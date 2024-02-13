Карьера Чимаева в UFC — разочарование. Новый Конор оказался не тем, за кого себя выдавал

В последние два года карьера одного из самых ярких проспектов UFC Хамзата Чимаева переживает невероятный спад. Невероятный относительно ожиданий, планку которых сам Борз установил очень высоко.

Все прекрасно помнят, как Хамзат ворвался в промоушен и в течение 10 дней разнёс двух соперников. Тогда он наглядно подтвердил собственные слова про то, что готов драться с кем угодно и когда угодно. Уровень оппозиции в первых поединках был, разумеется, не самым высоким, но и Чимаев на самом деле уничтожал соперников. Его агрессивная борьба и мощь не давались никому. Хамзат и сам по себе довольно большой, а в полусреднем весе и вовсе огромный, так что габариты он использовал по полной.

В первых четырёх боях Чимаев пропустил всего два (!) удара. Казалось бы, перед нами новая звезда на долгие годы. Тем более что и сам Борз подогревал эти разговоры, заявляя о тройном чемпионстве и желании всех размазать. Три победы за 66 дней, возвращение после тяжёлой болезни и снова уничтожение, на этот раз оппонента с 11-го места. Хамзат так нравился руководству, что его задумали свести с Леоном Эдвардсом, входившим в топ-3. По сути, хотели отдать британца на съедение, но тот упёрся и даже поплатился за это местом в топ-15 — его удалили из рейтинга, однако позже амнистировали.

Сказка начала подходить к концу с появлением реального топа в соперниках. Гилберт Бёрнс не просто оказал сопротивление, но и едва не остановил молодую звезду. Бразилец неоднократно мощно пробивал Чимаева, однако в итоге проиграл единогласным решением. А Хамзат снова снизил уровень оппозиции. Должен был драться с Нейтом Диазом, а вышел с Кевином Холландом. Ни тот, ни другой, при всём к ним уважении, не были похожи на следующий шаг к титулу. А потом Хамзат и вовсе пропал.

Бой Хамзата Чимаева и Кевина Холланда Фото: Chris Unger/Getty Images

Как выясняется уже сейчас, Борз больше не летает в США из-за проблем с визой, а по опыту его соотечественника Майрбека Тайсумова мы знаем, что это почти пропащее дело. Если за полтора года ничего не было решено, то вряд ли что-то изменится в ближайшее время.

Последний бой Чимаева прошёл в Абу-Даби против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, который вписался в этот поединок буквально с дивана. Учитывая, что простой Хамзата составил год, а в соперниках — ветеран на коротком уведомлении, то многие ждали уверенной победы, но на деле получилось немного иначе. Борз сильно устал за первый раунд и не смог финишировать Усмана, а два оставшихся отрезка смотрелся сомнительно. Это был ещё один повод для того, чтобы усомниться в Чимаеве.

За последнее время его репутация сильно пострадала. Хамзата называют чемпионом «Твиттера», чемпионом по количеству вызовов бойцов и откровенно высмеивают традиционную фразу «See you soon», которую Чимаев использует почти всегда. Он обещал скоро увидеться и Перейре, и Эдвардсу, и Стрикленду, и дю Плесси, и Адесанье. Фанаты шутили: «Странно, что он ещё не вызвал Ракель Пеннингтон».

Дана Уайт по-прежнему называет Чимаева суперзвездой промоушена и, очевидно, надеется, что проблема с визой будет решена. По словам журналиста Ариэля Хельвани, в UFC рассчитывали устроить бой Чимаева с Эдвардсом во главе турнира UFC 300, но из-за того, что Борз не может лететь в США, приходится ждать и прорабатывать другие варианты. Сам Хамзат написал, что не будет драться в Рамадан, однако до этого несколько раз заявил, что хочет выступить на юбилейном турнире. К тому же он уже трижды бился в Рамадан. Маловероятно, что чеченец лишь на днях узнал, что UFC 300 накладывается на эти даты.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

Сейчас Чимаев сидит на 11-м месте в рейтинге, без боёв, без единого титульника и без визы в США. Он заявил, что хочет драться в Саудовской Аравии в июне, это логично, так как туда он лететь может спокойно. Возможно, ещё в Сингапур и во Францию, а что дальше? К тому же турнир в Саудовской Аравии — Fight Night, то есть тут уже и амбиции Хамзата поползли вниз.

Человек, которому прочили славу Конора Макгрегора, считая, что он сможет стать главной звездой промоушена, постепенно отходит на второй план. Карьера Борза в UFC, которой, казалось бы, суждено стать одной из величайших, превращается в главное разочарование в истории промоушена.