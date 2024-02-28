«Я не понимаю хейта». Популярность воспитанника Абдулманапа не даёт покоя фанатам UFC

В ночь со 2 на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдёт турнир UFC Fight Night 238. Главным событием вечера станет бой представителей тяжёлой весовой категории Жаирзиньо Розенстрайка и уроженца Дагестана Шамиля Газиева, который представляет Бахрейн.

Жаирзиньо Розенстрайк выступает в лиге с 2019 года. На данный момент он располагается на 12-й строчке в рейтинге тяжёлого веса и по праву считается одним из топовых представителей дивизиона. Розенстрайк в своё время нокаутировал Алистара Оверима, Андрея Орловского и Джуниора дос Сантоса, дрался с Фрэнсисом Нганну, Сирилем Ганом и Александром Волковым. В общем, резюме у суринамского нокаутёра впечатляющее. Да и возглавлять турнир UFC ему приходится не впервые: Жаирзиньо уже пять раз дрался в главных боях вечера.

Жаирзиньо Розенстрайк Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Для Шамиля Газиева бой с таким соперником, как Розенстрайк – отличный шанс всерьёз заявить о своих титульных намерениях. Газиев – уроженец Дагестана, с детства занимался борьбой и тренировался под руководством легендарного Абдулманапа Нурмагомедова. А вот смешанными единоборствами он увлёкся довольно поздно: в 2018 году он перебрался в Бахрейн, а через два года в 30-летнем возрасте дебютировал в профессионалах.

Это не помешало ему за три года сколотить карьеру в ММА и добраться до главного промоушена мира. Через претендентскую серию Даны Уайта непобеждённый Газиев с рекордом 14-0 влетел в UFC, причём своими выступлениями настолько впечатлил руководство лиги, что получил в дебюте соперника из топ-15 – Мартина Будая.

Досрочная победа над Будаем повысила котировки дагестанца в UFC. В своём втором поединке в лиге он получил в соперники топового тяжеловеса с именем, успех в бою с которым сделает Шамиля одной из восходящих звёзд лиги.

Более того, Газиев и Розенстрайк возглавят турнир UFC: давно вы видели парня, которому доверят такое сразу после дебюта? В лиге явно рассчитывают на Газиева, и пока он эти надежды оправдывает сполна. Правда, американские болельщики не разделяют оптимизма руководства UFC и не понимают, как Газиеву доверили главный бой вечера. Шамиль довольно спокойно ответил критикам.

«Я не понимаю хейта. Сначала все говорят, что тяжёлому весу нужна новая кровь, а когда она появляется, они жалуются», — написал Газиев в социальных сетях.

Шамиль Газиев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Шамиль действительно свежая кровь для дивизиона. Газиев проводит зрелищные бои, хорошо работает в стойке, и у него очень быстрые руки для тяжа. При этом есть и нокаутирующая мощь – 12 побед в 15 поединках он одержал нокаутами. В совокупности это делает Шамиля опасным соперником для всех топовых представителей дивизиона. Плюс не забываем про то, что начинал Газиев с борьбы, а школа Абдулманапа Нурмагомедова – это знак качества. Поэтому универсального Газиева, который заканчивает практически все свои бои досрочно, так продвигают в UFC.

Конечно, оппозиции уровня Розенстрайка у Газиева ещё не было, и это будет настоящей проверкой на прочность для дагестанца. Да, Жаирзиньо в последних четырёх боях потерпел три поражения. Но Розенстрайк – это мощный нокаутёр, у которого всегда есть шанс вырубить соперника одним ударом. Терять Жаирзиньо нечего, в случае ещё одного поражения его вполне могут уволить, так что он будет предельно мотивирован.

Победа над Розенстрайком гарантированно принесёт Газиеву место в топ-15 рейтинга. Учитывая, что половина рейтинга тяжеловесов UFC – бойцы, уже ни на что не претендующие, как, например, Марчин Тыбура или Тай Туиваса, Газиева вполне могут быстро довести до топ-5. А там и до титула рукой подать. И, конечно, сейчас всё в руках самого Шамиля. Он уже обозначил свои дальнейшие цели. После Розенстрайка Газиев хотел бы получить Деррика Льюиса, и, судя по всему, он имеет все шансы получить желаемое.