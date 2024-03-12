Брат Буллета и «вечный» Харитонов. Где, кроме топ-лиг, находят место наши звёзды

В последние годы в России очень хорошо развиваются смешанные единоборства. Появляется всё больше лиг, которые способны устраивать яркие и конкурентные бои. АСА, к примеру, уже заявляет о себе как о второй лиге мира, в RCC активно привлекают топовых российских бойцов и устраивают громкие вывески с их участием.

По их пути сейчас идёт и очень молодая лига ММА Серия, которая ещё не успела полноценно о себе заявить, но очень к этому стремится. Организация появилась в 2020 году и с тех пор провела около 80 полноценных турниров, попутно продвигая свой бренд в других странах, проводя ивенты и за пределами России. Этого нет у других местных промоушенов.

Разумеется, для раскачки новой лиге в условиях довольно жёсткий конкуренции приходится раскошеливаться на звёзд и привлекать их к турнирам. Самое громкое имя в ММА Серии это, безусловно, Сергей Харитонов. Ветеран выступал в Pride, Strikeforce, Bellator, но в свои 43 года не собирается завершать карьеру, а, наоборот, активно выступает в боях. Не так давно принял участие в поединке по панкратиону, а потом пришёл в ММА Серию, где очень эффектно срубил крепкого бразильца Тьяго Кардосо менее чем за раунд.

Харитонов по-прежнему грезит реваншем с Александром Емельяненко, так что, вполне вероятно, именно ММА Серия станет площадкой для громкого боя ветеранов.

Однако лига располагает далеко не «старым» ростером. Ещё недавно в ней выступали Богдан Гуськов и Вальтер Уокер, младший брат топового полутяжеловеса UFC Джонни Уокера. Оба уже перебрались в лучший промоушен мира. Гуськов провёл два боя, а Вальтер дебютирует там в ближайшие месяцы, поединок назначен. Поэтому мы вполне можем сказать, что ММА Серия — не просто очередная контора по организации ветеранских заруб, а вполне хороший трамплин для перехода на самый высокий уровень.

Богдан Гуськов Фото: Getty Images

Такие успехи выходцев из лиги положительно влияют на имидж промоушена. Молодые бойцы охотно идут туда, устраивают яркие поединки, чтобы получить возможность прорваться к вершинам. Один из таких бойцов — Умар Магомедов. Это старший брат Шарабутдина Магомедова, известного всем как Шара Буллет, который тоже уже выступает в UFC и привлекает к себе немалое внимание.

В нынешнем сезоне трансляции ММА Серии доступны в ОККО.

Умар очень долго скрывал свои таланты и не начинал профессиональную карьеру, хотя обладал шикарной школой и базой для смешанных единоборств. Магомедов просто обучал тому, что умеет, следующие поколения, а теперь пришёл покорять профессиональный уровень. Умар провёл в ММА Серии два боя и в обоих выступил и эффектно, и эффективно. Пострадали Хамроев и Сантос, проигравшие в первом раунде. Прекрасная отточенная ударная техника и высокая скорость пока не поддаются соперникам дагестанского бойца. Ну а навыки Магомедов получал там же, где тренировался Забит Магомедшарипов — в школе «Пять сторон света». Так что вы примерно можете представить уровень ударной техники Умара.

Умар Магомедов Фото: mma-series.com

Это лишь одно из имён, но в лиге полно таких же ярких проспектов, которые могут заявить о себе в ближайшее время. ММА Серия выбрала грамотный путь развития, став одновременно и пристанищем для состоявшихся звёзд, и площадкой для молодого поколения. Идеальное сочетание, которое привлекает внимание болельщиков.