Нганну пришлось спасать кислородной маской. Джошуа жёстко нокаутировал звезду UFC

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну как-то незаметно стал настоящей суперзвездой бокса. Да-да, сейчас такое время, что для попадания в топ-10 рейтинга WBC вполне достаточно провести лишь один профессиональный бой. С другой стороны, Хищник провёл тот самый поединок с легендарным Тайсоном Фьюри и даже отправил чемпиона в ставший уже знаменитым нокдаун. Убедить судей в своей итоговой победе Фрэнсис не сумел, но всё равно восхитил мир профессионального бокса и влюбил в себя промоутеров.

Само собой, следующего соперника пришлось ждать недолго. В качестве оппонента подобрали Энтони Джошуа, обладателя золотой олимпийской медали и экс-чемпиона мира по трём профессиональным категориям. Британец как раз горел желанием провести максимально денежный бой, которых у него не было со времён дилогии с Александром Усиком. На бумаге, конечно, Джошуа выглядел фаворитом: его огромный опыт в любительском и профессиональном боксе нельзя было даже сравнивать с одним, пусть и очень хорошим, боем в исполнении Нганну.

Но у Джошуа давно заметен пробел — его психологическая устойчивость, мягко говоря, далека от идеальной. Нет, этого огромного парня не запугать на пресс-конференциях и не вывести из себя до поединка. Проблемы начинаются в ринге, если бой идёт не по сценарию британца. Как только Энтони сталкивается с серьёзными проблемами, он начинает принимать неправильные решения и порой откровенно паникует. Получится ли у Джошуа провести бой хладнокровно — вот что было одной из главных интриг поединка.

Но сам бой оказался намного короче, чем многие могли бы подумать. Нганну вроде бы неплохо начал: полагался на тайминг и старался активно работать навстречу. Но Фрэнсис зачем-то стал действовать в стойке левши и вскоре стал пропускать тяжеленные удары Джошуа. Сначала британец отправил своего соперника в нокдаун прямым ударом, потом у него стали проходить ещё и боковые — и уже во втором раунде Нганну оказался жёстко нокаутирован. Спасать экс-чемпиона UFC пришлось кислородной маской.

«Я был на пути к титулу и мне пришлось отвлечься на этот бой. Когда я увидел его выступление с Фьюри, то подумал: «Да, этот парень умеет драться». Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель. Но Нганну может ещё подраться в ринге», — сказал Джошуа после завершения поединка, проявив максимальное уважение к сопернику.