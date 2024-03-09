Сгонял 25 килограммов и едва не погиб. Боец Туменов угодил на операционный стол

Ни для кого не секрет, что большинство бойцов ММА активно «гоняют вес» перед боем. Всем хочется иметь как можно бо́льшую массу на момент выхода: ради этого природные средневесы выступают в лёгком дивизионе, а легковесы перебираются к «мухачам». Исключение составляют разве что тяжеловесы, которые на весы особенно не смотрят. Почти любая серьёзная весогонка мучительна и представляет стресс для организма, который сначала заставляют резко сбросить 5-15 килограммов, а потом возвращают потерянное за сутки.

Но некоторые спортсмены в погоне за спортивным преимуществом буквально теряют чувство опасности. Ведь экстремальная весогонка нередко даже лишала жизни боксёров и бойцов ММА, а про случаи сокрушительного урона здоровью и говорить нечего. Увы, в список неудачливых смельчаков вошёл и Биберт Туменов, который ради поединка на АСА 172 решил сбросить свой вес с 91 до 66 килограммов! Причём такой жуткий эксперимент Биберт проводил на себе далеко не в первый раз. Увы, сегодня всё закончилось плохо.

Накануне Туменов угодил в больницу, где ему пришлось провести экстренное оперативное вмешательство. Как рассказал брат Биберта, боец Альберт Туменов, причиной стала как раз экстремальная весогонка.

«Это связано с весогонкой, у него было около 25 лишних килограммов. И в прошлый раз сгонка веса была тяжёлая, и сейчас. Я думаю, просто накопилось всё и поджелудочная не выдержала. Сказали, там панкреонекроз.

Проблемы начались ещё вчера утром, как он поел, его стало рвать, и было понятно — что-то не так. Биберт уже через боль поехал на вечернее взвешивание, говорил, что очень сильно болит живот, нормально не мог лежать, были сильные спазмы. Я решил, что точно надо к врачу. Мы его еле уговорили, потом его ещё часа три уговаривали в больнице, собрались много врачей, и кандидаты медицинских наук, и наши знакомые, но он хотел драться, говорил, что потерпит. Врачи сказали, если сейчас не проверить, то может возникнуть опасная ситуация, и решились на обследование. Бои боями, но здоровье на первом месте, а так он до последнего не хотел сниматься» — приводит слова Альберта «Матч ТВ».

Будем надеяться, что с Бибертом всё будет хорошо, ведь панкреонекроз — весьма и весьма опасное заболевание. Очевидно, что система взвешиваний в смешанных единоборствах нуждается в серьёзных переменах. Возможно, организациям стоит ставить бойцов на весы за час до боя, делать проверку на обезвоживание или ещё как-то бороться с беспощадными к себе весогонщиками. Иначе мы обязательно дождёмся новых неприятных ситуаций или даже трагедий. Разве в этом предназначение спорта?