Сайборг — самая устрашающая женщина-боец в истории. Крис разбила экс-звезду UFC

В ночь с 7 на 8 октября на арене «Печанга» в Сан-Диего (США) состоялся юбилейный турнир Bellator 300. Зрители увидели сразу три титульных поединка. В соглавном событии легендарная Крис Сайборг в пятый раз защищала пояс чемпионки организации в женском полулёгком весе, на этот раз ей противостояла Кэт Зингано.

Опытнейшая Кристина Жустину, или Крис Сайборг, проводила свой 30-й поединок в карьере – не каждый боец может похвастаться такими цифрами, а уж тем более женщина-боец. Интересно, что свою профессиональную карьеру Сайборг начала с поражения: в 2005 году она уступила соотечественнице Эрике Паес болевым приёмом на ногу. Правда, после этого Крис не проигрывала на протяжении 13 лет. За это время Сайборг стала чемпионкой Strikeforce, Invicta FC и, наконец, UFC. В сильнейшей лиге мира она дважды защитила свой титул, но затем уступила не менее легендарной Аманде Нуньес. После этого Крис перешла в Bellator, где по-настоящему счастлива.

Кэт Зингано – не менее известная в мире смешанных единоборств спортсменка. 41-летняя американка также в профессиональных ММА с 2008 года, и, как и Сайборг, имеет богатейший опыт выступлений в UFC. Более того, в первых четырёх боях Зингано делила клетку с настоящими легендами женских боёв – Амандой Нуньес, Мишей Тейт и Рондой Роузи. И при этом у Нуньес и Тейт Кэт выиграла, а вот Ронде в титульном поединке проиграла. В Bellator Зингано перешла в 2020 году, провела четыре поединка и вышла на титульный бой против Сайборг.

В очном противостоянии, как и ожидалось, Сайборг владела инициативой с первых же секунд боя, поддавливала Зингано и мощно выбрасывала в основном одиночные удары. Кэт пыталась найти моменты для сближения, резко взрывалась сериями ударов и буквально набрасывалась на Крис, за что бразильянка наказывала соперницу. В середине раунда Сайборг встретила побежавшую на неё соперницу боковым, Зингано рухнула на пол, но сумела восстановиться и защититься от добивания. А вот в концовке раунда та же самая ситуация закончилась для Кэт печально: вновь пропустила Зингано навстречу, оказалась в нокдауне, и Сайборг буквально смяла американку добивающими ударами в партере.

Рефери остановил поединок и зафиксировал победу Крис Сайборг в первом раунде: бразильянка в пятый раз защитила титул чемпионки Bellator. Кажется, лучшая женщина-боец в истории – это не Нуньес.