Последний бой Шлеменко? Карьеру Шторма готов похоронить ветеран из Казахстана

Александр Шлеменко — один из самых прославленных ветеранов российских единоборств. Однако ещё недавно казалось, что Шторму пора завершать карьеру: наш соотечественник не мог победить три боя подряд и оказался разгромлен Магомедом Исмаиловым в стойке. Но Александр не был бы самим собой, если бы легко сдался — 39-летний боец триумфально вернулся и закрыл 2023 год победами над Алексом Оливейрой и Александром Иличем. После чего появился вопрос — с кем драться дальше?

Конечно, самым ожидаемым стал бы реванш с Исмаиловым, но пока Лысый хищник занят — пытается сам взять реванш у Анатолия Токова.

Магомед Исмаилов боец ММА «Для меня ведь это тоже будет реванш. Может, это я стану Королём реваншей. Да, почему нет? Если Шлеменко предложить реванш, в котором он проиграл и в котором он выиграл — он выберет тот, в котором проиграл. Именно это сделал и я. Выбрал реванш, в котором я проиграл. Хотя при своей победе в каком-то конкретном и важном противостоянии не откажу в реванше. Шлеменко — это как раз то противостояние. Александр — это большое имя в MMA. Но сейчас у меня есть свои дела, которыми я хочу заняться».

В собственном промоушене, кстати, Александр пока драться не хочет или же не может найти топ-оппозицию. Заграница тоже пока отпадает, зато решение успешно подобрали в RCC: на турнире 4 мая в Челябинске Шлеменко подерётся с Куатом Хамитовым. Прямо сейчас это отличный вариант для всех сторон: лига получит конкурентный бой, Шторм пройдёт проверку другим ветераном, да и сам Хамитов получил едва ли не самого именитого соперника в карьере.

Хамитов — весьма известный и даже в чём-то одиозный боец. Куат уже завершал карьеру после драки с представителями правоохранительных органов Казахстана, шумно отрицал коронавирус и отмечался массой критических высказываний. Но и про бои Хамитов не забыл: в прошлом году он дважды выходил в октагон, добыв две победы. Правда, последняя оппозиция казахстанского ветерана откровенно не поражает воображение — едва ли не самым известным его оппонентом был Мариф Пираев, который, кстати, одолел Куата.

Хамзат Чимаев и Куат Хамитов Фото: Из личного архива Куата Хамитова

Вот только Шлеменко точно не будет просто с Хамитовым, который неплох в стойке и весьма опасен в борьбе. Вдобавок поединок опасен для Шторма с репутационной точки зрения: если Александр проиграет другого ветерану, его акции как топового бойца резко упадут. Возможно, даже придётся завершать карьеру. А вот Куат ничего не теряет — его поражение вряд ли кого-то удивит, зато победа принесёт отличные дивиденды. Будем с нетерпением ждать боя — скучно точно не будет.