Это бокс или балет? Звёздный Шакур решил завершить карьеру из-за обиды

Профессиональный бокс переживает очень интересные времена. Становится всё больше громких вывесок и ярких поединков. Но при этом некоторые бойцы, которые мощно показывают себя в ринге, за его пределами ведут себя довольно нестандартно. Одной из главных звёзд американского бокса является Шакур Стивенсон. Он имеет профессиональный рекорд (21-0, 10 КО) и обладает чемпионским поясом WBC в лёгком весе. Но за весь прошлый год он провёл два поединка, но оба получились проходными. А теперь Шакур и вовсе грозится завершить профессиональную карьеру.

Стивенсон последний раз выходил в ринг 16 ноября 2023 года. Тогда его соперником стал Эдвин Де Лос Сантос. Его получилось разбить единогласным решением судей. Но уже тогда в голову закралась мысль о том, что американцу не особенно интересно биться с проходными соперниками. Он активно охотился за Василием Ломаченко и обвинял его в попытках избегать боя. Шакур высказывался о желании подраться с Девином Хейни, постоянно угрожал избить соотечественника. А ещё Стивенсон постоянно высказывал свои условия для организации поединка с Райаном Гарсией.

А теперь произошло то, что выходит за все рамки. Очень странной получилась реакция на решение WBO разыграть свой вакантный пояс в лёгком весе между Денисом Беринчиком (18-0, 9 КО) и Эммануэлем Наваррете (38-1-1, 31 КО). Дело в том, что Шакур рассчитывал заполучить поединок с мексиканцем. И, видимо, планировал повесить на своё плечо ещё один чемпионский пояс. Сначала Стивенсон отреагировал на новость о предстоящем поединке коротко, назвав затею мерзкой. А потом громыхнуло.

ШАКУР СТИВЕНСОН Фото: Elsa/Getty Images

Шакур довольно неожиданно для всех объявил о завершении профессиональной карьеры. В 26 лет. Уже было известно о планах американца не продлевать контракт с топовым промоутером Бобом Арумом и Top Rank. А теперь боксёр разразился гневной тирадой.

Шакур Стивенсон американский боксёр, чемпион мира по версии WBC в лёгком весе «Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя своё ремесло и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но отныне я больше не профессиональный спортсмен».

Говоря откровенно, пока слова Шакура выглядят лишь попытками манипулировать WBO и Бобом Арумом, чтобы заполучить себе более жирный контракт. Но при этом американец высказался довольно серьёзно, обычно такими словами не разбрасываются. И если Стивенсон действительно принял решение завершить карьеру в 26 лет, то возникают большие вопросы к его эмоциональной устойчивости. Уже не раз поднималась проблема того, что современные боксёры часто ломаются после первого же поражения, буквально рассыпаются на части. А теперь одна из главных звёзд завершает карьеру из-за обиды? Ситуация откровенно странная.

Хочется надеяться, что Шакур всё-таки изменит своё мнение и вернётся в профессиональный бокс. Стивенсону пророчат великую карьеру, которая может затмить даже путь Флойда Мейвезера-младшего. И потерять такого спортсмена из-за обиды – плохая история для всего джентльменского вида единоборств.