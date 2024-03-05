Олимпийским чемпионом без техники не стать. Разбираем навыки Энтони Джошуа

8 марта состоится турнир по профессиональному боксу Knockout Chaos в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном событии вечера ринг разделят экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Карьера олимпийского чемпиона Лондона Энтони Джошуа носит довольно противоречивый характер. Некоторые называют его переоценённым боксёром, некоторые критикуют за психологическую неустойчивость. Однако стоит признать, что невозможно достичь тех результатов, которых достиг Эй Джей в любительском и профессиональном спорте, без таланта, упорства и, конечно, навыков. Чем же хорош британец в ринге?

Конечно, в первую очередь нужно сказать, что Энтони одарён природой своими физическими данными. Почти два метра роста и размах рук 208 сантиметров — это ли не мечта?.. При этом Энтони идеально сложён, за его фигуру многие даже сравнивают его с бодибилдерами. И физическая мощь, которая имеется у Джошуа, безусловно помогает ему в поединках.

Интересно, что боксом Энтони начал заниматься только в 18 лет, а уже через четыре года он победил на Олимпиаде и подписал контракт с самым известным британским промоутером – Эдди Хирном. А до бокса Джошуа, что неудивительно для британца, увлекался футболом, играл на неплохом уровне и имел хорошие скорость и выносливость. Говорят, что он даже на стометровке выбегал из 11 секунд, что для парня его габаритов отличный результат.

Скорость он перенёс и в бокс: отличная работа на ногах и тайминг – отличительная черта Джошуа в боях. Энтони всегда стремится за счёт футворка сохранять нужную для себя дистанцию, а скорость помогает ему опережать соперников и доносить со своей дистанции удары до цели.

Фирменный удар Энтони – это правый прямой, который он выполняет с узнаваемым наклоном вперед. За счёт хорошего выбора дистанции и скорости Энтони часто доносит этот удар до цели, вкладывая в него весь вес, и нередко он становится последним для его оппонентов. Собственно, этим правым прямым он вырубил в своём предпоследнем бою Роберта Хелениуса, до этого – Кубрата Пулева, а ранее – Чарльза Мартина. Отведал фирменный удар британца также Александр Поветкин, и список можно продолжать.

Но этот удар Энтони долго вынашивает, усыпляя бдительность соперника. В начале поединка Джошуа старается работать хуками на опережение, что у него отлично получается за счёт уже вышеупомянутых работы ног и скорости. Причём Энтони может как идти в атаку серией хуков, завершением которой станет как раз тот самый правый прямой, так и контрить соперника при его атаках: хуки Джошуа эффективны в обоих случаях. В оборонительном варианте британец пользуется хорошим рефлексами, уходит с линии атаки в момент удара соперника и параллельно доносит удар до цели.

С обороной, кстати, у Джошуа не всё идеально. При серийных атаках соперника Энтони начинает пятиться и убегать, стараясь разорвать дистанцию, но если таких серий несколько подряд, то у британца возникают проблемы. Эй Джей не очень любит работать вторым номером на постоянной основе: он может отдать инициативу в моменте, чтобы постараться поймать соперника на опережении. Но если это не работает, как в боях с Усиком, и оппонент постоянно напирает на Джошуа, то британец начинает откровенно «плыть». Плюс у Энтони не самая крепкая челюсть, как выяснил, например, Энди Руис, что добавляет проблем в защите.

В поединках с более низкими соперниками Энтони, что логично, использует джеб, но это не самое эффективное оружие в арсенале британца. Для сравнения, тот же Тайсон Фьюри выбрасывает куда большее количество джебов за бой, пользуясь своими габаритами. Джошуа же больше любит комбинационный бокс, силовой бокс, серийные атаки, поэтому если и использует джеб, то старается через него начинать серию. Лишь в реванше с Руисом Энтони был вынужден чаще обращаться за помощью к велосипедному стилю боя с активным джебом и отступлением, так как его привычная манера ведения боя не сработала в их первом поединке. Местами Джошуа пытался сдерживать и Александра Усика при помощи джеба на дистанции, но выходило плохо из-за того, что британец чуть ли не впервые в карьере уступал оппоненту в скорости и в работе на ногах.

Поединки с Усиком вообще стали для Энтони тяжёлым испытанием, оправиться от которого он долго не мог. Эй Джей в целом не силён в психологическом плане, и поражения от поднявшегося в весе крузера, пусть и лучшего в мире, были для мощного британца слишком болезненными. Тем не менее Энтони, несмотря на все разговоры о возможном завершении карьеры, продолжил выступать, вышел на победную серию и продолжает оставаться топовым супертяжеловесом.

Сейчас всё складывается для Эй Джея как нельзя лучше: суперденежный бой с Нганну, потенциальный поединок с победителем пары Фьюри – Усик. О Джошуа снова заговорили как об одном из главных претендентов на чемпионские пояса, осталось только воспользоваться своими шансами и как минимум сначала пройти Нганну. Боксёрские навыки для этого у Джошуа точно есть: нужно, чтобы ещё хватило психологической стойкости, ну и, конечно, не стоит заигрываться с Фрэнсисом. Фьюри уже побывал в нокдауне, не факт, что Энтони способен подняться после такого пропущенного.