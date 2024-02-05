Обидчик Ломаченко дерётся за пояс, Петросян рвётся в гонку за титул UFC. Топ-5 боёв недели

Минувшая неделя в мире бокса и смешанных единоборств подарила большое количество ярких противостояний. Но предстоящие семь дней обещают получиться не менее интересными. Сначала фанатов профессионального бокса ждёт титульный поединок, в котором выступит обидчик Василия Ломаченко. На конец недели в MMA сначала запланирован грандиозный турнир ACA в Москве, а после него программу закроет ивент от UFC, в котором примет участие российский боец армянского происхождения Армен Петросян. Мы собрали пять лучших событий предстоящей недели (с 5 по 11 февраля) и рассказали о них подробнее.

В ночь с 8 на 9 февраля. Теофимо Лопес – Джэмейн Ортис

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе состоится грандиозный боксёрский вечер. Его главными звёздами станут Теофимо Лопес (19-1, 13 KO) и Джэмейн Ортис (17-1-1, 8 KO), которые сойдутся в главном поединке. У них на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). 27 ноября 2021 года Лопес потерпел поражение от Джорджа Камбососа-младшего и принял решение перебраться в новый дивизион. И выдал серию из трёх побед – последовательно на его пути пали Педро Кампа, Сандор Мартин и Джош Тейлор. Ортис 29 октября 2022 года уступил Василию Ломаченко. Но успел закрыть то поражение в бою с Антонио Мораном. Стоит отметить, что Лопес свой поединок с Ломаченко также проводил, завершив его победой.

9 февраля. Евгений Гончаров – Антон Вязигин

Евгений Гончаров Фото: ACA MMA

9 февраля в Москве состоится турнир ACA 170. Особый интерес привлекает главное событие вечера. Чемпион организации в тяжёлом весе Евгений Гончаров (20-3) будет защищать свой пояс. Его соперником станет Антон Вязигин (16-4-1), который горит желанием завоевать заветный титул. Также стоит отметить, что оппоненты сойдутся в полуфинале Гран-при. Бойцы уже встречались в клетке на турнире RCC 8 в декабре 2020 года, и тогда победу единогласным решением судей одержал Гончаров. Теперь Вязигин попытается отдать должок.

9 февраля. Шамиль Абдулаев – Абдул-Рахман Джанаев

В одном из самых интересных поединков на турнире ACA 170 сойдутся Шамиль Абдулаев (14-1-0) и Абдул-Рахман Джанаев (18-3). Они также сойдутся в полуфинале Гран-при, но чемпионский титул на кону стоять не будет. Абдулаев идёт на серии из трёх побед, набирает обороты. В последнем поединке он оказался сильнее Артёма Фролова большинством судейских голосов. А Абдул-Рахман Джанаев сейчас на аналогичном стрике. Последним на его пути пал Крис Ханикатт, которого получилось отправить в нокаут.

10 февраля. Хамза Шираз – Лиам Уильямс

Лиам Уильямс Фото: Huw Fairclough/Getty Images

10 февраля состоится боксёрский вечер в Лондоне (Англия). В главном событии сойдутся Хамза Шираз (18-0, 14 KO) и Лиам Уильямс (25-4-1, 20 KO). Оба бойца считаются лютыми нокаутёрами, оформляют один финиш за другим. Стоит отметить, что поединок обещает получиться очень ярким. Дополнительно подогревает интерес и то, что на кону будет стоять титул чемпиона по версии WBC Silver в среднем весе (до 72,6 кг). Шираз идёт непобеждённым и буквально уничтожает соперников. Но теперь на его пути опытный Уильямс, который сталкивался со многими топовыми боксёрами.

В ночь с 10 на 11 февраля. Родолфо Виейра – Армен Петросян

В ночь с 10 на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится очередной турнир UFC Fight Night. Особый интерес вызывает поединок российского бойца армянского происхождения Армена Петросяна. Любопытно, что его соперником станет бразилец Родолфо Виейра, который имеет аналогичный рекорд – 9-2. Стоит отметить, что 9 июля 2022 года Армен потерпел поражение от Кайо Борральо. Но после этого Петросян обозлился, оформил две победы подряд. Последовательно на его пути были вынуждены капитулировать Эй Джей Добсон и Кристиан Лерой Данкан.