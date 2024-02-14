Фёдор, ты неправ. Поп-ММА не заслуживают запрета — это весело и безобидно

В последнее время индустрия поп-ММА набрала огромную популярность. Однако далеко не всем это приходится по душе. Например, категорически против подобного контента высказывается легендарный российский боец Фёдор Емельяненко.

«Все вроде понимают, что это нехорошо и плохо и всё это поп-ММА — нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию. В этом плане всё-таки должно быть указание сверху. Если мы заботимся о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только сверху, но и снизу, перебить непонятную популярность. Мы разные вещи проходили, мы понимаем, что народ как-то у нас сейчас стал реагировать на противоестественные вещи, на всякую низость. Мне кажется, что должно быть указание сверху, чтобы всё прекратилось на законодательном уровне», — сказал Фёдор Емельяненко.

Фёдор Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К его словам прислушались и депутаты. Так, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев также призвал запретить индустрию поп-ММА. В обращении, адресованном главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, Хамзаев попросил дать правовую оценку деятельности таких промоушенов, как Hardcore, «Наше Дело» и Hype Fighting.

«Считаю, что нужно полностью заблокировать подобные проекты и контент, который является керосином деструктивного поведения у молодёжи. Моя личная позиция: на территории России нужно полностью запретить деятельность подобных организаций», — написал, помимо прочего, Хамзаев.

С одной стороны, конечно, звёзды промоушена Epic, например, вряд ли являются примером для подражания для молодёжи. С этим нельзя не согласиться. С другой стороны, кто-то всерьёз собирался подражать Олегу Монголу или Мураду Легенде после просмотра их боёв? Мол, пойду-ка таксиста кину – может быть, стану таким же популярным. Верится в такое с трудом.

Индустрия поп-ММА – это про развлечения. Спортивная составляющая в таких лигах и промоушенах уходит на второй план, в них выступают непрофессиональные спортсмены, от которых вряд ли можно ожидать какой-то техники или феноменальных боёв. Поп-ММА – это больше про какие-то раздутые конфликты, про безумные пресс-конференции, а если говорить про Epic – то это ещё и про откровенные фрик-бои. Люди приходят за развлечением и получают его от этих промоушенов сполна. Может ли как-то негативно повлиять на молодёжь бой условного Отара Кушанашвили и Никиты Джигурды? Или какая-нибудь очередная громкая пресс-конференция промоушена Анатолия Сульянова с криками и бросанием стульев друг в друга? Да нет, конечно, скорее, вызовет смех и поднимет настроение – этого люди и хотят от такого контента.

Если человек хочет замотивировать себя заниматься спортом, хочет насладиться именно спортивной составляющей мира единоборств, то он, вероятно, будет смотреть UFC, ну или на крайний случай ACA или RCC. А вот посмеяться над боем Санта Клауса и Деда Мороза или посмотреть, как Олег Монгол бьёт Стаса Барецкого – это к поп-ММА. Каждый выбирает то, что он хочет смотреть. Кому-то по душе смотреть и обсуждать бои Фёдора Емельяненко и Хабиба Нурмагомедова, а кто-то хочет поднять себе настроение, посмотрев, как Мурад Легенда делает сальто на голову или даёт очередное философское интервью.

Мурад Легенда Фото: Из личного архива Исрапила Рамазанова

Нет в индустрии поп-ММА чего-то опасного. Обычная сфера развлечений – вполне весёлая и безобидная, и не совсем понятно, почему на неё так ополчились. Судя по количеству просмотров и по той популярности, которая есть у поп-лиг, они двигаются в правильном направлении и дают людям то, что они хотят.