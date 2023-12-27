«Как насчёт боя с Пакьяо?» Макгрегор готов разменять UFC 300 на очередной поход в бокс

Конор Макгрегор последний раз появлялся в октагоне ещё в июле 2021 года, где получил перелом ноги и проиграл Дастину Порье. С тех пор разговоры о возвращении ирландца то и дело курсируют в медиапространстве.

Для начала Конор пропустил полтора года, залечивая травму. Причём Ноториус для этого выходил из пула бойцов, тестируемых USADA, что намекало на то, какими препаратами он собирается лечиться. В конце 2022-го стало известно, что Макгрегор будет тренером в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter, а противостоять ему будет Майкл Чендлер. Это было уже близко к возвращению бывшего чемпиона, так как по окончании сезона, как правило, тренеры проводят очный поединок.

Возможный бой начал раскачиваться с самого начала. Макгрегор заявлял Чендлеру, что поединок пройдёт тогда, когда он сам этого захочет, и в той весовой категории, которую ему назовут. Майкла это абсолютно полностью устраивало, но не было даты. Сначала речь шла об августе, затем планировалось вернуть Конора осенью, а потом и в декабре. Всё это время Чендлер уверял, что бой точно состоится и он будет ждать, сколько надо. Дана Уайт в то же время признавался, что не знает, когда его главная звезда снова начнёт выступать.

Сейчас Макгрегора ждут либо на UFC 300, который пройдёт в апреле, либо в июле на международной бойцовской неделе, о чём говорили и в команде ирландца. Логично предположить, что именно Конор должен возглавить UFC 300, даже с учётом того, что это точно будет не титульный бой. Ноториус — главная звезда промоушена, его появление на столь крупном ивенте гарантирует дополнительные продажи PPV.

Очевидно, и сам он тоже настраивается именно на такой камбэк, но, судя по всему, в деле есть некоторые нюансы, раз Макгрегор начал публично высказываться об этом: «UFC… дайте мне уже что-нибудь. Сначала я должен был вернуться в апреле, теперь оказывается, что в декабре… Ни с кем в истории единоборств никогда не обращались так, как со мной в эту минуту… Они, чёрт возьми, должны открыть для меня двери. Я жду. Моё терпение на исходе».

Потом Конор сделал ещё одно заявление и показал, что у него есть альтернатива участию в UFC 300: «Как насчёт моего боя с Мэнни Пакьяо здесь, в Саудовской Аравии? Как вам это? Как думаете, Мэнни должен подняться в мой вес, учитывая, что это его вид спорта? Ведь именно так он поступил бы, будь он человеком, а не мышью. Деньги решают? Ну, Мэнни уже должен мне $ 8 млн по суду, потому что он был подписан в мою менеджерскую компанию и не выполнил свою часть сделки».

У Конора уже есть опыт выступлений в боксе, и его поединок с Флойдом Мейвезером в своё время бил рекорды и по продажам платных трансляций, и по гонорарам. Логично, что ирландец грезит повторением истории, тем более что сейчас в мире бокса появился новый крупный игрок — Саудовская Аравия. Они точно готовы заняться организацией такого боя, и суммы будут фигурировать действительно заоблачные.

Пока сам Пакьяо никак не отреагировал на такой вызов от Макгрегора, да и в UFC ещё не сделали свой ход, но такой вариант вполне можно рассмотреть. Потенциальная встреча Конора с Пакьяо получится весьма громкой и прибыльной, но стоит ли она участия в UFC 300, который станет самым громким турниром последних пяти лет? И что делать Майклу Чендлеру, который простаивает уже больше года, но верно ждёт, пока Макгрегор соизволит вернуться в октагон?