Брат за брата. Старший Бенавидес проиграл «заржавевшему» Чарло, младший — избил Андраде

В Лас-Вегасе (США) состоялся вечер профессионального бокса. В двух главных поединках турнира выступили братья Бенавидесы. В главном событии турнира младший Бенавидес – Дэвид – проводил поединок за титул временного чемпиона мира по версии WBC во втором среднем весе против непобеждённого американца Деметриуса Андраде. А в соглавном событии старший брат Дэвида – Хосе – разделил ринг с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Джермаллом Чарло.

Соглавный поединок привлёк к себе внимание в первую очередь фактом возвращения Джермалла в ринг. Последний бой он провёл в июле 2021 года, после чего взял длительную паузу в профессиональной карьере, связанную с психологическими проблемами. Бенавидес, кстати, во время подготовки к бою неоднократно делал на этом акцент, намекая на то, что Чарло уже не тот, каким был раньше. Чемпион, которого до сих пор не лишили пояса, отвечал на критику соперника, также не стесняясь в выражениях. Оба говорили о желании нокаутировать соперника, показать в ринге настоящую мощь.

Также Джермалл заявил, что готовился к поединку всего три недели, и с этим связал проваленное взвешивание: Чарло не уложился в лимит среднего веса, и нетитульный поединок прошёл в промежуточной весовой категории, в которую боксёр, кстати, тоже не уложился. Тем не менее команда Бенавидеса отказываться от боя не стала.

В стартовых раундах Хосе выглядел свежее и мощнее своего соперника, постоянно пытался напирать на чемпиона. Чарло же тяжело втягивался в бой, казалось, что он не особо и хочет боксировать. Но когда Джермалл включался, то разница в уровнях была заметна. Чарло оказался гораздо техничнее, часто проваливал напиравшего Хосе и перебивал того с дистанции. Он был точнее и эффективнее на протяжении всего поединка, забирал раунд за раундом, но вот никакой обещанной мощи зрители так и не увидели. В концовке поединка боксëры и вовсе вернулись к трэш-току и словесным перепалкам, забыв про бокс. В итоге бой прошëл всю дистанцию и завершился уверенной победой Чарло — 100-90, 99-91 и 98-92.

А вот младший брат Хосе — Дэвид — провëл куда более уверенный поединок. Действующий временный чемпион WBC во втором среднем весе принял бой с перспективным Деметриусом Андраде, но при этом все мысли у Бенавидеса были о бое с абсолютным чемпионом мира в этом весе Саулем Альваресом.

«Бой, который мы пытались организовать, — это встреча с Канело. Бой, который я по праву заслужил. Я претендент №1 на пояс WBC, а он не хотел давать мне этот бой. Поэтому мы обратились ко второй лучшей опции, Деметриусу Андраде. Он боец, от которого многие отказывались, и он действительно хорош, но настало время его уничтожить», — заявил Бенавидес перед поединком.

Интерес к этому поединку подогревал суммарный рекорд Бенавидеса и Андраде — 59-0. И казалось, что бой будет конкурентным и близким, но на деле Бенавидес оказался на голову сильнее соперника. Если в стартовых раундах Деметриус показывал неплохой бокс и местами даже зажимал чемпиона у канатов, действуя агрессивно, то, начиная с третьего раунда, инициатива полностью перешла к Бенавидесу. Дэвид гонял претендента по рингу, много и мощно бил, а в четвёртом раунде отправил Андраде в нокдаун. Претендент поднялся и продолжил бой, но было видно, как тяжело Деметриусу.

Ещё два раунда продержался на ногах претендент, но после шестого Андраде отказался от продолжения боя. Бенавидес защитил временный титул чемпиона мира по версии WBC и сделал очередной шаг на пути к поединку с Альваресом. После такого выступления Дэвида будет трудно не замечать и списывать со счетов, Бенавидес — один из главных претендентов на бой с Канело во втором среднем весе.