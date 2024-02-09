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Джина Карано подала в суд на Дисней, Джина Карано уволена из сериала Мандалорец, Карано в ММА

Главная красавица ММА бьётся против «Диснея» и травли. Карано помогает сам Илон Маск
Игорь Некрасов
Джина Карано подала в суд на «Дисней»
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Джина подала в суд из-за незаконного отстранения от роли в сериале.

Имя одной из первых красавиц ММА, бойца, модели и киноактрисы Джины Карано снова появилось почти во всех средствах массовой информации. После того как Карано два года назад была уволена из популярного сериала «Мандалорец», про неё мало писали и редко её упоминали. Однако экс-звезда женских боёв подала исковое заявление в суд на кинокомпании Disney и Lucasfilm, чем вновь напомнила о себе.

Джина Карано – одна из главных звёзд стартовой эпохи женских ММА. Девушка с привлекательной внешностью занималась тайским боксом, после чего получила приглашение попробовать себя в смешанных единоборствах. Тогда женские бои не пользовались особой популярностью, а в некоторых штатах США и вовсе не были санкционированы, но Карано своими выступлениями подняла интерес к ним на новый уровень, вплоть до того, что их стали транслировать наравне с мужскими поединками.

Джина Карано

Джина Карано

Фото: Michael Tran/FilmMagic

Карьера в ММА у Джины получилась яркой, но недолгой: с 2006 по 2009 год Карано провела восемь боёв, в семи одержав победы. Единственное поражение американка потерпела в поединке за титул чемпионки Strikeforce против Крис Сайборг, которая впоследствии стала одной из самых жёстких представительниц женских ММА.

После нокаута Карано решила завязать с боями и сконцентрировалась на карьере в киноиндустрии. И получилось у неё это вполне успешно: Джина снималась во многих фильмах, в том числе в «Форсаже», «Нокауте», «Дэдпуле» и многих других популярных проектах. Но самая известная работа Карано связана с сериалом «Мандалорец», в котором она сыграла Кару Дюн. Более того, Джина должна была сыграть и в спин-оффе, но стала участницей громкого скандала и была уволена.

Как Карано решила стать актрисой:
«Все мои мужики были слабее меня». Джина Карано ушла из ММА, чтобы стать звездой кино
«Все мои мужики были слабее меня». Джина Карано ушла из ММА, чтобы стать звездой кино

Джина всегда была известна своими резкими высказываниями в социальных сетях, выражая своё мнение без всякой цензуры. И, конечно, далеко не всем это нравилось. Карано выложила сразу несколько резонансных постов, которые в совокупности и поставили крест на её актёрской карьере.

Сначала она не поддержала движение Black Lives Matters на пике его расцвета: ряд её публикаций с намёком на то, что не все обязаны высказываться в поддержку BLM, вызвал шквал критики. Следом Джина высмеяла тех пользователей социальных сетей, которые в своих аккаунтах указывали местоимения, с которыми к ним можно обращаться, то есть с каким полом эти люди себя идентифицируют. «Бип/боп/бууп», — написала Карано и вновь получила волну хейта, которая порой переходила в настоящую травлю. Но была и поддержка: например, известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск оказался с Джиной в одной лодке. «Местоимения — отстой», — написал Маск и также был раскритикован.

Ну а в качестве вишенки на торте Карано сравнила гонения немцев на евреев в 1930-х годах с ненавистью на почве политических взглядов в современном мире. Это стало последней каплей, после которой Disney и Lucasfilm прекратили всяческое сотрудничество с Джиной в одностороннем порядке.

Подробнее об увольнении Карано:
Красота не помогла. Как Джина Карано лишилась карьеры в кино
Красота не помогла. Как Джина Карано лишилась карьеры в кино

Удивительно, но спустя два года эта ситуация вновь всплыла на поверхность: Карано решила подать на Disney и Lucasfilm исковое заявление в суд. Вопрос в том, почему это не было сделано раньше? И, похоже, ответ на этот вопрос есть. Экс-звезда ММА заручилась надёжной поддержкой в лице… Илона Маска.

Джина Карано

Джина Карано

Фото: Emma McIntyre/Getty Images

«Карано обратилась в федеральный суд Калифорнии, сообщив, что её уволили за высказывание мнений правого толка в социальных сетях. Юридическую и финансовую поддержку звезде оказал Илон Маск после обещания вступаться за пользователей, которые подверглись травле из-за постов и лайков на его платформе», — пишет Hollywood Reporter.

Теперь Джина требует, во-первых, вернуть её в кинопроект, а во-вторых, выплатить ей компенсацию в размере $ 75 тыс. Она утверждает, что была незаконно уволена из-за высказываний в социальных сетях. Посмотрим, чем закончится эта история, но пока кажется, что у Карано не так много шансов на победу.

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