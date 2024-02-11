Трагедия нашего ветерана. Романов отдал уже выигранный бой, поймав лаки-панч

10 февраля в Екатеринбурге прошёл боксёрский вечер RCC Boxing Promotions, в рамках которого состоялся важный поединок между россиянином Евгением Романовым и китайцем Чжаном Чжаосинем.

Бой носил статус претендентского, так как его победитель получал возможность выйти на титульный поединок с Евгением Тищенко, который владеет поясом чемпиона WBA в бриджервейте.

Евгений Тищенко Фото: RCC Boxing

Романов в своё время выиграл множество титулов в любителях, после чего брал паузу в выступлениях, а вернулся уже в профессиональный бокс, где быстро начал набирать ход и побеждать. Евгению удалось взять локальные пояса WBO Global и WBC Silver, а также стать претендентом на титул чемпиона мира по линии WBC. Однако вскоре боксёр лишился этого статуса, так как организация исключила россиян из рейтингов. Тем не менее в следующие два года Романов одержал ещё три победы, улучшив собственный рекорд до 19-0, и после успешного боя с Уилмером Васкесом вышел на Чжана Чжаосиня.

Послужной список китайского боксёра значительно меньше, ранее он и вовсе выступал в первом тяжёлом весе и даже завоёвывал в нём локальные пояса WBC Asian и WBA World. С россиянами Чжан ранее также встречался — в 2018 году он нокаутировал дебютанта Михаила Пирогова. А в последнем поединке Чжаосинь оказался сильнее Ролли Ламберта Фогума.

Очный поединок Романова и Чжаосиня начался с того, что россиянин сразу прибрал инициативу к рукам и задал темп всему поединку. На голову китайца обрушилось множество мощнейших ударов, причём Романов атаковал и жёстко, и разнообразно. В итоге под занавес первой трёхминутки после точного левого бокового Чжаосинь отправился в нокдаун и с большим трудом оправился, но его спас гонг. Во втором раунде Евгений не снижал темп и продолжил атаковать, зажимая соперника к канатам. Несколько раз Чжан оказывался в опасном положении, но оставался на ногах и по-прежнему пропускал.

Евгений Романов и Чжан Чжаосинь Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Однако в одном из эпизодов китайский боксёр, отбиваясь от атак Романова, выбросил несколько размашистых ударов и попал справа, отправив Евгения на настил. Нокдаун получился очень глубоким и, к сожалению, Романов не сумел подняться, вынудив рефери остановить поединок.

Чжаосинь, таким образом, чудом выжив после града атак, получает шанс уже в скором времени сразиться за титул с ещё одним россиянином. А Романов потерпел первое поражение в профессиональном боксе. К сожалению, Евгению не повезло попасть под лаки-панч соперника и он упустил бой, в котором по-настоящему доминировал и который был у него практически в кармане. Остаётся надеяться, что Романов вернётся сильнее и, возможно, в ближайшем будущем мы увидим убедительный реванш.