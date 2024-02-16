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Джейк Пол — звезда бокса, данные по PPV, с кем бился, конфликт с Шоном Стриклендом, Андерсон Силва, Тайрон Вудли

«Он раздаёт билеты, чтобы люди ходили на его бои». Джейк Пол — мошенник или гений?
Яхья Гасанов
Джейк Пол — мошенник или гений?
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В успехах блогера сомневаются многие бойцы.

Ещё недавно Джейк Пол просто был скандальным блогером и одной из звёзд Disney, вокруг которого плетётся множество разных скандалов. В какой-то момент он даже подумывал у суициде, но в итоге ушёл с головой в спорт и нашёл для себя новую нишу.

Джейк прославился благодаря поединкам против соперников с громкими именами. Блогер заманил в ринг бывших звёзд UFC Бена Аскрена, Тайрона Вудли (дважды) и Андерсона Силву, а также проводил бой с баскетболистом Нейтом Робинсоном. Все эти поединки сильно повысили популярность Пола, но, как это часто бывает, вместе с новыми поклонниками появились и новые хейтеры.

Большая часть недовольных — те, кто критикуют Джейка за оппозицию. Но громкие имена и победы над ними перевешивают, блогера смотрят, и он всё чаще мелькает на крупных ивентах. Несмотря на то что Пол очень много тренируется, либо, во всяком случае, хочет создать такую видимость, техники ему явно недостаёт. Бой с боксёром, пускай и очень средненьким, Томми Фьюри вскрыл все проблемы. Плохой футворк, недостаток скорости и почти нет обороны. Зато есть оверхенд и внушительная сила удара.

В последнем бою Джейк встречался с профессиональным боксёром:
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Гроза пенсионеров. Джейк Пол разбил 35-летнего ноунейма и мечтает о чемпионском поясе

В связи с такими пробелами победы Пола часто считают липовыми, а его бои – постановочными. К примеру, об этом уже говорил Александр Емельяненко: «Будет ли миру интересен мой бой с Полом? Фамилия Емельяненко – это бренд смешанных единоборств. Её знает как молодёжь, так и взрослое поколение. Джейк Пол – блогер, а не спортсмен. А его бои попахивают подставой. Я готов показать ему настоящую русскую силу, русский дух».

Джейк Пол с братом

Джейк Пол с братом

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Друг Конора Макгрегора Диллон Дэнис утверждал, что у него есть доказательства того, что бои Пола — подстава, и пригрозил, что опубликует их, если Джейк не прекратит о нём болтать. Пэдди Пимблетт тоже считает, что бои – фейковые. К слову, забавно, что незадолго до боя с Фьюри в интернете разошёлся «сценарий» поединка, согласно которому Томми должен был проиграть нокаутом в восьмом раунде. Британец действительно присел в восьмом раунде, но нокаута не случилось.

При этом публикуемые данные говорят о том, что если даже бои — постановочные, то зарабатывает Пол отлично. Уже второй его бой принёс $ 10 млн с учётом PPV. Соперником был тот самый баскетболист Робинсон, но тут, конечно, сыграло большую роль то, что на этом турнире бились Рой Джонс и Майк Тайсон. Частенько Джейк озвучивает цифры по продажам платных трансляций. С Андерсоном Силвой было в районе 200-300 тысяч, с Беном Аскреном — около 500 тысяч, первый бой с Тайроном Вудли — столько же, а относительно недавний поединок с Нейтом Диазом перевалил за 500 тысяч PPV.

Однако есть и те, кто считает, что PPV Пола — фальшивка. Не так давно Джейк вызывал на бой ещё одну звезду UFC Шона Стрикленда. Тот уже ранее называл блогера «раковой опухолью»: «Я объясню вам феномен Джейка Пола. Он профессиональный тролль, который дерётся с маленькими ММА-пенсионерами. Но худшее, что он − раковая опухоль, Он вдохновляет людей быть никем и ничего не делать. Он приучает фанатов троллить, потому что Джейк это сумел. Джейк, ты, возможно, и богат, но ты не человек, а продукт скатившегося общества. Твои тролли сплотятся вокруг тебя. Но вы останетесь троллями, вы не на моём уровне».

Бой Джейка Пола и Нейта Диаза

Бой Джейка Пола и Нейта Диаза

Фото: Sam Hodde/Getty Images

Теперь Стрикленд рассказал, что мог провести бой с Полом с целью лёгкого заработка и даже просил об этом UFC, но там его разубедили в честности Джейка: «Джейк Пол предложил мне миллион долларов за бой с ним, зная, что для меня это невозможно. Но на самом деле я разговаривал с Хантером Кэмпбеллом и сказал ему: «Хантер, я буду драться с ним. Вы позволили Конору драться с Флойдом, а это лёгкий бой, лёгкие деньги». Хантер объяснил мне, что Пол не продаёт бои: «Когда у него бой, он раздаёт билеты, чтобы люди ходили на него. И он не зарабатывает деньги. Его целевая аудитория – дети, которые не покупают PPV. Итак, это меня немного удручает. Я рассчитывал на большой гонорар за бой с этим человеком, что выглядело довольно просто. Но, к сожалению, Джейк – звезда только среди детей. Ему придётся привлечь внимание взрослых, и тогда, возможно, мы будем драться. Но мы можем сделать следующее — ты сядешь в свой шикарный самолёт, прилетишь в Лас-Вегас, и мы с тобой пересечёмся. Потому что мы все знаем, что произойдёт. Я сделаю это бесплатно».

Так или иначе, Джейк сумел совершить мини-революцию в боксе. Благодаря ему фрик-бои действительно стали интересовать болельщиков. Мошенник ли он? Возможно, Пол действительно завышает цифры по PPV, чтобы лучше продавать своё имя. Сейчас американец настойчиво зовёт на бой Макгрегора и бросает вызовы Саулю Альваресу. Возможно, до таких вершин Пол никогда не доберётся, но вся его деятельность заслуживает уважения. Возможно, он делает для популяризации бокса больше, чем некоторые профессионалы.

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