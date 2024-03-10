«Дрался с одной ногой». Пётр Ян победил, но опять наступает на те же грабли

Каким же нервным получилось возвращение Петра Яна! Россиянин, не дравшийся больше года, провёл тяжелейший поединок с Сонг Ядонгом. Поначалу Пётр очень плохо двигался, редко попадал и легко падал после тейкдаунов китайца. Начиная со второго раунда, Ян снова начал напоминать себя прежнего, хотя о говорить о доминировании было невозможно. Тем не менее Ян в максимально напряжённом третьем раунде забрал итоговую победу, включив всю волю и характер.

Победа Яна получилась максимально выстраданной. Казалось, что Пётр не только физически «заржавел» из-за длительного простоя, но даже стал чуть хуже как боец. Россиянин проигрывал в движении, редко включал знаменитые удары ногами и плохо защищался от внешне простеньких тейкдаунов Ядонга. Но оказалось, что дело вовсе не в том, что Ян почему-то растерял некоторые свои навыки. Он лишь снова вышел в октагон с серьёзной травмой.

«Я дрался эти 15 минут с одной ногой. В течение месяца я не проводил спарринги, не боролся. И всё же вышел на бой, очень рад, что смог победить. Хотел больше бить ногами по корпусу, это не получилось. Пришлось включать бойцовское IQ и побеждать так», — рассказа Пётр на пресс-конференции.

Конечно, выход на важнейший поединок с травмой снова говорит нам о храбрости и бескомпромиссности россиянина. Увы, есть и другой вывод — Ян ничему не учится. На бой с Мерабом Двалишвили наш соотечественник вышел с тяжёлой травмой руки и проиграл грузину в одну калитку. Пётр мог отложить тот поединок из-за повреждения, чтобы выйти более подготовленным, но решил рискнуть. И прогадал. В этот раз Ян тоже рискнул: с большим трудом, но всё-таки удалось забрать победу.

Вот только если Пётр сегодня проиграл бы, его карьера в UFC могла бы закончиться. Именно об этом говорил Шон О'Мэлли на пресс-конференции, уверяя, что Ян находится в одном поражении от перехода в лигу боёв на голых кулаках. Россиянину следует быть хитрее и осторожнее, в этом нет ничего постыдного. Взять пример с того же Алджамейна Стерлинга. Ведь Алджо, как к нему ни относись, удерживал чемпионский титул куда дольше Яна. Может, Петру не стоит наступать снова на те же грабли безрассудности?