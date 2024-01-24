Со сцены в октагон. Ершов сменил карьеру певца на путь воина и едва не побил легенду

В российские смешанные единоборства всё активнее прорываются люди, которые до этого занимались совершенно другими вещами. Например, очень многие бойцы пришли из шоу-бизнеса. Блогеры и певцы с большим удовольствием надевают перчатки и отправляются в октагон выяснять отношения. А некоторые даже добиваются на этом поприще серьёзных успехов. Евгений Ершов быстро покорил поп-сегмент смешанных единоборств. А теперь дерётся с именитыми профессионалами и стремительно покоряет MMA-Серию.

Стоит отметить, что Ершов имеет подготовку – в 2017 году он провёл свой первый поединок по правилам MMA. Тогда его соперником стал Андрей Полунин, которого получилось нокаутировать. А в 2018 году Евгений отправил в свою копилку ещё два поединка, проиграв лишь однажды. Уже тогда стало понятно, что навыки и амбиции у бойца есть. Но, развивая свою блогерскую карьеру, Ершов сначала стал писать песни, а затем перебрался в поп-MMA.

В 2022 году Ершов стал проводить один поединок за другим. И в поп-MMA шёл с приличным рекордом 4-1. Это привлекло матчмейкеров, которые довольно неожиданно решили организовать ему поединок… с Александром Емельяненко. Правда, получился он очень странным. В первой трёхминутке блогер, похоже, нокаутировал Феникса, но вместе с судьёй помог тому подняться. А во втором раунде Евгений странно завалился на соперника и позволил ему провести «кимуру». Позже организаторы активно размышляли о выставочном характере поединка и причинах такого шоу. Но осадок остался, причём достаточно серьёзный.

Евгений Ершов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Следующим соперником Евгения стал опытный Артём Тарасов, с которым у него давняя история вражды. Видимо, она не закончится и после этого поединка. Тарасов одержал победу сабмишеном, а затем не очень дружелюбно попытался что-то объяснить лежащему сопернику, пихнув его в спину. В итоге прямо в клетке разгорелась массовая драка, в которую пришлось вмешиваться охране. А Евгений пообещал, что отдаст сопернику должок.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Теперь же Евгений активно готовится к возвращению. 16 февраля он проведёт бой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником Ершова станет Святослав Коваленко, который также уже бился с Александром Емельяненко. Битва двух блогеров обещает получиться яркой. А после неё Евгений обещает вернуться к поединкам с профессионалами.