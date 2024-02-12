Дебют Милохина в боксе, шаг Копылова к титулу и огненный турнир UFC. Топ-7 боёв недели

Начинается очередная неделя, которая в мире профессионального бокса и смешанных единоборств обещает получиться очень интересной. Во-первых, состоится долгожданный дебют российского блогера Дани Милохина. Он обещает построить громкую карьеру в боксе и намерен сделать первый шаг. Во-вторых, в новом статусе выступит Кевин Джонсон. Он выйдет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в качестве гражданина России. А под занавес недели состоится грандиозный UFC 298. Он подарит и бой нашего соотечественника, и титульный поединок с участием Александра Волкановски и Илии Топурии. Мы собрали семь лучших событий предстоящей недели (с 12 по 18 февраля) и рассказали о них подробнее.

16 февраля. Даня Милохин – Аджмал Хан

Первый бой популярного российского блогера состоится 16 февраля 2024 года в Дубае (ОАЭ). Турнир проводит организация ALPHA FIGHT SERIES, а соперники будут рубиться по правилам профессионального бокса. Оппонентом Дани Милохина станет Аджмал Хан. Это 31-летний индийский блогер, который снимает контент о стиле жизни, моде, путешествиях и еде. Стоит отметить, что соперник Дани уже имеет опыт в боксе. Правда, не самый удачный. Аджмал бился с подростком-миллионером Рашидом Белхасой и был отправлен в нокаут уже на второй минуте первого раунда.

16 февраля. Кевин Джонсон – Шон Тёрнер

16 февраля в Москве состоится очередной турнир под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Особое внимание привлекает главный поединок вечера, в рамках которого сойдутся Кевин Джонсон и Шон Тёрнер. Бой пройдет по правилам смешанных единоборств – три раунда по три минуты. Джонсон впервые выйдет в клетку в статусе гражданина России. В марте 2023 года сразу после победы над Вячеславом Дациком в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» он обратился к президенту России с просьбой о предоставлении российского гражданства, а также взял в честь него отчество – Владимирович. Указ был подписан 9 января. Теперь же в соперниках у Кевина ирландский боксер-профессионал с рекордом 12-4.

КЕВИН ДЖОНСОН Фото: Федерация бокса России

В ночь с 16 на 17 февраля. О'Шаки Фостер – Абрахам Нова

В ночь с 16 на 17 февраля в Нью-Йорке (США) состоится большой боксёрский вечер. В главном событии сойдутся О'Шаки Фостер (21-2, 12 KO) и Абрахам Нова (23-1, 16 KO). На кону в их битве будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC во втором полулёгком весе (до 59 кг). Оба боксёра славятся своей нокаутирующей мощью. Особенно это касается Новы, у которого в активе сразу 16 досрочных побед. Но и Фостер, несмотря на весовую категорию, обладает увесистым ударом. Так что в этом противостоянии сложно ждать судейского решения.

О'Шаки Фостер и Абрахам Нова Фото: Ronald Cortes/Getty Images

17 февраля. Шавкат Рахимов – Эдуардо Нуньес

17 февраля состоится большой боксёрский вечер в Душанбе (Таджикистан). Выбор локации связан с тем, что главной звездой должен стать боец клуба «Архангел Михаил» Шавкат Рахимов (17-1-1, 14 KO). У него в соперниках опасный Эдуардо Нуньес (25-1, 25 KO), который считается мощнейшим нокаутёром. Все свои победы боксёр добывал нокаутами, буквально уничтожая оппонентов. Но теперь на его пути оказался Рахимов, выражающий желание в самое ближайшее время сразиться за титул. И стоит отметить, что поединок будет носить претендентский статус по версии IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

ШАВКАТ РАХИМОВ Фото: James Chance/Getty Images

В ночь с 17 на 18 февраля. Энтони Эрнандес – Роман Копылов

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный турнир UFC 298. В его программе и бой россиянина – Романа Копылова. Наш соотечественник имеет профессиональный рекорд 12-2. А главное, он идёт на яркой серии из четырёх досрочных побед. Но в соперниках опаснейший американец, на счету которого 16 побед и два поражения в смешанных единоборствах. Любопытно, что он также выдал четыре победы подряд, однако один из поединков всё-таки добрался до решения судей, пусть и единогласного.

В ночь с 17 на 18 февраля. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо

На том же турнире состоится поединок, в котором между собой зарубятся Мераб Двалишвили и Генри Сехудо. Грузинский боец возвращается в октагон после победы над Петром Яном и практически годового простоя. Стоит отметить, что Мераб действительно подобрался к титульному шансу вплотную. И если он одержит победу, то совершенно точно должен получить возможность сразиться за пояс. В соперниках опытный Генри Сехудо. В последнем бою его раздельным решением одолел лучший друг Двалишвили – Алджамейн Стерлинг. И теперь Генри постарается поквитаться с ним, пусть и не напрямую.

В ночь с 17 на 18 февраля. Александр Волкановски – Илия Топурия

Александр Волкановски и Илия Топурия станут хедлайнерами этого вечера. Австралиец дважды успел проиграть Исламу Махачеву. А в перерыве между этими боями уверенно расправился с Яиром Родригесом, оформив нокаут в третьем раунде. Теперь чемпионский пояс в полулегком весе попытается отобрать Топурия. Илия остаётся непобеждённым и имеет профессиональный рекорд 14-0. А в UFC он выдал серию из шести побед и выглядит просто великолепно. Поэтому и теперь от его выступления большие ожидания.