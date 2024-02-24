«Я — лицо бокса». Мейвезер — величайший боксёр за всю историю?

Известный американский боксёр Флойд Мейвезер-младший вновь привлёк к себе внимание неоднозначным высказыванием. В одном из интервью Мейвезер назвал себя лучшим боксёром за всю историю бокса.

«В действительности я по-прежнему лицо бокса. Я хотел бы заявить о своей признательности таким парням, как Шугар Рэй Робинсон, Мохаммед Али и Рэй Леонард, так много парней проложили мне путь, но есть лишь один Флойд Мейвезер, и эти бойцы не лучше меня», — сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу The Pivot Podcast.

Флойд уже неоднократно пытался высказываться на эту тему, но каждый раз это выходит как-то нелепо и вызывает негативную реакцию у боксёрского общества. Так, однажды Майк Тайсон довольно точно высказался на тему того, почему не считает Мейвезера величайшим боксёром мира.

Флойд Мейвезер Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

«Знаете, есть некоторые личности в боксе… Неважно насколько крутыми они были в своё время, но статуса величайшего они всё равно никогда не добьются. Даже несмотря на то, что они зарабатывали нереальные деньги, им не сравниться с Хулио Сезаром Чавесом. Поймите, что в этом случае деньги не являются показателем. Именно по этой причине я и не хочу больше слышать, как Флойд Мейвезер нахваливает свой рекорд, не хочу слышать, как он кичится своим рекордом 50-0», — заявил Тайсон.

Флойд действительно добился небывалых высот в боксе и заслуживает своего места в истории. Он ни разу не проигрывал на профессиональном ринге, и это крутое достижение. Но дело в том, что и Тайсон в своём высказывании прав. Флойд – очень хитрый боец, и его команда проводила колоссальную работу над сохранением его «нолика» в графе поражений. Мейвезеру старались подбирать удобных соперников в удобное время, а от серьёзных вызовов, в которых был риск проиграть, уклонялись.

Конечно, нельзя отнять у Флойда то, что он выиграл все свои поединки. Но здесь нужно сказать и о стиле, в котором Мейвезер боксировал, и это вторая причина, по которой его вряд ли можно назвать величайшим боксёром за всю историю. Флойд был очень скоростным боксёром, с отличной работой на ногах и великолепной техникой. Но при этом он выбирал максимально безопасный и прагматичный стиль контрпанчера: отдавал инициативу сопернику, мог все 12 раундов бегать от оппонента, просто набрасывая с дистанции за счёт скорости и длины рук и забирая бой по очкам. Ярчайший пример – поединок против Мэнни Пакьяо, в котором Флойд колесил по рингу от филиппинца, держался на дистанции и вязался в клинче при малейшей опасности. Мейвезер забрал поединок решением судей, при этом вызвав большое негодование у зрителей, которые называли этот бой чуть ли не поединком столетия.

И таких боёв в карьере Мейвезера огромное количество. Да, он выходил в ринг и делал свою работу, но при этом зрители у экранов и в зале, заплатившие солидные деньги, которые впоследствии сделали самого Флойда богатейшим спортсменом, либо негодуют, либо откровенно засыпают. Мейвезер вошёл в историю бокса благодаря своему рекорду, но никак не благодаря каким-то ярким поединкам.

В отличие от других величайших боксёров. «Грохот в джунглях», «Триллер в Маниле» — даже если вы не увлекаетесь боксом, то наверняка слышали названия этих легендарных сражений Мохаммеда Али, благодаря которым он и считается Величайшим. Мохаммед подарил любителям бокса не только яркие поединки, но и ту самую узнаваемую технику, когда он порхал как бабочка и жалил как пчела. У Али не идеальный рекорд, но он никогда и не стремился сохранить свой «0» в графе поражений.

Или, к примеру, тот же Майк Тайсон. У Железного Майка шесть поражений в карьере, но при этом даже в последних боях Майка, когда он явно находился на спаде, арены, где он выступал, ломились от зрителей, а у экранов следили за поединками миллионы фанатов.

Любовь зрителей невозможно купить скучным стилем контрпанчера. Невозможно быть величайшим боксёром, когда в самом важном бою в карьере ты просто крутишь педали велосипеда все 12 раундов, убегая от соперника.

Флойд сохранил свой «нолик», и это без преувеличения великое спортивное достижение. Но этот рекорд не сделал его величайшим боксёром за всю историю. И Мейвезер может дать хоть тысячу интервью по этому поводу, кричать на каждом углу о своём величии, но зрительскую любовь и любовь ценителей бокса он так и не получил. А без неё его спортивные успехи меркнут на фоне достижений других легендарных боксёров, с которыми он себя сравнивает.