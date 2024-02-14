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UFC 298: Волкановски – Топурия, Двалишвили – Сехудо, Эрнандес – Копылов, дата и время, где смотреть, онлайн-трансляция

Волкановски защищает чемпионский пояс, Копылов несётся к титулу. Где смотреть UFC 298
Сергей Сорокин
Превью турнира UFC 298
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Турнир в Анахайме изобилует фантастическими противостояниями.

Дата и время турнира UFC 298

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. Его соперником станет американец Энтони Эрнандес. Также на турнире выступит Мераб Двалишвили, который возвращается после победы над Петром Яном. Он столкнётся в октагоне с Генри Сехудо. В соглавном поединке вечера сойдутся Роберт Уиттакер и Пауло Коста. А в главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илиёй Топурией.

Предварительный кард стартует в 2:00 мск, основной – в 6:00.

Прямая трансляция боя Александр Волкановски – Илия Топурия

Посмотреть трансляцию турнира UFC 297 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 298

Основной кард

Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0);
Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2);
Джефф Нил (15-5) – Иан Гарри (13-0);
Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3);
Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2).

Предварительный кард

Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1);
Маркос Рожерио де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3);
Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3);
Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минъян (16-6).

Ранний предварительный кард

Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1);
Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиотт (9-2);
Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5).

Материалы о турнире UFC 298

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Прогноз на бой Александр Волкановски – Илия Топурия

Известный мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес высказался о предстоящем поединке обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Александра Волкановски из Австралии с непобеждённым испанским грузином Илиёй Топурией.

«Илия просто бредит. Он вообще не на нашем уровне, Алекс − другая планета. Уверен, что Волкановски сделает свою работу и победит, а затем Топурии станет стыдно за сказанное, все будут смеяться над ним. Его карьера закончится после этого боя с Волкановски. Он столько всего наговорил, что люди будут смеяться над ним», − сказал Родригес в интервью The MMA Hour.

Илия Топурия

Илия Топурия

Фото: Getty Images

Также своим прогнозом на бой поделился Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О’Мэлли.

«Мне бы хотелось увидеть, с какими парнями спаррингует Топурия. Мы видели, как хорошо Волкановски работал ногами против Макса Холлоуэя. Он всё время подбивает ноги, а у Топурии очень широкая боксёрская стойка. Илия очень силён как контрпанчер, так что у него есть возможность поймать Волкановски. Но если мне нужно выбрать, то я выберу победу Волкановски», — сказал Уэлч в подкасте The MMA Hour.

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