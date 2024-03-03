«Размажу и финиширую Яна». Умар Нурмагомедов — самая страшная угроза своего дивизиона

В ночь на 3 марта непобеждённый российский боец Умар Нурмагомедов проводил свой пятый поединок под эгидой UFC. И соперником носителя знаменитой фамилии стал казахстанский новичок Бекзат Алмахан, которого подписали в промоушен незадолго до боя.

До турнира Нурмагомедов неоднократно публично заявлял, что от боёв с ним отказываются все соперники, а потому он готов дать шанс абсолютно любому бойцу. При этом Умар, отвечая на вопросы о топовых бойцах дивизиона, не особо церемонился. К примеру, в Мерабе Двалишвили, который идёт на серии из девяти побед, Нурмагомедов не видит угрозы: «Честно сказать, с Мерабом я могу подраться на любом этаже. Везде, где он хочет, где он предложит. Именно в Мерабе… не знаю, почему Хавьер видит в нём такую большую угрозу, — я в нём угрозы вообще не вижу. Я не дам ему побороться, в стойке он не сказать, что технически оснащён. Бьёт рандомно — что попало. После этого проходит… Он хорошо подготовлен, у него выносливость на хорошем уровне, и он прёт вперёд. Не знаю… Пока он выигрывает. Пока ему это помогает. Но для себя я в нём никакой угрозы не вижу».

Досталось и бывшему чемпиону Петру Яну: «Я не считаю, что Пётр Ян — это серьёзная проверка для меня. Я не вижу нашего с ним боя. Его можно забороть, повалить, забрать спину. Если он скажет, что хочет драться со мной, если в UFC скажут, что им нужен этот бой, то я приму этот поединок. Но называть его серьёзной проверкой я не хочу».

Пётр Ян Фото: Chris Unger/Getty Images

На этом фоне от боя Нурмагомедова были высокие ожидания, в нём хотели разглядеть реального претендента на титул. И начало боя с Алмаханом получилось обескураживающим, так как новичок застал врасплох Умара и уронил его в нокдаун. К чести россиянина, он не просто быстро пришёл в себя, но и забрал раунд, а потом ещё две пятиминутки уничтожал оппонента, завершая переводом каждую попытку тейкдауна. Да, не было сабмишена, и периодически Нурмагомедов терял выгодные позиции, но при этом были тотальный контроль и регулярное желание нанести урон. Всё в стиле раннего Хабиба. Оценки судей тоже об этом говорят — 30-25, 30-26, 30-26.

Финишировать крепкого Алмахана не удалось, но это было по-настоящему доминирующее выступление от Умара. Сразу после боя он бросил вызов Кори Сэндхагену, заявив, что это должен быть претендентский поединок. А на пресс-конференции Умар ещё раз «проехался» по потенциальным соперникам: «Когда я говорю, что могу размазать и финишировать Петра Яна, то я говорю это серьёзно. Я могу это сделать. Когда говорю, что могу финишировать Сэндхагена, то я знаю, что могу это сделать. Не потому, что я какой-то дерзкий, просто знаю свою команду».

Умар — настоящая угроза для дивизиона. Его борьбу мало кто сможет остановить в принципе. Пётр Ян в целом хорошо защищается от переводов, но Нурмагомедов демонстрирует в этом совершенно другой уровень. Двалишвили, который тоже ставит на борьбу, не работает на такой урон и с таким контролем. Плюс у Умара очень достойно поставлена ударка, он здорово работает и с дистанции, чувствует себя уверенно и при необходимости может удивить и на этом этаже. В предыдущем его бою крепкий Раони Барселос отправился в нокаут после встречи с Нурмагомедовым.

Умар Нурмагомедов Фото: Chris Unger/Getty Images

Умара не зря боятся, потенциал у него огромный, и он вполне может надолго захватить власть в этом дивизионе. В силу молодости у него есть некоторая сырость, тот же пропущенный удар от Алмахана напоминает об этом, но он очень быстро прогрессирует. Это неудивительно, учитывая, какие у него партнёры по команде. Если Нурмагомедов избежит травм, то уже в этом году ещё один воспитанник Абдулманапа может стать чемпионом UFC.