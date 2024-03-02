UFC берёт худшее от бокса. В промоушене может появиться новая весовая категория

Когда промоушен UFC провёл свой первый турнир, то в нём не было весовых категорий, каждый дрался с каждым. Позже появилось разделение на лёгкий и тяжёлый вес, граница между ними — 90 килограммов. Затем появился и средний вес.

Сегодня в UFC восемь мужских весовых категорий и три женские, но, судя по всему, этого стало маловато для Даны Уайта и компании. Последнее изменение в мужских весах было более 10 лет назад, после того как организация поглотила WEC. Слухи о введении ещё одного дивизиона так или иначе циркулировали достаточно давно. Ещё во времена расцвета Хабиба Нурмагомедова появлялась информация о том, что в UFC могут ввести новую категорию до 165 фунтов (75 килограммов) между лёгким и полусредним весом.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Michael Reaves/Getty Images

Например, Бен Аскрен заявлял, что хотел бы немного спуститься в весе для нового дивизиона и встретиться там с Хабибом. Это было в 2019 году, и тогда же Дана Уайт опроверг подобные слухи, так, как по его мнению, это ослабило бы и лёгкий, и полусредний веса: «В следующие семь лет такой весовой категории не будет, я обещаю. Я ещё буду возглавлять UFC на протяжении семи лет. Когда я уйду, они могут создавать любые дивизионы. Но этого не произойдёт, пока решаю я. Почему появляются призывы создать новый дивизион? Когда боец не может победить в своём весе, он хочет перейти в другой. Сейчас в лёгком весе очень много классных бойцов. Если мы создадим новый дивизион, то лишь ослабим конкуренцию».

Кроме того, шли разговоры о создании веса между полутяжёлым и тяжёлым дивизионами, а ещё раньше обсуждали введение веса «атома» — до 52 килограммов. Но последний вариант был совсем абсурдным, потому что даже наилегчайший дивизион в своё время был под угрозой закрытия, пока его не спас Генри Сехудо.

Сейчас слухи возвращаются. Сначала была информация, что катализатором таких изменений станет Конор Макгрегор, которому уже тяжело уложиться в лимит до 70 килограммов, а для подъёма выше ему не хватает габаритов. В частности, такой вариант, по слухам, рассматривали под UFC 300.

Конор Макгрегор Фото: Stacy Revere/Getty Images

Даниэль Кормье, легенда UFC, тоже упоминал такой вариант: «Если они реально хотят делать новый вес, то это должен быть Конор. Напомню, когда-то такое же делали в женских ММА. И до тех пор, пока чемпионкой не стала Крис Сайборг, никто всерьёз эту идею не воспринимал. То есть это сработало только благодаря ей. Для нового веса нужен кто-то именитый. Поэтому с Конором это сработало бы».

Логика в этом была, так как Макгрегор действительно большая звезда, и если UFC захочется пойти кому-то навстречу, то это будет именно Ноториус. Обратная сторона медали — тот же полулёгкий вес после ухода Сайборг загнулся. Сначала у неё отобрала титул Аманда Нуньес и изредка защищала пояс, так как под этот вес даже не было полноценного ростера. Теперь вес закрыт. Где гарантия, что и новый дивизион в итоге не повторит эту судьбу.

Однако действующий боец UFC Рафаэль Физиев вполне уверенно заявил, что новая категория точно будет и промоушен уже даже определил бои: «Это не слух, это уже точно, насколько я знаю. Я слышал, что это уже точно, и даже они уже бои какие-то определили».

Рафаэль Физиев Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Пока в UFC, разумеется, ничего не комментировали, но создание новой весовой категории — не лучший сигнал. Помимо проблемы ослабления других дивизионов, это ещё и просто противоречит словам Даны Уайта, который не хотел идти по пути бокса и плодить множество весовых категорий: «Сложно уследить за всеми дивизионами в боксе. Часто случается, что ты вообще не понимаешь, кто сейчас чемпион в весе. У нас всё проще, за этим легче следить. Весовых категорий достаточно».

А теперь получится так, что UFC не просто идёт по пути другого вида спорта, но и берёт оттуда наихудшее. К слову, в своё время Дана Уайт и создание женских дивизионов отрицал, но, как видно, передумал.

Кому помогло бы введение новой весовой категории до 75 килограммов? Главная причина тут — разница между лёгким, полусредним, средним и полутяжёлым дивизионами, которая составляет семь килограммов. В более лёгких весах разница всего четыре килограмма.

В первую очередь новому дивизиону обрадуются, конечно, те ребята, которым тяжело гонять в лёгкий вес. Частенько в лимит не укладывался Чарльз Оливейра, Майклу Чендлеру тоже всё тяжелее укладываться в 70 килограммов, Джалин Тёрнер совсем огромный для этого дивизиона. А Ислам Махачев, к примеру, получил бы более простой шанс стать двойным чемпионом. Так же и с «маленькими» полусредневесами, такими как Колби Ковингтон и Иан Гэрри, которые относительно мало гоняют.

Возможно, в ближайшее время, мы услышим от Даны Уайта анонс и будем наблюдать, как новый вес повлияет на всю организацию. Хотя это пока выглядит довольно странной идеей.