ACA 171: два громких титульника и приближающаяся развязка Гран-при. LIVE

❌ Чемпион АСА Магомедов рассказал об отказах соперников выходить на бой с ним

Российский боец ММА, чемпион АСА в полутяжёлой весовой категории Муслим Магомедов сказал, что некоторые бойцы не хотят выходить с ним на поединок, так как думают, что проиграют.

«Некоторые бойцы отказываются со мной драться. Не буду называть имена, но за много лет в АСА часто бойцы не хотели выходить. Кто-то ищет удобных соперников, а Адлану [Ибрагимову] без разницы, с кем драться. Для него это возможность побороться за пояс. Любого в лиге возможность подраться за пояс должна мотивировать. Все же хотят стать чемпионом, но не все решаются.

Если ты дерёшься в лиге, то как можно не выходить на бой из-за уважения? Почему они должны меня так уважать, чтобы со мной на бой не выходить? Я же не их родственник или близкий, не сделал им ничего такого, чтобы так уважали. Наверное, просто не хотят. Кто-то думает, что проиграет», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.ru.