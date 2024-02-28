Звёзды бокса против Даны Уайта и его любимца. Готовится самый странный турнир в истории?

Случаи, когда бойцы смешанных единоборств заходят в бокс и встречаются с местными звёздами, стали более распространенными. Открыл это направление, по сути, Конор Макгрегор, который своим боем с Флойдом Мейвезером показал всем, что это вполне реально.

Теперь амбассадором бойцов ММА в боксе является Фрэнсис Нганну. А вот обратные ситуации, когда боксёры пробуют себя в смешанных единоборствах, ещё не встали на поток, но, судя по всему, этот момент скоро наступит. К примеру, Теренс Кроуфорд уже как-то заявлял о таком желании, а Деонтей Уайлдер вполне конкретно говорил о UFC и бое с Фрэнсисом Нганну.

Фрэнсис Нганну Фото: Alex Pantling/Getty Images

Теперь слово взял, пожалуй, главная поп-звезда мирового бокса Райан Гарсия. Его целью стал любимец UFC и конкретно Даны Уайта — Шон О’Мэлли. Вообще, изначально Сахарок после завоевания пояса говорил о бое с Джервонтой Дэвисом, что очень возмутило Гарсию.

А теперь Райан заглянул в гости на популярную программу журналиста Ариэля Хельвани The MMA Hour и публично вызвал О’Мэлли на поединок, причём Гарсия вызвался биться по правилам смешанных единоборств: «В ММА я надеру О’Мэлли зад, я гарантирую вам. Вы не понимаете, что я от природы борец. Я заборол своего охранника, который базовый борец. Я сильный, у меня сумасшедшие кондиции. Я знаю, что нокаутирую Шона в боксе, драться с ним в ринге будет нечестно. Справедливо будет встретиться в ММА, чтобы я проверил себя, потому что знаю, что если сосредоточусь на этом, если мне будут помогать Нейт Диаз и Алекс Перейра, то О’Мэлли со мной не справится. Я покажу всё, что умею, и уничтожу Шона О’Мэлли в UFC».

Райан Гарсия Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Единственное условие Гарсии — хороший гонорар. Тогда он готов вписаться в бой с Сахарком сразу после поединка с Девином Хейни: «Уже написал Дане, мои люди также связались с ним и просят устроить этот бой. Заплати — и я в деле. Готов подраться с Шоном после встречи с Девином Хейни. Просто дайте мне три или четыре месяца тренировок чисто по ММА, и я надеру ему зад. Каждый месяц у меня будет новый тренер: Конор, Перейра, Диаз, ещё кто-то. Будет круто».

Очевидно, что цель Гарсии не просто подраться, но ещё и устроить шоу, отсюда упоминания других звёзд. Но идея понравилась промоутеру Райана Оскару де ла Хойе: «На самом деле, мне нравится О’Мэлли. Отличный ударник. Я изучил его и уверенно могу сказать, что это было бы адски круто. Я бы поддержал это, ведь Райан мог бы выступить в главном событии с этим парнем. Думаю, я бы мог подраться с Даной Уайтом в соглавном поединке вечера. На самом деле, между нами давно нет никакой вражды. У нас всё хорошо, но это ведь не значит, что мы не можем устроить замес, верно?»

Оскар де ла Хойя Фото: Francois Nel/Getty Images

Дана Уайт не любит быть сопромоутером, хотя и пошёл на эти условия перед боем Мейвезера с Макгрегором. Так что шансы звёзд бокса зайти в UFC гораздо выше, чем вытащить главу промоушена и его звезду на другую площадку. Так что с этой точки зрения и Гарсия, и де ла Хойя делают всё правильно. Правда, это не отменяет того, что подобный турнир станет, скорее всего, самым странным в истории смешанных единоборств. И при этом Дану далеко не в первый раз вызывают на бой. Ближе всего к этому в своё время подобрался Тито Ортис, но в итоге поединок не состоялся. Теперь де ла Хойя хочет довести начатое до конца.

Шон О’Мэлли уже отреагировал на вызов Райана: «Я бы прикончил его за считаные минуты. Я бы мог перевести его вниз и задушить, но я буду бить его ногами по чертову корпусу, отбивать его маленькие палочки-ножки. Я буду делать всё, что захочу. Я могу боксировать с ним в перчатках для ММА – в таких перчатках это другой спорт. Дистанция становится другой. Я могу побить его и Девина Хейни в один вечер, одного за другим».

Безусловно, самому О’Мэлли такие вызовы интересны. Шон часто говорит именно о бизнесе в единоборствах, так что денежный бой с боксёром в октагоне выглядит как выигрышный билет в лотерее. А Дана Уайт обычно не упускает возможностей громко заявить о UFC, так что если переговоры действительно начнутся, то мы получим очень странный, но при этом громкий турнир.