ACA 171: два громких титульника и приближающаяся развязка Гран-при. LIVE

25 февраля в Краснодаре состоится турнир АСА 171, который порадует фанатов смешанных единоборств яркими противостояниями. В соглавном событии вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов (19-2-0) и Ибрагим Магомедов (12-2-0). Соперники сразятся в полуфинале Гран-при. Гасанов проведёт защиту своего чемпионского титула. А в главном поединке турнира в октагон выйдут Ислам Омаров (14-0-0) и Алексей Полпудников (34-9-1). Они также будут биться в полуфинале Гран-при. Кроме того, непобеждённый Омаров проведёт защиту чемпионского пояса.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
❌ Чемпион АСА Магомедов рассказал об отказах соперников выходить на бой с ним
Российский боец ММА, чемпион АСА в полутяжёлой весовой категории Муслим Магомедов сказал, что некоторые бойцы не хотят выходить с ним на поединок, так как думают, что проиграют.
«Некоторые бойцы отказываются со мной драться. Не буду называть имена, но за много лет в АСА часто бойцы не хотели выходить. Кто-то ищет удобных соперников, а Адлану [Ибрагимову] без разницы, с кем драться. Для него это возможность побороться за пояс. Любого в лиге возможность подраться за пояс должна мотивировать. Все же хотят стать чемпионом, но не все решаются.
Если ты дерёшься в лиге, то как можно не выходить на бой из-за уважения? Почему они должны меня так уважать, чтобы со мной на бой не выходить? Я же не их родственник или близкий, не сделал им ничего такого, чтобы так уважали. Наверное, просто не хотят. Кто-то думает, что проиграет», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.
😱 Омаров: мне сказали, что я могу выбыть из Гран-при
Действующий чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров прокомментировал исключение некоторых участников Гран-при из-за невозможности провести свои бои в связи с проблемами со здоровьем.
«Когда время поджимает, у лиги выхода нет. Мы все это понимаем. Если бы времени было предостаточно, все эти бойцы сохранили свое место, и были бы очень яркие бои. Сам я должен был драться 24 декабря, но снялся из-за проблем со здоровьем. Я сообщил об этом за месяц до турнира. Но у меня было время подготовиться к другой дате. Мне сказали, что если такое повторится, то я могу выбыть из Гран-при», — цитирует MMA.Metaratings.ru Омарова.
Где смотреть турнир ACA 171
Трансляция всего турнира ACA 171 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
🔝 Махачев назвал российского бойца ММА, являющегося одним из лучших средневесов в мире
Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался в адрес соотечественника, обладателя титула лиги ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасула Гасанова.
«Магомедрасул – один из лучших в мире в своём весе», – написал Махачев на своей странице в социальных сетях.
Дата и время турнира ACA 171
Турнир ACA 171 состоится 25 февраля в Краснодаре на арене «Баскет-Холл». Он начнётся в 15:00 по московскому времени, основной кард стартует в 19:30 мск.
🚨 Магомедрасул Гасанов проведёт четвёртую защиту титула
Для Гасанова это будет четвёртая защита пояса, в апреле 2021 года в бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона. В 2022 году подтвердил свой статус – в январе в бою с Абдул-Рахманом Джанаевым и в августе в поединке с Артёмом Фроловым.
Третью защиту титула он провёл в августе 2023 года, победив Саламу Абдурахманова, после чего вышел в полуфинал Гран-при. Ибрагим Магомедов вышел в полуфинал Гран-при в ноябре 2023 года после победы над Михаилом Долговым.
Полный кард турнира ACA 171
Главный кард
- Титульный бой в полулёгком весе: Ислам Омаров – Алексей Полпудников;
- Титульный бой в среднем весе: Магомедрасул Гасанов – Ибрагим Магомедов;
- Полутяжелый вес: Григор Матевосян – Эльхан Мусаев;
- Наилегчайший вес: Вартан Асатрян – Александро Прайа;
- Полутяжелый вес: Муслим Магомедов – Эвертон Полакуини.
Предварительный кард
- Легкий вес: Рамазан Кишев – Расул Магомедов;
- Легчайший вес: Гога Шаматава – Джаддал Алибеков;
- Легкий вес: Байзет Хатхоху – Алик Албогачиев;
- Полутяжелый вес: Олег Оленичев – Эльмар Гасанов;
- Полутяжелый вес: Арби Агуев – Родриго Кавальеро;
- Полулегкий вес: Замир Арипшев – Джон Тейшейра;
- Легкий вес: Амир Эльжуркаев – Басир Саралиев;
- Наилегчайший вес: Рыскулбек Ибраимов – Мусо Вистокадамов;
- Бой в промежуточном весе до 80 кг: Зелимхан Амиров – Линкольн Энрике;
- Полулегкий вес: Игорь Олчонов – Хасан Дадалов;
- Легчайший вес: Ислам Юнусов – Родриго Прайа.