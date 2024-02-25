Немков успешно дебютировал в тяжёлом весе! Россиянин заставил уснуть огромного бразильца

24 февраля в Саудовской Аравии состоялся турнир по смешанным единоборствам «PFL против Bellator». Особое внимание российских зрителей было приковано к поединку Вадима Немкова и бразильца Бруно Каппелоцци.

Вадим Немков – пожалуй, главная звезда Bellator. Россиянин долгое время владел поясом организации в полутяжёлом весе и возглавлял рейтинг P4P. В конце прошлого года Немков принял решение о переходе в тяжёлый вес. Объективно новых вызовов в полутяжёлом дивизионе у него не было, да и гонять вес Вадиму становилось всё тяжелее. Поэтому россиянин ушёл на повышение, тем более что в тяжах у Немкова есть конкретная цель. Поясом организации владеет Райан Бейдер, который дважды нокаутировал наставника россиянина, легендарного Фёдора Емельяненко. И, конечно, желание отомстить за учителя добавило Немкову мотивации в переходе в новый дивизион. Тем более что в полутяжёлом весе Немков уже выигрывал у Бейдера. К своему дебюту в тяжёлом весе россиянин подошёл с рекордом 17-2, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

В соперники Вадиму достался бразилец Бруно Каппелоцци. 34-летний бразилец дебютировал в смешанных единоборствах в 2010 году, причём старт карьеры получился неудачным: первые два поединка он проиграл. Затем он начал побеждать, выступать в различных лигах, в том числе и в Rizin, где дрался с экс-чемпионом UFC Иржи Прохазкой, правда, в этом поединке уступил. В 2021 году он попал в PFL, где одержал пять побед подряд и стал победителем Гран-при. Последние два боя он провёл против Маттеуса Шеффеля: в первом поединке Бруно проиграл, но затем взял реванш, правда, бой признали несостоявшимся из-за проваленного допинг-теста.

Поединок начался с пристрелки в стойке, Немков выбросил несколько лоу-киков, а после совершил тейкдаун. Правда, бразилец быстро поднялся в стойку. Каппелоцца старался поддавливать россиянина, но Вадим здорово встречал соперника на руках. Вадим выглядел быстрее бразильца, опережал Бруно и раз за разом доставал соперника. Россиянин хорошо работал джебом, не давая бразильцу сближаться, а у Бруно мало что получалось в первом раунде.

В перерыве Фёдор давал Вадиму наставления, россиянин даже не присел на стул — настолько хорошо он себя чувствовал. В начале второго раунда уже Вадим владел инициативой, больше атаковал первым номером, но нарвался на встречный удар. Немков изящно ушёл в борьбу, совершив тейкдаун, и это было концом для бразильца. Вадим быстро перешёл в выгодную позицию, а затем поймал Бруно на ручной треугольник. Бразилец не сдавался и в какой-то момент просто отключился. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Вадима Немкова сабмишеном.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Вадим Немков успешно дебютировал в тяжёлом весе. Россиянин показал готовность конкурировать в новом дивизионе на самом высоком уровне и, конечно, ждёт новых громких вызовов.

Вадим Немков Фото: Zuma/TASS

Легендарный Майк Тайсон повесил на плечо россиянина пояс, специально подготовленный для этого турнира.

«Для меня это новая ступень в моей карьере. Надеюсь, она будет успешной. Я хотел бы стать чемпионом и, конечно, хочу титульный бой. С гордостью привезу этот пояс в Россию», — сказал Вадим Немков после боя.