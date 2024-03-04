Нганну в боксе — признак кризиса тяжей. В королевском весе остались только громкие имена

8 марта в Эр-Рияде готовится грандиозный боксёрский вечер с очень яркой вывеской в главном событии — Энтони Джошуа vs Фрэнсис Нганну. Бывший чемпион UFC проводит всего второй бой на профессиональном ринге и во второй раз возглавляет крупный PPV-ивент.

С одной стороны, это отличный толчок для карьеры Нганну. И его история не может не вызывать уважения — Фрэнсис прошёл путь от работы в карьерах и жизни на улице до статуса чемпиона лучшего ММА-промоушена планеты и миллионных гонораров в боях со звёздными боксёрами.

Есть и другая сторона медали. Бой Нганну с Тайсоном Фьюри позиционировали как противостояние бокса и ММА. То ли Цыганский король не воспринял угрозу всерьёз, то ли Нганну действительно оказался очень хорош, но тот поединок очень серьёзно пошатнул репутацию профессионального бокса и стал сигналом — в королевском весе есть большие проблемы.

В тяжеловесах по-прежнему есть громкие имена, но сейчас почти к каждой звезде этого дивизиона есть вопросы. Возможно, только к Александру Усику это относится в меньшей степени. Он без вопросов отобрал титулы у Энтони Джошуа, выиграл у британца в реванше и спокойно отбился с Даниэлем Дюбуа. Плюс готовится бой за звание абсолютного чемпиона мира, в котором у Усика есть неплохие шансы на победу.

Александр Усик Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images

Что касается остальных, то во многом тут остались громкие имена. Самый страшный нокаутёр веса Деонтей Уайлдер превратился в бледную тень самого себя и забыл, как вырубать сильных и неудобных соперников. Это показал и бой с Джозефом Паркером. Энтони Джошуа растерял уверенность в себе ещё после боя с Энди Руисом, а добил его Усик. Британец всё ещё большая звезда, но это классический случай, когда боксёр во многом двигается на громком имени. Джошуа на серии из трёх побед, но это были Джермейн Франклин, Роберт Хелениус на недельном уведомлении и Отто Валлин. При всём к ним уважении это боксёры околотопового уровня.

Безусловно, есть Тайсон Фьюри, но к Цыганскому королю в последнее время чересчур много вопросов и по простоям, и по отменам боёв, и по подбору соперников. Бой с Нганну стал квинтэссенцией всех минусов Фьюри, так как действующий чемпион мира умудрился улететь в нокдаун от дебютанта. Как бы там ни складывалась ситуация с его подготовкой, факт остаётся фактом.

Тайсон Фьюри Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Остальные представители тяжёлого веса пока недотягивают до такого уровня. И Нганну выглядит в этой ситуации одновременно и спасителем дивизиона, и показателем кризиса. Сегодня бой Джошуа и Нганну смотрится даже интереснее противостояния Эй Джея с Уайлдером, о котором столько говорили в последние месяцы. И это большая проблема мирового бокса. Боец пришёл из другой дисциплины, дал конкурентный бой чемпиону, ворвался в рейтинги и теперь ещё обещает забрать душу Энтони.

Ещё одни проигравшие от прихода Нганну в бокс — промоушен PFL. Они подписали Фрэнсиса с большой помпой, представили как главную звезду, наделили полномочиями, в том числе сделав руководителем пока несуществующего подразделения PFL Africa. И что в итоге? О возвращении Нганну уже неоднократно задавали вопросы, но конкретного ответа нет. Фрэнсис увлечён карьерой в боксе, и PFL ему пока не очень интересны с точки зрения платформы для боёв. Зато он посещает турниры. Например, был на ивенте, где бойцы Bellator бились с бойцами PFL.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Легендарный боксёр, экс-чемпион мира Леннокс Льюис уже опасается поединка Джошуа с Нганну, потому что победа Фрэнсиса станет не просто грандиозным апсетом, но ещё и феноменальным провалом всего этого вида спорта. В частности тяжёлого веса.

Королевский вес уже не тот, и это расстраивает. Но если Нганну взбодрит всех местных звёзд, то ситуацию можно спасти.