Рвёт всех и несётся к третьему поясу. Малыхин — суперзвезда или первый парень на деревне?

1 марта состоится очередной турнир One Championship, который может войти в историю не только этой организации, но и в целом в историю смешанных единоборств. В карде турнира состоится поединок за титул лиги в среднем весе (до 93 кг) между обладателем пояса Ренье де Риддером и чемпионом One в полутяжёлом (до 102 кг) и тяжёлом (до 120 кг) дивизионах Анатолием Малыхиным. В случае победы российский боец может стать обладателем сразу трёх чемпионских поясов одновременно.

Анатолий Малыхин – настоящая звезда азиатского промоушена. В смешанных единоборствах россиянин дебютировал в 2016 году, выступал в различных отечественных лигах, после чего попал в One с рекордом 8-0. В Азии Малыхин провёл ещё пять боёв, за время которых сумел собрать три пояса: сначала временный титул в тяжёлом весе, затем полноценный титул в полутяжёлом весе, а после – поменял временный титул в тяжах на полноценный. И теперь замахнулся на третий.

Надо сказать, что Анатолий – настоящая машина для нокаутов. За всю карьеру он провёл 13 поединков, во всех победил досрочно, в девяти случаях — нокаутами. Более того, всего два соперника россиянина дошли до второго раунда, всем остальным Малыхин выключал свет на стартовом отрезке боя.

Малыхина по-настоящему любят в Азии, и он отвечает взаимностью. Много разговоров ходило о том, что ему стоит попробовать себя в других промоушенах, но Анатолий остаётся верен One.

«Нет таких условий, на которых я перейду в UFC. Когда я был никому не нужен, мистер Чатри и One дали мне работу, дали мне дом, и я за деньги своих не продаю. Какую бы цену за меня ни предложили сейчас или в будущем в UFC, пока я нужен в One, пока я боец One, я останусь в этой организации. И если One меня не уволит, то хочу закончить свою карьеру здесь. Так что нет такой суммы, за которую я уйду в UFC», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

С этой позицией можно спорить и не соглашаться, но это позиция Анатолия, и он от неё не отступит. Если Малыхин решил строить карьеру в One, то, конечно, делает всё правильно. Он объединил титулы в полутяжёлом и тяжёлом весах, теперь рвётся за третьим. При том что де Риддера он уже побеждал, пусть и в другом дивизионе, но если проблем с весогонкой не будет, то шансов у Ренье крайне мало.

Анатолий Малыхин Фото: Из личного архива спортсмена

Если Малыхин заберёт третий пояс, то, конечно, установит уникальное достижение. Но при этом нельзя отбрасывать в сторону тот факт, что конкуренция в One, мягко говоря, не самая высокая. Что уж говорить, если Анатолий за пояса в двух дивизионах дерётся с одним и тем же бойцом? А за титул в тяжёлом весе Малыхин дрался с Анджаром Бхулларом – парнем, который за четыре года провёл четыре поединка, а на титульник с россиянином вышел после двухгодичного простоя. И это тоже говорит об уровне оппозиции.

Никто не принижает заслуги Анатолия: он выходит в клетку, дерётся с теми, кого ему даёт лига, вырубает чемпионов, коллекционирует пояса. Да и 13 досрочных побед в 13 боях – мощное достижение, которым мало кто может похвастаться. Просто после побед Анатолия над такими парнями, как Бхуллар, у зрителей остаётся послевкусие. Если уж в One так ценят Малыхина и сам он не хочет уходить, то почему бы не привезти ему действительно серьёзных оппонентов? Думается, за неплохие деньги можно подписать кого-то действительно стоящего, после победы над которым все скажут: «Ну да, Толя действительно крут».

В One ему действительно нет равных, и, завоевав третий пояс, он окончательно станет главной звездой промоушена. По словам Малыхина, если он победит и не испытает проблем со сгонкой веса, то собирается защищать все три пояса, проводя бои всё с той же далеко не самой высокой оппозицией.

После боя с Бхулларом глава One Чатри Ситйодтонг назвал его лучшим тяжеловесом мира. Анатолий, безусловно, крут, но, чтобы это заявление не было беспочвенным, Малыхину нужны громкие бои и громкие победы. А пока он пусть и первый парень, которому нет равных, но только на своей деревне.