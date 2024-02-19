Организаторы ОИ-2024 отказали не только россиянам. Великого Пакьяо тоже не пустили на Игры

Российские болельщики ждут предстоящие Олимпийские игры в Париже со значительной долей скепсиса. Ведь на ОИ-2024 будет очень мало наших спортсменов, да и тех ожидают многочисленные бюрократические проволочки. Один из видов спорта, который особенно сильно пострадает от отсутствия россиян — бокс, где наша страна обладает богатейшими традициями. Теоретически наши боксёры, конечно, могут поехать в Париж, но на деле шансы практически нулевые.

Эдуард Кравцов глава тренерского совета сборной России «Там нужно ехать не только под нейтральным флагом, но и с формулировкой о том, что именно спортсмены не поддерживают. И своим присутствием те, кто хотел бы выступить на Играх, об этом будут говорить. Для любого спортсмена и тренера Олимпиада — важнейший турнир. Но думаю, что среди всей боксёрской братии нет сейчас людей, которые могут это поменять на родину, на отдаление от своего народа, страны. Более чем уверен, что среди боксёров таких людей нет».

На фоне потери россиян боксёрский турнир ОИ-2024 вполне мог украсить не кто-нибудь, а сам Мэнни Пакьяо. Один из величайших боксёров своего времени, экс-чемпион мира в восьми весовых категориях решил добавить к своим многочисленным достижениям выступление на Олимпиаде. 45-летний боксёр, чьё последнее выступление в профессиональном ринге датировано 2021 годом, подал официальную заявку на участие в Играх от родных Филиппин.

Вот только у выдвижения Пакьяо было две проблемы — возраст спортсмена и его отсутствие на отборочных турнирах к ОИ. На Олимпийских играх максимальную возрастную планку для боксёров подняли с 34 до 40 лет, но 45-летний Пакьяо никак не вписывается даже в расширенные рамки. Ну и, конечно, отсутствие Мэнни на отборочных соревнованиях тоже никак не могло пройти мимо внимательного взгляда Международного олимпийского комитета. Впрочём, ветеран бокса надеялся на «козырь в рукаве».

Таким козырем стала заявка от Филиппин на получение для Пакьяо «универсального» разрешения, которое ранее действительно оформляли некоторые страны, имевшие на ОИ небольшие по численности сборные. Такое разрешение позволило бы ветерану попасть в состав своей сборной. И поначалу казалось, что Мэнни действительно поедет в Париж. Увы, сегодня МОК поставил крест на надеждах знаменитого боксёра.

«На последних двух Олимпийских играх «универсальные» места не выделяются командам со средним числом более восьми спортсменов в индивидуальных видах спорта/дисциплинах. Это относится и к Олимпийскому комитету Филиппин», – указано в заявлении МОК.

Теперь Пакьяо точно не поедет на Олимпийские игры. Будем надеяться, что он не расстроится настолько, чтобы завершить и профессиональную карьеру. Напомним, недавно Мэнни на турнире Rizin пообещал провести в 2024 году реванш с Флойдом Мейвезером. Хотя спортсменам на двоих едва ли не сотня лет, их второе противостояние точно получится интересным.