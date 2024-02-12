Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 298: Волкановски – Топурия, Двалишвили – Сехудо, Эрнандес – Копылов, дата и время, онлайн-трансляция, где смотреть

UFC 298: Копылов идёт за очередным нокаутом, Топурия – за поясом Волкановски. LIVE
Сергей Сорокин
UFC 298: Волкановски – Топурия
Комментарии
А ещё в карде огненное противостояние Двалишвили и Сехудо.

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. Его соперником станет американец Энтони Эрнандес.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Энтони Эрнандес - Роман Копылов
18 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Энтони Эрнандес
Не началось
Роман Копылов

Также на турнире выступит Мераб Двалишвили, который возвращается после победы над Петром Яном. Он столкнётся в октагоне с Генри Сехудо.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Мераб Двалишвили - Генри Сехудо
18 февраля 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Генри Сехудо

В соглавном поединке вечера сойдутся Роберт Уиттакер и Пауло Коста. А в главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илиёй Топурией.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Илия Топурия

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Следим за возвращением Волкановски и битвой Сехудо с Двалишвили:
Дебют Милохина в боксе, шаг Копылова к титулу и огненный турнир UFC. Топ-7 боёв недели
Дебют Милохина в боксе, шаг Копылова к титулу и огненный турнир UFC. Топ-7 боёв недели

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC 298 Когда пройдёт турнир UFC 298 Полный кард UFC 298
Live Сергей Сорокин

🧠 Аспиналл: как фанат Волкановски должен признать, что нервничаю перед его боем

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался по поводу предстоящего поединка между австралийцем Александром Волкановски и грузином Илией Топурией, который состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Как заядлый фанат Волкановски должен признать, что немного нервничаю перед следующими выходными. Крайне захватывающее событие», — написал Аспиналл в социальных сетях.

12:05 Сергей Сорокин

🎯 Менеджер Копылова рассказал, сколько боёв проведёт россиянин в 2024 году

Александр Скаредин, менеджер средневеса UFC Романа Копылова, рассказал о том, что россиянин проведёт как минимум два боя в промоушене в 2024 году.

«Сейчас у Романа присутствует элемент нетерпения. Как раз у него есть время, чтобы прогрессировать и улучшаться. Как минимум дважды в 2024 году Роман подерётся, в UFC о нём не забыли», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

12:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 298

Посмотреть трансляцию турнира UFC 298 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:03 Сергей Сорокин

🐺 Гаджиев: если подерутся Копылов и Чимаев — буду счастлив

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между бойцами среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзатом Чимаевым и Романом Копыловым.

«Было бы круто посмотреть поединок Аспиналла и Джонса, но Джон не успеет восстановиться. А бой мечты – Махачев – Эдвардс. Но его тоже не будет на этом UFC. Конор будет драться в другом весе… Даже не знаю. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо – это бой.

Если подерутся Хамзат Чимаев и Роман Копылов – я буду счастлив. Рома – ударник. Но не надо недооценивать его борцовские скиллы. Он не грэпплер, а Чимаев – грэпплер. Но, если бы речь шла про пятираундовый бой, в нём борьбы было бы меньше. Рома очень опасен в стойке. А Хамзат не является бойцом, который в стойке показывает много», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:02 Сергей Сорокин

Когда пройдёт турнир UFC 298

Турнир UFC 298 состоится в ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.

12:02 Сергей Сорокин

⚡️ Гаджиев назвал имя бойца, который должен стать следующим чемпионом UFC из России

Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, должен стать чемпионом UFC.

«Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс даёт гораздо быстрее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

12:01 Сергей Сорокин

Полный кард UFC 298

Основной кард

  • Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0);
  • Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2);
  • Джефф Нил (15-5) – Иан Гарри (13-0);
  • Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3);
  • Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2).

Предварительный кард

  • Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1);
  • Маркос Рожериу де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3);
  • Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3);
  • Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минян (16-6).

Ранний предварительный кард

  • Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1);
  • Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиот (9-2);
  • Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5).
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android