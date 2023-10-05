Канело – топовый бизнесмен. Но можно ли называть Альвареса величайшим боксёром поколения?

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США) прошёл боксёрский вечер, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес проводил защиту поясов против Джермелла Чарло. Говоря откровенно, борьбы не получилось. Мексиканец тотально доминировал и не позволил американцу даже подумать о возможной победе. Многие стали выписывать Канело комплименты, называя лучшим боксёром поколения. Но так ли это на самом деле?

Победу над Чарло следует оценивать осторожно. Например, к этому призывает Максим Бабанин, который раскритиковал мексиканца.

Максим Бабанин российский боксёр, выступающий в тяжёлой весовой категории «Мне особенно не понравилась работа Канело. Все уже знают, что он отбивает плечи, предплечья, лупит по площадям. Но Чарло, наверное, маленький. Поднялся на две категории. И было видно, что он не вывозил. Канело сам по себе здоровый. И вся работа Чарло заключалась в том, что он терпел и отрабатывал деньги».

Сложно найти такое достижение, которое не покорилось Саулю в его весовых категориях. Альварес на протяжении долгого времени был доминирующей силой. А ещё дрался практически не переставая. Уже к 2013 году (а тогда Канело было 23) на счету мексиканца было 43 поединка на профессиональном ринге. Выглядит впечатляюще, правда? Ещё более круто, что на тот момент боксёр шёл непобеждённым.

Но случилось поражение от Флойда Мейвезера. Канело уступил по всем статьям и дал повод усомниться в своём величии. А дальше вновь начались бои с парнями, которых сложно считать суперзвёздами. Их Сауль спокойно финишировал и выглядел уверенно на фоне такой оппозиции. Казалось, к 2017 году Альварес вышел на пик. И снова спорный поединок. Ничья с Геннадием Головкиным оставила свой след. А ещё более интересно стало, когда в мае 2020 года спортивный стриминговый сервис DAZN, с которым были заключены контракты у обоих боксёров, пригласил трёх судей своей редакции для просмотра поединка. Судьи единогласным решением (два по 115-113 и 116-112) присудили победу Головкину.

Ещё плачевнее карьера Сауля складывается в последнее время. До поражения от Дмитрия Бивола, возможно, мексиканец вполне мог бы претендовать на звание лучшего боксёра современности. Но осечка получилась слишком болезненной. И стали ходить слухи, что в жизни Канело появились увлечения, которые отвлекают его от карьеры.

После Бивола Канело никак не может прийти в себя. И это при том, что он успел провести три поединка. Сначала в очень непростом бою сломил сопротивление Головкина. Но победил лишь судейским решением, которое вызвало немало споров. Затем с большим трудом удалось одолеть Джона Райдера. Мексиканец так и не смог финишировать беспомощного британца. А теперь он довольно неплохо выглядел на фоне парня, попытавшегося подняться на две (!) категории, однако вряд ли чем-то удивил.

К сожалению, Канело действительно становится слишком предсказуемым. На это указал и наш собеседник, один из ведущих и самых авторитетных российских специалистов в мире бокса Александр Беленький: «Альварес, конечно, хорош. Но довольно предсказуемый. И всего, чего мог, уже достиг. Никаких чудес Сауль уже не покажет».