Красота не помогла. Как Джина Карано лишилась карьеры в кино

День 10 февраля был для Джины Карано одним из самых знаменательных в жизни. А теперь стал одним из самых неудачных.

14 лет назад именно её бой против Джули Кедзи под эгидой EliteXC стал первым женским боем в ММА, показанным по телевидению. Свой статус «иконы феминизма» она подкрепила ролями на экране — после поражения в клетке от кулаков Киборга Сантус именно актёрство стало её основной деятельностью. Особенно это касается культового сериала «Мандалорец», где её персонаж Карсинтия Дюн, бывший штурмовик, а ныне солдат по найму, стал одним из самых ярких.

«Все мои мужики были слабее меня». Джина Карано ушла из ММА, чтобы стать звездой кино В школе её называли толстухой, а сейчас она зарабатывает миллионы долларов и шутит над своими бывшими.

Как сообщалось, сервис Disney+ уже собирался в прошлом году объявить о создании спин-офф, где персонаж Карано будет центральным. Эти разговоры прекратились после серии её скандальных выступлений в «Твиттере» (об этом — далее), но среди многих ожидаемых ответвлений «Мандалорца» конкретно упоминался (создателем и главным продюсером Джоном Фавро) будущий сериал «Рейнджеры Новой Республики», где она также должна была иметь значимую роль.

Но накануне, 10 февраля, её увольнение из сериала «созрело и упало, как камень». Знаменитая студия Lucasfilm официально объявила о расторжении контракта с Карано, попутно резко высказавшись о её постах. Чуть позже о прекращении сотрудничества с ней объявило и агентство талантов UTA. Онлайн-компания "#FireGinaCarano" добилась своего. Последней каплей стала выложенная ей в «Твиттере» фотография 1941 года на тему Холокоста, которую она использовала как иллюстрацию страданий людей, разделяющих её убеждения. Почему-то от звёзд спорта, эстрады и экрана ожидают каких-то мудростей и откровений на животрепещущие социальные темы. А любое мнение, отличающееся от общественного, карается виртуальным остракизмом.

Сама героиня, мягко говоря, не проявила в этой истории бездн разума. Критика в её адрес раздавалась уже несколько месяцев, двигаясь по нарастающей. Урожайным стал для неё весёленький 2020-й. В августе она попала под прицел за блокирование в «Твиттере» аккаунтов, поддерживающих движение BLM. Затем её стали обвинять в трансфобии — мол, издевается над правильным гендерным титулованием (на трансгендеров в современном американсkом обществе упаси боже даже дохнуть неправильно). Внесла она свою сомнительную лепту и в ковидные дебаты, критикуя масочный режим и ограничения, негативно отзываясь о вакцинации, и призывая к сборищам в церквях. Также подлила масло в огонь дебатов о мнимой ложности президентских выборов (именно тогда стали набирать голос призывы к её увольнению).

Но последней каплей стал упомянутый злополучный пост. Здесь она, конечно, пошла ва-банк. Сравнивать страдания разнесчастненьких республиканцев с одной из величайших трагедий в истории человечества по меньшей мере бестактно. Верно и то, что первая поправка к конституции США гарантирует свободу слова, но не избавляет от реакции слушателей и последствий за свои слова. Но по заслугам ли расчёт?

Есть в мире места, где информацию, получаемую обществом, дозирует «чуткое партийное руководство» или что-либо ещё в этом роде. Там, где официального диктума нет, его роль часто берёт на себя «общественное мнение» или пресловутый «глас народа». Как правило, являющийся скоропалительной реакцией на то или иное слово либо действо. Твиттеряне в этом плане народ чувствительный, в чём Джина и убедилась.

Но как-то забылись времена, когда её возносили на щит как пресловутую икону феминизма и пример для подражания. Ведь действительно была «студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, просто красавица». Джина Карано стала одной из первых звёзд женского ММА. А затем, по завершении спортивной карьеры, успешно смогла реализовать себя на новом поприще, создав запоминающийся персонаж. Свои экранные бои и трюки, как правило, выполняла сама, а все, кто с ней работал, отзывались о ней с неизменной похвалой и приязнью.

В обличье нежном чистота и сила В день рождения Джины Карано вспоминаем главные успехи и неудачи спортсменки.

Конечно, гусей дразнить дело изначально напрасное. Но, по большому счёту, любого здравомыслящего человека должны очень мало занимать мнения спортсменов и лицедеев по тому или иному вопросу. Как говорится, хоть пей, да дело рaзумей. По вопросам эпидемиологии и общественного здравоохранения лучше обращаться к специалистам в данных областях. По социальным делам и политике — тоже. Успехи на ринге и на экране могут сделать из человека заметную фигуру, но не дадут должных знаний по этим вопросам.

Победа в боевых видах спорта рождается после обменов ударами, а истина — в диалоге. Но какой может быть диалог, когда в чести голая реакция на раздражители и когда одна из сторон лишается права на ответ? Неизбежно, таким образом, превратившись в однообразный монолог. Поменьше бы священных коров, а справедливое возмущение лучше расходовать на дела, действительно требующие решения и недостатки, заслуживающие искоренения.

Тем более опыт успешного разрешения подобных конфликтов уже имеется. Её партнёр по «Мандалорцу», актёр Педро Паскаль, имеет совсем иные взгляды на политические и социальные вопросы, чем Карано. Но это не помешало им успешно работать и создать эффектный экранный тандем.

Неизвестно, чем всё это закончится. Думаем, осталось только развести фигурантов дела по углам, а читателям — руками.