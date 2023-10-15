Харитонов не завершит карьеру без реванша. Сергею нужно дождаться Емельяненко

В конце сентября в Москве прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-72: Все звёзды, где ярко себя проявил Сергей Харитонов. Российский боец показал, что даже в 43 года его ещё очень рано списывать со счетов и он вполне может пошуметь. Тьяго Кардосо, свалившийся от Десантника в нокаут в первом раунде, не даст соврать. При этом Сергей проводил дебютный бой в ММА Серии, да ещё с соперником, который только за 2023 год накопил четыре победы в шести поединках.

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До этого Харитонов в таком же брутальном стиле переехал другого бразильца Роджерса Соузу. Правда, бой проводился по правилам панкратиона. Ещё раньше Сергей разобрался с Тайроном Спонгом и Маликом Скоттом. То есть российский тяжеловес по-прежнему в большом порядке. Последнее поражение датировано ещё августом 2021 года, и случилось оно в Bellator.

Правда, у Харитонова по-прежнему есть незакрытый гештальт. В начале нулевых Сергей очень хорошо дружил с Александром Емельяненко, бойцы даже вместе тренировались под присмотром Фёдора Емельяненко. Однако, как это часто бывает, пути разошлись и отношения испортились. Братья ушли в другой бойцовский клуб, Харитонов остался. В 2006 году Емельяненко-младший и Харитонов сошлись на турнире в Pride, где Десантник потерпел поражение. А спустя пять лет Александр отреагировал на странный комментарий Сергея по поводу боя Фёдора Емельяненко и Дэна Хендерсона. Младший из братьев обвинил бывшего друга в неблагодарности. В ответ тут же вышло интервью Харитонова, где он обозвал оппонента ошибкой природы и пьяницей.

После поражения Емельяненко от блогера Святослава Коваленко в 2022 году Харитонов тоже не промолчал: «Представляете, проиграть пацану на 25 кг меньше тебя? Блогеру, парню, который по большому счёту к спорту вообще отношения не имеет. Что я могу сказать? Сказать, [что он] красавец, что ли? Чучело огородное. Он остался таким, каким был. Просто раньше, до 30 лет, было здоровье, а потом оно ушло за счёт разных употреблений. Когда он был в «Ахмате», его держали люди с авторитетом. Он побаивался и из-за этого держался. А потом уже добил себя».

Емельяненко зачастую отделывался фразами о том, что Сергей может только молоть языком и делать что-то исподтишка. На этом фоне уже начались слухи о возможном поединке, но было понятно, что текущая форма Александра не позволит ввязываться в бой с такой конкуренцией. Не так давно Харитонов заявил, что ему в принципе Емельяненко-младший неинтересен, но за деньги он готов к реваншу: «Мне он вообще неинтересен. Если кто-то готов заплатить денег за то, как я избиваю алкоголика, пожалуйста. Напинаем пинков ему. Ну, в целом я готов участвовать в подобном. Если деньги готов кто-то платить. Поучаствует, похохочем, посмеёмся».

Сам Емельяненко не ответил — сейчас он на реабилитации в Ингушетии и только готовится к потенциальному возвращению в бои. Зато менеджер Александра выразил заинтересованность в реванше: «Сергея Харитонова уже всерьёз не воспринимаю. Вот он говорит, что он жил с Сашей и знает, кто он такой, поэтому не подаст ему руку. Но Сергей забыл уточнить, где он жил… А жил он у Саши в квартире, тренировался вместе. В итоге ему дали кров и возможность тренироваться, а он всё это подсмотрел и начал вызывать их на бои. Саша победил и сейчас подтрунивает. Просто смешно смотреть, как лицемерный Харитонов рассказывает какие‑то вещи, забывая про важные детали в этой ситуации — у кого он жил и кто ему помог. Удивляться нечему. Вспоминается интервью Камила Гаджиева трёхлетней давности, когда он охарактеризовал Харитонова как чмошника. Тут чётче не скажешь. В общем, все всё про Харитонова поняли.

Имеет ли смысл реванш Харитонова и Емельяненко? Наверное, да, но Саше нужно привести себя в кондиции. На текущий момент, скорее всего, конкурентным бой не получится. Хотя последний бой Харитонова… Ну там оценивать что‑то сложно. В общем, обоим для реванша нужно подготовиться. И я считаю, что такое противостояние придаст Саше дополнительную мотивацию».

Такой поединок двух глыб российских ММА однозначно вызовет огромный интерес у публики. Здесь есть и многолетний конфликт, и громкие имена, и сами бойцы явно будут заинтересованы и финансовой составляющей. Вероятно, это лучший поединок, который можно получить с их участием с точки зрения звучности афиши. Харитонов по-прежнему продолжает «пинать» Емельяненко в интервью, называя его алкоголиком и не веря в его реабилитацию. А это только подогревает интерес к поединку. Любой российский промоушен, включая ММА Серию, захочет провести этот бой у себя. Главное, чтобы Харитонов дождался своего соперника, а Александр вернулся в хороших кондициях.