Вышел в костюме петуха и нокаутировал профессионала. Крутая победа Джейка Пола

Минувшей ночью в Пуэрто-Рико состоялся турнир профессионального бокса, в котором принял участие популярный блогер Джейк Пол. В принципе, сейчас Джейка уже можно с полным правом называть профессиональным боксёром: у этого парня уже 10 боёв на профи-ринге и только одно поражение. Начав с поединков против таких же, как он, малоопытных блогеров, Пол постепенно перешёл на экс-звёзд UFC — Тайрону Вудли, Андерсону Силве и даже Нейту Диазу пришлось капитулировать.

Теперь Джейк решил сконцентрироваться на своей мечте — чемпионском поясе. Вместо денежных боёв блогер начал идти по стандартному пути к боксёрским титулам. Несколько месяцев назад Пол нокаутировал профессионального боксёра Андре Августа, а следом выбрал в качестве соперника Райана Бурланда. Хотя 35-летний Бурланд подходил к схватке против Джейка с солидным рекордом 17-2, топовым бойцом считать его было нельзя: большинство парней, которых побил Бурланд, были откровенными джорнименами.

Пол вышел в ринг, откровенно наслаждаясь собой и своей популярностью. Арена в Пуэрто-Рико встретила звезду восторженным гулом, а Пол, выбравший для выхода костюм петуха (соответствующий его новому спортивному прозвищу. — Прим. «Чемпионата»), с улыбкой прикладывал руки к ушам. Бурланд же смотрелся несколько скованно, и было видно, что такое внимание для него непривычно. Забегая вперёд, можно отметить, что Райан остался слишком скованным и в ринге.

Пол с первых секунд стал жёстко разбивать защиту соперника, особенно хорошо ему удавались атаки в корпус. Бурланд морщился и не стеснялся откровенно убегать, но в самой концовке стартового раунда застрял у канатов. Джейк зажал оппонента и стал выкидывать мощные боковые удары, бо́льшая часть из которых доходила до цели. Бурланд держался на ногах, однако его голова под градом попаданий опускалась всё ниже и ниже, пока судья не остановил бой. Победа Пола техническим нокаутом в первом раунде!

Джейк Пола (слева) Фото: Ricardo Arduengo/Getty Images

«Я хотел, чтобы это длилось немного дольше, чтобы дать болельщикам ещё немного времени. Я просто так счастлив быть в Пуэрто-Рико. Вы все демонстрируете безумную любовь ко мне», — сказал Джейк в интервью после боя.

Что же, Пола можно поздравить с очередной блестящей победой. Блогер планомерно идёт к своей цели. Получится у него или нет — другой вопрос. Мы ещё не видели Джейка в поединках с топовыми боксёрами, если не считать таковым Томми Фьюри, не имеющего никаких титулов. Но упорству и целеустремлённости Пола можно только позавидовать.