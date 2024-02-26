Поход Малыхина за третьим поясом и возвращение брата Хабиба в UFC. Топ-5 поединков недели

Стартует очередная насыщенная неделя в мире единоборств. Профессиональный бокс не особо радует топовыми вывесками. А вот в смешанных единоборствах ситуация – совершенно другая. Там фанатов MMA ждёт интереснейший турнир организации One Championship, в рамках которого россиянин Анатолий Малыхин попытается завоевать уже третий пояс. А ещё крупное событие ждёт поклонников UFC. Турнир не является номерным, но там будет сразу три огненных противостояния. Особый интерес вызывает возвращение Умара Нурмагомедова после травмы.

28 февраля. Джастин Полдо – Мигель Мадуено

28 февраля в Плэнт-Сити (США) состоится интереснейший турнир по профессиональному боксу. В главном событии вечера сойдутся Джастин Полдо (17-1, 8 KO) и Мигель Мадуено (30-2, 28 KO). Оба бойца решительно настроены завершить это противостояние в свою пользу. Джастин идёт на серии побед, которая разрывалась лишь ноу-контестом. А Мигель проиграл в последнем поединке, но остаётся одним из самых опасных нокаутёров своего дивизиона. Поэтому и теперь от битвы таких соперников вряд ли можно ждать судейского решения.

Джастин Полдо Фото: из личного архива Джастина Полдо

1 марта. Анатолий Малыхин – Ренье де Риддер

1 марта состоится турнир One 166 в Лусаиле (Катар), в рамках которого особый интерес вызывает главный поединок. В нём сразятся Анатолий Малыхин и Ренье де Риддер. Непобеждённый россиянин с рекордом 13-0 попытается приложить все усилия для того, чтобы завоевать третий чемпионский пояс. Ради этого он перебирается в новый дивизион. Но в соперниках – опасный де Риддер (16-1), который не собирается отдавать чемпионский пояс организации в среднем весе. Анатолий близок к уникальному достижению.

В ночь со 2 на 3 марта. Жаирзиньо Розенстрайк – Шамиль Газиев

В ночь со 2 на 3 марта в Лас-Вегасе (США) состоится целый ряд ярких поединков. Открывают кард Жаирзиньо Розенстрайк и Шамиль Газиев. Представитель Суринама проиграл в трёх из четырех последних матчей. Поэтому теперь он находится в очень опасном состоянии. А в соперниках непобеждённый россиянин Шамиль Газиев. Он стартовал с победы над Мартином Будаем в UFC и рассчитывает очень быстро покорить дивизион тяжеловесов.

Шамиль Газиев Фото: Brooke Sutton/Getty Images

В ночь со 2 на 3 марта. Алекс Перес – Мухаммад Мокаев

На том же турнире схлестнутся Алекс Перес и Мухаммад Мокаев. Непобеждённый боец российского происхождения с рекордом 11-0 продолжает расправляться с соперниками. Правда, с каждой новой победой ему становится всё сложнее. Но пока Мокаев продолжает действовать без осечек. Перес (24-7) обладает колоссальным опытом и рассчитывает его продемонстрировать. Правда, его два последних боя завершились поражениями. Но Алекс бился с топами дивизиона.

Мухаммад Мокаев Фото: Chris Unger/Getty Images

В ночь со 2 на 3 марта. Умар Нурмагомедов – Бекзат Алмахан

Особый интерес на этом же турнире вызывает бой, в котором зарубятся Умар Нурмагомедов и Бекзат Алмахан. Брат Хабиба окончательно восстановился после травмы и возвращается в октагон. Россиянин рассчитывает максимально быстро добраться до титульного поединка. Правда, после возвращения он получил в оппоненты дебютанта UFC. Но, возможно, прямо сейчас такой вариант выглядит наиболее удобным для Умара. Он имеет возможность вспомнить ощущение выхода в клетку, при этом не особо рискуя.