Макгрегор не вернётся летом в октагон. Экс-чемпион вообще собирается выступать?

В Новый год главная звезда UFC, бывший двойной чемпион организации Конор Макгрегор в очередной раз вышел на связь с общественностью и сообщил о дате своего следующего поединка. То, чего ждали буквально все поклонники UFC.

«Величайший камбэк в истории спорта состоится на Международной бойцовской неделе в Лас-Вегасе. 29 июня моим соперником станет Майкл Чендлер, бой пройдёт в среднем весе», — заявил Макгрегор, потягивая шампанское из бокала.

Надо сказать, что о «величайшем возвращении в истории спорта» Конор впервые заявил ещё в октябре 2021 года, спустя четыре месяца после злополучного перелома ноги в бою с Дастином Порье. С тех пор вокруг потенциального возвращения ирландца в октагон ходит невероятное количество слухов. Конечно, ввиду отсутствия выступлений кто-то стал уже забывать Макгрегора в роли бойца, но ему всё равно удаётся быть актуальным, а каждое его сообщение, каждый намёк на возвращение в социальных сетях мгновенно разлетается.

В конце прошлого года возвращение Макгрегора обрело некие осязаемые черты в силу того, что он вступил в пул бойцов USADA, начал сдавать тесты и потенциально он мог выступить на UFC 300, на что болельщики и, наверняка, руководство промоушена очень рассчитывало.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Однако теперь Дана Уайт в одном из интервью дал понять, что и летом Макгрегора ждать не стоит. Для начала он на одной из пресс-конференций заявил, что бой Конора состоится тогда, когда это объявит UFC, а не сам боец, а в интервью The Pat McAfee Show глава промоушена ответил о будущем ирландца очень размыто: «В конце концов, надеюсь, что бой будет в этом году. Дата пока не определена. Надеюсь, мы сделаем это осенью».

Выходит, что Международная неделя боёв отпадает? Дана Уайт в принципе был одним из тех, кто изначально очень оптимистично относился к возвращению Конора. Сначала он ждал его бой с Майклом Чендлером в августе 2023 года, затем говорил о четвёртом квартале, а сам Макгрегор даже выкладывал фейковые скриншоты с сайта UFC, где его бой значился главным событием турнира UFC 296 в декабре.

За время отсутствия Макгрегора появились новые желающие провести с ним бой. Илия Топурия настолько оптимистичен, что хочет в феврале победить Алекса Волкановски, а потом сразиться с Конором до конца года. Очень наивно, учитывая, что даже само возвращение ирландца под большим вопросом.

Совершенно непонятно, собирается ли Макгрегор вообще выступать дальше. Сам он может говорить что угодно, но пока его действия говорят нам об обратном. Если снова обратиться к словам Уайта, то летом прошлого года он уже давал некую подсказку на этот счёт: «Вы, ребята, должны понять одну вещь: у этого парня очень много денег. Это как Хабиб сейчас. Они очень богаты, и их трудно заманить и заставить драться».

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова Фото: Getty Images

Макгрегор вполне самостоятельная звезда, которую знают все. Он не будет возвращаться в октагон из-за денег, он не будет возвращаться просто ради красивой истории, тем более что всегда есть риск сделать её не такой радужной, если проиграть. Весь вопрос в том, если ли у Конора амбиции? Он уже был чемпионом даже в двух весовых категориях, нет уверенности в том, что он, отдыхая на яхте, мечтает о ещё одном титульном забеге.

Возможно, единственная надежда снова увидеть Конора — UFC 300. Представим, что Дана и Макгрегор лукавят и готовят громкий анонс. Недавно появились сообщения о том, что участники главного боя будут объявлены на финале Супербоула. Это огромное событие состоится в ночь на 12 февраля, и если UFC действительно выкупает рекламный слот между четвертями ради анонса, то это явно должны быть не Том Аспиналл и Алекс Перейра, при всём к ним уважении. Джон Джонс точно мимо, так как он травмирован, вот и выходит, что Макгрегор — единственная формально действующая суперзвезда промоушена.

Но вполне возможно, что Конора действительно ждут к осени, а потом могут ждать к декабрю, а потом в 2025-м, и эта история будет продолжаться.