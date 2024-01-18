Анкалаев неожиданно сменил направление. Вместо поединка с Перейрой — бой мечты

В ночь с 13 на 14 января на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 84. Его главным действующим лицом стал Магомед Анкалаев, который в главном бою вечера расправился с Джонни Уокером. Россиянин подходил к поединку с запредельным настроем, поскольку в первом поединке между этими соперникам был ноу-контест. Анкалаев нанёс запрещённый удар, после чего Уокер не смог продолжать выступление. Но в реванше Магомед спокойно нокаутировал оппонента. И теперь ему вовсю пророчат чемпионский поединок.

Сам Анкалаев также заявил о желании сразиться за пояс сразу после боя: «Я готовился очень долго, просил реванша сразу. Я хочу биться за пояс. У меня 10 боёв подряд, дайте мне бой за пояс. Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ко мне ключ. Но это не каждому даётся. Когда я выхожу в клетку, начинаю охотиться. И у них не получается ничего. У меня к Джонни нет ничего личного, это наша работа. Получилось так, что предыдущий бой не состоялся. Мы закрыли этот вопрос здесь, всё»

Однако, видимо, Магомеда интересует не только поединок с Алексом Перейрой, которому и принадлежит титул. На днях Анкалаев сначала жёстко прошёлся по бразильскому бойцу, обвинив того в попытках избежать боя с россиянином: «Алекс Перейра, я не удивлён, что ты сделал то же, что и твой тренер, когда ему предложили бой со мной – Гловер Тейшейра сбежал».

Ещё больше удивило то, что Магомед решил вызвать на поединок одного из самых ярких бойцов в лиге. Правда, вопрос заключается в том, что тот выступает в другой весовой категории. Анкалаев намекнул на то, что хочет провести свой следующий поединок с бывшим обладателем титула UFC в среднем дивизионе Исраэлем Адесаньей. Россиянин в социальных сетях российский боец оставил загадочное послание. «Иззи» – написал Анкалаев, сопроводив пост несколькими эмодзи, в числе которых есть боксёрская перчатка.

Анкалаев, видимо, действительно понял, что нужно быть максимально активным и агрессивным в плане трэш-тока, чтобы получать от UFC желаемое. А поединок с Адесаньей действительно мог бы вызвать запредельный интерес. Правда, такую затею россиянина одобряют не все. Своим мнением на этот счёт поделился Кирилл Сидельников. Он отметил, что сейчас Магомеду стоит сосредоточиться на другой цели: «Бой с Адесаньей? Это не из разряда фантастики, но больше для пиара. Исраэль – личность известная и громкая. На его имени можно раскрутить своё. Однако я этого не понимаю всё равно. На его месте нужно драться с Перейрой».

И всё-таки посмотреть на поединок Анкалаева с Адесаньей было бы очень интересно. Особенно учитывая то, что Иззи является намного более универсальным, чем тот же Перейра. Скорее всего, в ближайшее время такой бой вряд ли будет реальным. Но матчмейкеры UFC часто стали удивлять очень нестандартными ходами. И, возможно, они заинтересуются идеей россиянина схлестнуться с главным соперником в карьере Перейры. Правда, возникает вопрос относительно того, в каком дивизионе такой бой возможен. Скорее всего, опускаться ниже Магомед не станет. А что Иззи?