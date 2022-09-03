Имавова французы не признали своим? Они просят американца вырубить русского бойца

Хоакин Бакли уверен, что в Париже его любят куда больше, чем Русского снайпера.

Остаётся всего несколько часов до первого турнира UFC в Париже. Участие в историческом событии примут сразу три уроженца России: Роман Копылов, Абусупьян Магомедов и Нассурдин Имавов. Хотя со статусом последнего ситуация непростая: Имавов покинул Россию в юношеском возрасте и обычно представляет Францию. Однако на официальном сайте UFC около фамилии Нассурдина сейчас расположен российский флаг. А сам боец называет себя «французским дагестанцем».

А вот его следующий соперник, Хоакин Бакли, не считает Нассурдина французом. Американец выступил с жёстким заявлением, подчеркнув, что большинство французских болельщиков желают поражения Имавову.

«Я не чувствую себя на вражеской территории, потому что меня любят в Париже. Не знаю, как долго Нассурдин живёт во Франции, но он точно не родился в этой стране. Имавов — русский парень, дагестанец. Иногда он даже выходил на бои с флагом России. Многие люди во Франции говорят, чтобы я нокаутировал его, так что это он будет на вражеской территории», — приводит слова Бакли MMA Junkie.

Может, местные фанаты действительно желают поражения Нассурдину? Это не исключено, учитывая, что для части французов Имавов точно не является своим. Этот парень родился в России и получил дагестанское воспитание, переехав в Париж уже в сознательном возрасте. С другой стороны, Русский снайпер всегда отзывается о своей новой родине с громадным уважением и соблюдает все французские законы. Поэтому Бакли наверняка преувеличивает.

Будем надеяться, что Нассурдин накажет американца за излишнюю болтливость, Хоакину стоит остерегаться Русского снайпера. Потенциал Имавова весьма высок: этот парень выиграл три из четырёх боёв в UFC, лишь раз уступив раздельным решением судей. Хочется, чтобы сегодняшним вечером Нассурдина поддержали как российские, так и французские болельщики. Сейчас в спорте и так слишком много ненависти, давайте по возможности её избегать.