Главная красавица ММА бьётся против «Диснея» и травли. Карано помогает сам Илон Маск

Имя одной из первых красавиц ММА, бойца, модели и киноактрисы Джины Карано снова появилось почти во всех средствах массовой информации. После того как Карано два года назад была уволена из популярного сериала «Мандалорец», про неё мало писали и редко её упоминали. Однако экс-звезда женских боёв подала исковое заявление в суд на кинокомпании Disney и Lucasfilm, чем вновь напомнила о себе.

Джина Карано – одна из главных звёзд стартовой эпохи женских ММА. Девушка с привлекательной внешностью занималась тайским боксом, после чего получила приглашение попробовать себя в смешанных единоборствах. Тогда женские бои не пользовались особой популярностью, а в некоторых штатах США и вовсе не были санкционированы, но Карано своими выступлениями подняла интерес к ним на новый уровень, вплоть до того, что их стали транслировать наравне с мужскими поединками.

Джина Карано Фото: Michael Tran/FilmMagic

Карьера в ММА у Джины получилась яркой, но недолгой: с 2006 по 2009 год Карано провела восемь боёв, в семи одержав победы. Единственное поражение американка потерпела в поединке за титул чемпионки Strikeforce против Крис Сайборг, которая впоследствии стала одной из самых жёстких представительниц женских ММА.

После нокаута Карано решила завязать с боями и сконцентрировалась на карьере в киноиндустрии. И получилось у неё это вполне успешно: Джина снималась во многих фильмах, в том числе в «Форсаже», «Нокауте», «Дэдпуле» и многих других популярных проектах. Но самая известная работа Карано связана с сериалом «Мандалорец», в котором она сыграла Кару Дюн. Более того, Джина должна была сыграть и в спин-оффе, но стала участницей громкого скандала и была уволена.

Джина всегда была известна своими резкими высказываниями в социальных сетях, выражая своё мнение без всякой цензуры. И, конечно, далеко не всем это нравилось. Карано выложила сразу несколько резонансных постов, которые в совокупности и поставили крест на её актёрской карьере.

Сначала она не поддержала движение Black Lives Matters на пике его расцвета: ряд её публикаций с намёком на то, что не все обязаны высказываться в поддержку BLM, вызвал шквал критики. Следом Джина высмеяла тех пользователей социальных сетей, которые в своих аккаунтах указывали местоимения, с которыми к ним можно обращаться, то есть с каким полом эти люди себя идентифицируют. «Бип/боп/бууп», — написала Карано и вновь получила волну хейта, которая порой переходила в настоящую травлю. Но была и поддержка: например, известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск оказался с Джиной в одной лодке. «Местоимения — отстой», — написал Маск и также был раскритикован.

Ну а в качестве вишенки на торте Карано сравнила гонения немцев на евреев в 1930-х годах с ненавистью на почве политических взглядов в современном мире. Это стало последней каплей, после которой Disney и Lucasfilm прекратили всяческое сотрудничество с Джиной в одностороннем порядке.

Удивительно, но спустя два года эта ситуация вновь всплыла на поверхность: Карано решила подать на Disney и Lucasfilm исковое заявление в суд. Вопрос в том, почему это не было сделано раньше? И, похоже, ответ на этот вопрос есть. Экс-звезда ММА заручилась надёжной поддержкой в лице… Илона Маска.

Джина Карано Фото: Emma McIntyre/Getty Images

«Карано обратилась в федеральный суд Калифорнии, сообщив, что её уволили за высказывание мнений правого толка в социальных сетях. Юридическую и финансовую поддержку звезде оказал Илон Маск после обещания вступаться за пользователей, которые подверглись травле из-за постов и лайков на его платформе», — пишет Hollywood Reporter.

Теперь Джина требует, во-первых, вернуть её в кинопроект, а во-вторых, выплатить ей компенсацию в размере $ 75 тыс. Она утверждает, что была незаконно уволена из-за высказываний в социальных сетях. Посмотрим, чем закончится эта история, но пока кажется, что у Карано не так много шансов на победу.