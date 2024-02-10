Нганну доделает работу Усика. Экс-чемпион UFC уничтожит шаткую карьеру Джошуа

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир. В главном событии вечера сойдутся Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Бывший чемпион UFC продолжает покорять новую дисциплину, причём получает поединки исключительно с топами – бойцами с приставкой «супер». Стоит отметить, что Джошуа – прекрасный вариант для Нганну. Энтони после двух поражений от Александра Усика по-прежнему нестабилен. А победа над ним может стать для Хищника огромным прорывом, ступенькой к самым громким противостояниям.

Нганну прекрасно знает о ментальных проблемах соперника. Поэтому он решил с ходу начать раскачивать противостояние. Фрэнсис пообещал сделать то, что начал ещё Александр Усик: «Никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Мы не знаем, насколько силён Энтони Джошуа. Хоть я и не верю, что у него есть большая сила, мы всё равно выясним это через месяц. Но я собираюсь забрать его душу».

Энтони действительно не умеет проигрывать. После последнего поражения от Усика показалось, что Эй Джей сломался. Джошуа сначала попытался убежать с ринга, а потом схватил пояса Усика и отбросил их в сторону. Во время разговора с журналистами спортсмен выглядел сильно взвинченным, находился на грани истерики. На глазах британца были слёзы, а во время пути в раздевалку проигравший боксёр едва не бросился на болельщика, сказавшего ему что-то оскорбительное. За британца было тревожно, в таком состоянии его раньше не видели.

Конечно, после той осечки прошло много времени. И Джошуа успел выйти на серию из трёх побед. Но стоит отметить, что уровень оппозиции был совсем иным. Первым получилось победить Джермейна Франклина (21-1) единогласным решением судей. А затем последовали две досрочные победы. Роберта Хелениуса (32-4) удалось нокаутировать, а Отто Валлин (26-1) не смог выйти на очередной раунд. Начало казаться, что Джошуа приближается к самым заветным поединкам в своей карьере. Например, желание дважды подраться с Эй Джеем уже выразил Тайсон Фьюри. Нет сомнений в том, что такие поединки обернулись бы для Энтони «жирным» чеком.

Энтони Джошуа Фото: Getty Images

Но в соперниках оказался Нганну, который на данный момент выглядит самым опасным вариантом для британца. А всё потому, что изучить его довольно сложно – Фрэнсис провёл лишь один профессиональный бой. Кроме того, Хищник был настолько непредсказуемым, что смог отправить в нокдаун самого Цыганского короля. А теперь попытается удивить и Джошуа. Кроме того, Нганну не станет давать Эй Джею время на раскачку, как происходило во всех последних поединках. Он попытается с ходу сломать тактику Энтони.

Нганну может действовать раскованно, поскольку пока не воспринимается многими как профессиональный боксёр. Даже второе поражение вряд ли отвернёт от него промоутеров и организаторов, которые захотят сделать следующий статусный бой с громкой вывеской. А вот на Энтони будет оказываться постоянное эмоциональное давление. Британец совершенно точно боится стать первым топом, который проиграет перебравшейся из другой дисциплины суперзвезде.

Эй Джей получил солидный контракт на бой с Нганну, но очень сильно рискует. Конечно, яркая победа совершенно точно заставит организаторов дать Джошуа ещё один поединок с приставкой «супер». Тогда Энтони может добиться реванша с Усиком или статусного противостояния с Фьюри. Но поражение, скорее всего, поставит крест на карьере британца. Оправиться от поражения от выходца из MMA будет непросто любому, а особенно такому эмоциональному парню. А главное, 34-летнему боксёру будет непросто вновь выйти на победную серию, чтобы дотянуться до тех самых поединков мечты.