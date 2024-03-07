Унижение легенды. Пожилой Майк Тайсон ради денег подставится под страшные удары

Легендарный Майк Тайсон за время боксёрской карьеры заработал огромные деньги, но ушёл из спорта банкротом — виной тому стали судебные иски, обман со стороны промоутеров и банальная расточительность. Повесив перчатки на гвоздь, Майк трудился актёром, писателем и даже не без успеха пробовал себя в бизнесе. Однако оказалось, что больше всего Майк интересен людям в качестве боксёра. После того как уже пожилой Тайсон провёл бой с таким же старым Роем Джонсом, стало понятно — Железный снова выйдет в ринг.

Осталось лишь дождаться максимально сытного предложения. Долгое время велись разговоры о реванше с Эвандером Холифилдом, но всё закончилось лишь очередным конфликтом с промоутерами. Конечно, Майк был желанной целью для многих: подраться с легендой намеревался даже Фёдор Емельяненко, о чём Последний Император заявлял регулярно. Но кандидатура Фёдора тоже не устроила Тайсона. Оказалось, он ждал совсем другого оппонента.

И нашёл! 20 июля Майк, которому на тот момент исполнится 58 лет, проведёт поединок с 27-летним боксёром и блогером Джейком Полом!

Майк Тайсон — Джейк Пол Фото: twitter.com/jakepaul

Организация подобного боя, мягко говоря, разочаровывает. Все мы восхищаемся Тайсоном, но ему катит под 60 лет. Сравнительно недавно тот же Холифилд вышел в ринг против бойца моложе на четверть века — и улетел в страшный нокаут. Нет никаких сомнений, что с Майком случится то же самое. Если, конечно, Пол специально не сохранит голову великого ветерана. Возраст не щадит никого, тем более что Железный все эти годы вёл далеко не самый здоровый образ жизни.

Да, Пола можно называть просто богатым блогером, но несколько дней назад этот парень финишировал профессионального боксёра в первом раунде. А до этого победил в ринге несколько бывших чемпионов UFC. Даже учитывая, что Тайсон будет на пару десятков килограммов тяжелее соперника, Пол всё равно сломает ветерана — даже за счёт банальной скорости. Кому будет нужно подобное избиение?

Майка можно понять, ведь ему нужны деньги, а заработает он как минимум несколько миллионов долларов. Но его решение вызывает только грусть. Не меньшую, а даже большую грусть вызывает Пол: ещё недавно Джейк заявлял, что хочет стать чемпионом мира в профессионалах, но настоящие претенденты на пояс не тратят время, чтобы избить знаменитого старика ради собственного самолюбия и чемодана денег. А как же спорт?