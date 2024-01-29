Король кунг-фу с Русским снайпером на турнире UFC и много яркого бокса. Топ-7 боёв недели

Наступает новая неделя, а значит, время новых ярких поединков. На предстоящей неделе возвращается UFC. Лучший промоушен мира брал недельную паузу и теперь презентует очередной турнир серии Fight Nights. В рамках ивента пройдёт ряд крайне интересных поединков, в том числе с участием бойцов с постсоветского пространства. Также никуда без очень любопытных противостояний в профессиональном боксе. Там на этот раз не ожидаются крупные титульные бои, но есть поединки с участием интересных бойцов, грозящих вырасти в звёзд уже в ближайшем будущем. Мы собрали семь лучших событий предстоящей недели (с 29 января по 4 февраля) и рассказали о них немного подробнее.

3 февраля. Джошуа Буатси — Дэн Азиз

З февраля в Лондоне пройдёт большой боксёрский вечер, в рамках которого сойдутся два непобеждённых бойца — Джошуа Буатси и Дэн Азиз. Буатси — местный любимец, он идёт с рекордом 17-0, 13 раз завершал поединки нокаутом, и вообще в нём видят будущую звезду. В соперниках не менее опасный соотечественник Дэн Азиз. Азиз тоже не проигрывал в профессионалах (20-0, 13 нокаутов), но опыта у него побольше. Что самое важное — бой носит претендентский статус. Победитель будет претендовать на титул WBA, которым сейчас владеет Дмитрий Бивол. А при совсем благоприятном исходе победитель боя Буатси — Азиз сможет подраться за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа Буатси Фото: Matthew Lewis/Getty Images

В ночь с 3 на 4 февраля. Конор Бенн — Питер Добсон

В ночь на 4 февраля в Лас-Вегасе пройдёт боксёрский турнир. Больших титульников там нет, но есть очень интересные бои. Например, в главном поединке сойдутся непобеждённые Конор Бенн и Питер Добсон. Это полусредний вес. Бенн помоложе, его рекорд повнушительнее (22-0, 14 КО), и ему пора постепенно подниматься выше. Добсон, разумеется, против таких раскладов. Он в свои 33 провел на профессиональном ринге 16 боёв и оформил девять нокаутов, так что тоже за простачка не сойдет. Бенну придётся подтверждать титульные амбиции в сложном бою, и это хорошая проверка.

В ночь с 3 на 4 февраля. Остин Уильямс — Коннор Койл

В этом же карде состоится поединок за титул чемпиона Северной Америки в среднем весе по версии IBF. Оспорят его опять-таки непобеждённые Остин Уильямс и Коннор Койл. 27-летний Уильямс считается фаворитом, а пояс, пусть и не самый значимый, добавит ему веса. Рекорд Остина — 15-0, у него 10 нокаутов, и он рвётся к большим боям. Соперник — опытный североирландец Койл, который идёт с результатом 20-0. Правда, больше половины побед тут решениями, так что Коннор умеет сушить бои. Но мы будем надеяться на яркую разборку, достойную пояса чемпиона Северной Америки.

В ночь с 3 на 4 февраля. Роман Долидзе — Нассурдин Имавов

В ночь на 4 февраля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В главном событии вечера сойдутся не чужие для российских зрителей бойцы — Роман Долидзе и Нассурдин Имавов. Долидзе — грузин и один из топовых бойцов среднего дивизиона, но ему немного не хватает, чтобы приблизиться к звëздам. В последнем поединке Роман потерпел поражение от Марвина Веттори и получил более низкорейтингового соперника. Имавов хоть и представляет Францию, но родом он из Дагестана и носит прозвище Русский снайпер. Для него этот поединок — отличный шанс ворваться в топ-10 и потом получить ещё более выгодный для себя поединок. А поражение может поставить крест на титульных перспективах и сделать Нассурдина вечным гейт-кипером. Тут будет за что бороться.

В ночь с 3 на 4 февраля. Рэнди Браун — Муслим Салихов

В основном карде того же турнира в октагон вернётся Муслим Салихов. Король кунг-фу встретится с Рэнди Брауном. Муслим проиграл в последнем поединке и намерен закрыть тот результат. Возможно, в его противостоянии с Брауном есть и немного личного. Изначально бой планировался на UFC 296, но Рэнди снялся, и россиянину не нашли замену. Теперь есть возможность поквитаться. Браун — опытный боец, выступающий в UFC уже восьмой год. За это время он потерпел лишь пять поражений при 11 победах. Причём три поражения были от признанных топов, так что стыдиться точно нечего. Этот парень может навязать конкуренцию, но поддерживать мы, конечно, будем Салихова.

В ночь с 3 на 4 февраля. Алиасхаб Хизриев — Махмуд Мурадов

Но и это ещё не всё представители постсоветского пространства. Между собой сойдутся средневесы россиянин Алиасхаб Хизриев и Махмуд Мурадов, представляющий Узбекистан. Несмотря на то что это бойцы одного возраста (33 года), разница в опыте очень большая. Хизриев проводит лишь второй бой в UFC, и его рекорд — 14-0. А вот у Мурадова уже шесть поединков в промоушене и рекорд 26-8. В принципе, оба бойца могут и зарубиться, и побороться, так что тут стоит ожидать бескомпромиссной бойни.

Алиасхаб Хизриев Фото: Getty Images

В ночь с 3 на 4 февраля. Азат Максум — Чарльз Джонсон

Азат Максум — очередная надежда Казахстана. Ему 28 лет, он уже успел дебютировать в UFC и сделал это удачно, а ещё у Азата приличный рекорд — 17-0. Впрочем, последний бой Максума, где его соперником стал опытный Тайсон Нам, не очень впечатлил. Победа получилась в чём-то даже спорной, так что казахстанцу нужно развеять все сомнения. Соперник — опытный Чарльз Джонсон, который стоит на грани увольнения из UFC. У американца сейчас серия из трёх поражений, так что ещё одна неудача наверняка будет роковой. Максум получает шанс завершить карьеру Джонсона в UFC, но выступить надо убедительнее, чем несколько месяцев назад.