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UFC Fight Night 238, Розенстрайк — Шамиль Газиев, Перес — Мокаев, Умар Нурмагомедов, когда турнир, где смотреть, лайв

UFC Fight Night 238: Газиев рвётся в топ-10, первый бой Нурмагомедова после травмы. LIVE
Яхья Гасанов
Розенстрайк — Газиев, Нурмагомедов — Алмахан
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В карде также важный бой для Мухаммада Мокаева.

В ночь со 2 на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 238. Главным событием вечера станет бой представителей тяжёлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева, который лишь второй раз выступит под эгидой UFC. Также на этом турнире ожидается поединок бойцов наилегчайшего веса Мухаммада Мокаева и Алекса Переса.

Кроме того, в рамках ивента состоится возвращение в октагон непобеждённого Умара Нурмагомедова. Его соперником станет дебютант промоушена Бекзат Алмахан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир UFC Fight Night 238 Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 238 Полный кард турнира UFC Fight Night 238
Live Яхья Гасанов

🇸🇦 Изначально турнир должен был пройти в Саудовской Аравии

На эту дату назначали первый турнир UFC в Саудовской Аравии. Однако, по слухам, шейхам не очень нравился собранный кард и в итоге ивент перенесли в Лас-Вегас, а турнир в Саудовской Аравии пройдёт в июне.

11:09 Яхья Гасанов

😕В августе Нурмагомедов должен был биться с Сэндхагеном, а теперь в соперниках дебютант

Прошлый год получился для Умара противоречивым. Была уверенная победа над Раони Барселосом и отличный шанс пробиться в топ-5, так как был назначен бой с Кори Сэндхагеном. Однако Нурмагомедов получил травму и выбыл. А теперь, чтобы вернуться, придётся протестировать опасного новичка-финишёра — Бекзата Алмахана.

11:07 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC Fight Night 238

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 238 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:05 Яхья Гасанов

💪🏽У Газиева всего один бой в UFC и он уже возглавляет турнир

В конце прошлого года перспективный тяж из школы Абдулманапа Нурмагомедова ворвался в промоушен, уничтожив Мартина Будая. И теперь Газиев получает не только главное событие турнира, но и шанс попасть в топ-15, а то и топ-10 тяжеловесов UFC.

11:04 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC Fight Night 238

Турнир UFC Fight Night 238 состоится в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» в ночь со 2 на 3 марта. Предварительный кард стартует в 21:00 по московскому времени, основной – в 00:00 мск.

11:02 Яхья Гасанов

📝Бой Рауля Росаса-младшего попал в кард турнира в экстренном порядке

Юный мексиканец должен был драться на домашнем турнире, который прошёл на прошлой неделе, но бой отменили уже по ходу ивента из-за болезни Росаса. В итоге поединок состоится на данном турнире, но уже в промежуточном весе.

11:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Fight Night 238

Основной кард:

Жаирзиньо Розенстрайк — Шамиль Газиев;
Витор Петрино — Тайсон Педро;
Алекс Перес — Мухаммад Мокаев;
Мэтт Шнелл — Стив Эрцег;
Умар Нурмагомедов — Бекзат Алмахан.

Предварительный кард:

Рауль Росас-младший — Рикки Турсиос;
Эрик Андерс — Джейми Пикетт;
Винисиус Оливейра — Янис Геммури;
Джавид Башарат — Аймен Захаби;
Лоик Раджабов — Абдул-Карим Аль-Сельвади;
Лерой Данкан — Клаудио Рибейро.

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