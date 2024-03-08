«В его возрасте я уже был чемпионом». Зачем Ян и Нурмагомедов жёстко атакуют друг друга?

Осталось подождать буквально пару дней до очередного боя Петра Яна. Россиянин выйдет в октагон после длительного перерыва, чтобы прервать неудачную полосу. Соперником Петра станет китайский спортсмен Ядонг Сонг, претендующий на попадание в топ-5 легчайшего дивизиона. Ян — фаворит поединка и должен, если не случится ничего экстраординарного, уверенно проходить Ядонга. А вот с кем будет драться Пётр потом, если действительно победит Ядонга?

Кажется, следующим соперником Яна очень хочет стать другой россиянин — Умар Нурмагомедов. Совсем недавно двоюродный брат Хабиба в максимально уверенном стиле одолел Бекзата Алмахана, что позволило ему подняться в топ-10 своего дивизиона. Но ещё до поединка с Алмаханом наш боец внезапно решил проехаться именно по Петру Яну, причём в достаточно жёстком и презрительном стиле.

Умар Нурмагомедов боец UFC «Я не вижу смысла боя с Яном. Чтобы что? Я не считаю его серьёзной проверкой для себя. Его можно забороть, его можно повалить, ему можно спину забрать. И я не считаю, что он когда-либо был серьёзной проверкой. Есть ли у меня интерес? Никакого».

На пресс-конференции после победы Нурмагомедов снова отпустил шпильку в адрес соотечественника: «Когда я говорю, что могу размазать и финишировать Петра Яна, то я говорю это серьёзно. Я могу это сделать».

Конечно, Умар атакует Петра не просто так. Нурмагомедов явно напрашивается на бой с Яном, ведь победа над бывшим чемпионом может резко ускорить затормозившийся взлёт брата Хабиба. Напомним, у Нурмагомедова регулярно срываются поединки, и даже в последнем бою он дрался только с дебютантом промоушена, хотя сам давно выступает в UFC. Действия Умара очень похожи на стратегию Хабиба, который начинал добиваться встречи с Конором Макгрегором именно с такой внезапной критики.

Кстати, Ян всё отлично понимает и уже успел достаточно остро ответить Нурмагомедову.

«Я слышал, но меня это не задевает. Умар сейчас делает то, что ему нужно делать. Ему нужно говорить. Он и говорит. Знаете, сколько Умару лет сейчас? Я точно не знаю, но в это время я уже был чемпионом, а у Умара ещё не получилось это сделать, поэтому его это, безусловно, задевает. Я понимаю его мотивацию, его желание завоевать титул — это нормальные мысли», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

Пётр Ян Фото: Getty Images

Жёсткая реакция Петра понятна и вполне ожидаема. Конечно, не очень приятно, что Нурмагомедов во всём дивизионе решил выбрать в качестве мишени именно своего соотечественника. Да, Умар стилистически неудобен для Яна и вполне может считаться фаворитом потенциального поединка. Но брату Хабиба не стоит так уничижительно отзываться о коллеге. Ян вполне умеет преподносить сюрпризы, и на данный момент его список достижений выглядит куда солиднее, нежели у Нурмагомедова.