В карде также важный бой для Мухаммада Мокаева.

UFC Fight Night 238: Газиев рвётся в топ-10, первый бой Нурмагомедова после травмы. LIVE

В ночь со 2 на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 238. Главным событием вечера станет бой представителей тяжёлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайка и Шамиля Газиева, который лишь второй раз выступит под эгидой UFC. Также на этом турнире ожидается поединок бойцов наилегчайшего веса Мухаммада Мокаева и Алекса Переса.

Кроме того, в рамках ивента состоится возвращение в октагон непобеждённого Умара Нурмагомедова. Его соперником станет дебютант промоушена Бекзат Алмахан.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.