«Мы с такой сечкой выходим и дерёмся». Российский чемпион — про травму Фьюри и шансы Усика

16 февраля в Душанбе (Таджикистан) состоится боксёрское шоу «Ночь чемпионов IBA». В главном бою чемпион мира 2023 года и двукратный чемпион России Шарабутдин Атаев (6-0, 4 KO) сразится за пояс IBA в весе до 86 кг с бронзовым призёром Олимпийских игр – 2020, чемпионом мира – 2021 и победителем Европейских игр – 2019 азербайджанцем кубинского происхождения Лореном Альфонсо. Наш соотечественник готовится к серьёзнейшему испытанию на прочность, которое ему предстоит пройти. Мы поговорили с Атаевым и обсудили подготовку к предстоящему поединку, острые события из мира профессионального бокса и самые ожидаемые бои.

– Расскажите, как проходит подготовка к предстоящему поединку?

– Оцениваю своё состояние хорошо. Ещё есть что улучшать. Не могу сказать, что готов на 100%. Осталось время до боя, мы подводимся к нему аккуратно. Работа ещё идёт.

– А что можете сказать по сопернику? Насколько вам интересен Альфонсо, учитывая богатую историю встреч?

– Подготовка отличается от других боёв, потому что он стилистически неудобный соперник. Стиль – кубинский. Будем улучшать свои фишки, чтобы наши комбинации прокатывали. Я дрался с ним три раза. Примерно знаю, что нужно делать. Будем делать всё, чтобы выиграть этот бой. Дистанция – 10 раундов. Нужно рассчитать свои силы.

Шарабутдин Атаев Фото: РИА Новости

– Вы славитесь тем, что часто финишируете соперников. Какая задача на этот бой – закончить всё быстро или поработать подольше, прочувствовать его дистанцию?

– Нокаут – это всегда хорошо. Но если нет, я готов провести полный бой. Я дрался по восемь раундов всю дистанцию. Соперник тоже хороший. Но мы постарается сделать всё, что в наших силах.

– МОК объявил, что российских спортсменов могут допустить в нейтральном статусе до Олимпиады. Как вы отреагировали на эту новость?

– Никак. Как наши главные скажут, как Кремлёв решит, как федерация решит – так и будет. В моём весе выступает Муслим Гаджимагомедов. А чтобы согнать, придётся приложить немало усилий. Но если выпадет шанс попасть на Олимпиаду, обязательно им воспользуемся. Конечно, с флагом было бы лучше.

– А как вы относитесь к тому, что многих боксёров заставляют менять спортивное гражданство?

– Мы пока с этим не сталкивались с командой. Пока этот вариант не рассматриваем, даже не думали об этом. Просто тихо и мирно делаем свою работу. Конечно, когда доходишь до мировых титулов, они не хотят, чтобы мы представляли Российскую Федерацию. Но мы всегда будем представлять Россию!

Шарабутдин Атаев Фото: РИА Новости

– Вы совсем недавно перебрались из любительского бокса в профессиональный. Что бросилось в глаза, удивило?

– Ничего не удивило. Но подготовка к бою – другая. Теперь ты пляшешь от одного соперника, а не думаешь, на кого попадёшь. Ты заранее знаешь его имя.

– Сейчас практически в каждой весовой категории большое количество россиян. Готовы ли вы драться с соотечественниками?

– Все уже со всеми передрались по любителям. Весь вопрос в том, чтобы теперь подраться по профессионалам. Ничего такого я в этом не вижу. Это наш хлеб, мы хотим написать свою историю. Все мои соперники, которые выступали по любителям, также переходят в профи. Вполне возможно, что мы встретимся с россиянами.

Шарабутдин Атаев Фото: РИА Новости

– А усложняет ли это процесс подготовки?

– Конечно, если тебя соперник полностью изучил, тебе нужно менять стратегию, придумывать фишки, новые удары. Делать одно и то же – нелогично. Мы стараемся что-то менять.

– Вы следили за кем-то из мира профессионального бокса в детстве? Или, может быть, следите сейчас?

– Для меня всегда был примером Альберт Батыргазиев. То, как он себя ведёт скромно. А в профессионалах нет такого парня, за которым я бы повторял. Я смотрел все бои Роя Джонса, Майка Тайсона, Мохаммеда Али. Сейчас же мне нравится, как боксируют Канело, Бивол – такие парни.

– А если прямо сейчас называть трёх самых сильных боксёров на планете?

– Думаю, Кроуфорд, Усик и Бивол.

– У Усика должен был состояться поединок с Фьюри. Но он был перенесён из-за травмы Тайсона. Как вы считаете, с таким повреждением можно было выйти в ринг?

– Я не знаю. Мы на соревнованиях такую сечку получаем, выходим и дерёмся. Но им, наверное, виднее. А то, что он получил травму прямо перед боем… Такие моменты и у нас бывают. Мы занимаемся жёстким видом спорта, никто от этого не застрахован. Травмы перед поединками есть у всех. Мы долечиваем свои раны. Это жёсткий вид спорта. И зачастую случается такое именно тогда, когда тебе это совсем не нужно.

– Этот поединок всё-таки состоится в мае. Как вы считаете, у кого больше шансов на победу?

– Я думаю – у Усика. У Тайсона Фьюри чуть не выиграл Фрэнсис Нганну. Поэтому вполне ожидаемо, что выиграет Александр.

– Как вы считаете, почему поединок Фьюри и Нганну сложился именно так?

– В том бою болел за Фрэнсиса, хотел, чтобы он выиграл. И если бы победу отдали Нганну, я бы ни капли не удивился. На статусе бокса это, конечно, сказалось бы негативно. Наверное, с этой точки зрения не стоит боксёру проигрывать. Но чисто с человеческой точки зрения я хотел, чтобы Нганну выиграл. Парень из Африки, тяжёлое детство, тяжёлые времена. Красивая история, что такой парень добился успехов и в боксе, и в смешанных единоборствах.

– А если бы вам предложили подраться с представителем другой дисциплины, согласились бы?

– Почему нет? Устроили бы шоу. Сделал бы с ним спарринг.

– Артур Бетербиев сказал, что готов подраться по правилам MMA. А вы не думали по поводу других дисциплин?

– Такие мысли бывали. В моём окружении много бойцов, выступающих в смешанных единоборствах. Иногда бывает интересно попробовать свои силы в MMA. Но я слишком ценю вид спорта, в котором выступаю. И стараюсь избегать всяких травм. А MMA – очень опасная и травматичная дисциплина. Я туда не лезу, дорожка закрыта. Хочу посвятить свою жизнь боксу и здесь добиться всех высот.

– К слову о Бетербиеве. Хорошо ли, что он всё-таки подерётся с Биволом?

– Это плохо, что кто-то из них потеряет «нолик». Но что делать? Лучшие должны драться с лучшими, чтобы определить абсолютного чемпиона. У нас такой спорт. Если два наших парня встретятся, думаю, ничего такого не произойдёт. Одному из них точно нужно стать абсолютным чемпионом мира. И для России это хорошо.

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

– Как вы считаете, у кого из них больше шансов на победу?

– Думаю, 55 на 45 в пользу Бивола. Его стиль может затащить в этом бою. Однако Бетербиев – машина. 20 боёв – 20 нокаутов. Не каждый так сможет. Сильный, мощный. Но если только победит нокаутом. Если дойдёт до решения, Бивол заберёт бой.

– Профессиональный бокс мощнейшим образом развивается в Саудовской Аравии. Как вы это оцениваете?

– Это хорошо, конечно. Начали платить хорошие деньги. Чемпионат мира по боксу будет проходить в Саудовской Аравии. Хорошие турниры, хорошие поединки, у них есть деньги. И все едут туда боксировать. Мне было бы это интересно.

– Саудовцы анонсировали турнир для боксёров старше 50 лет. Как вы оцениваете такую инициативу?

– Я не знаю насчёт того, чтобы именно боксировать. Но здоровый образ жизни – это хорошо. А вдруг в таком возрасте что-то случится? Это всё равно бокс. Но такой бой, как Рой Джонс – Майк Тайсон, это всем было интересно. На это я посмотрел с удовольствием.

Шарабутдин Атаев Фото: РИА Новости

– Сейчас и в любительском, и в профессиональном боксе остро встаёт вопрос судейских ошибок. Вы согласны с тем, что ситуация действительно непростая?

– В самом начале моей карьеры были моменты, когда меня явно засуживали. А после того, как попал в сборную, такого уже не чувствовал. Если проигрывал, то проигрывал. И всё.

– Многие говорят, что бокс стал грязным. Это действительно так?

– Я с этим не согласен. Это индивидуально, зависит от каждого отдельного боксёра. В России такого нет. Каждый делает свою работу, чтобы прокормить семью. Но ни у кого нет наглости, чтобы бить по затылку.

– А как вы относитесь к трэш-току?

– Ты должен вести себя спокойно, смиренно. Должен показать сопернику, что пришёл для другого. Но если он откроет рот и оскорбит твоих близких, твою семью, ты должен сразу поставить его на место.

– Как Хабиб после боя с Макгрегором?

– Всё, что делает Хабиб, я всегда поддерживаю. Всегда брал с него пример – как он себя ведёт, как грамотно разговаривает. И если у него так случилось – ничего страшного. Бывает, вывели человека. Если бы это было в России, сказали бы, что всё нормально. А для Америки это было неожиданно, поэтому историю раздули.