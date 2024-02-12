UFC 298: Копылов идёт за очередным нокаутом, Топурия – за поясом Волкановски. LIVE

А ещё в карде огненное противостояние Двалишвили и Сехудо.

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. Его соперником станет американец Энтони Эрнандес.

Также на турнире выступит Мераб Двалишвили, который возвращается после победы над Петром Яном. Он столкнётся в октагоне с Генри Сехудо.

В соглавном поединке вечера сойдутся Роберт Уиттакер и Пауло Коста. А в главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илиёй Топурией.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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