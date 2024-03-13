Фанат Емельяненко и легенда UFC попал в реанимацию. Коулман спас семью ценой здоровья

Накануне мир смешанных единоборств потрясла печальная новость. Легендарный американский боец ММА, член Зала славы UFC и первый чемпион UFC в тяжёлом весе Марк Коулман попал в больницу, где находится в тяжёлом состоянии. Сейчас за его жизнь сражаются врачи. Бывший спортсмен совершил героический поступок. Он спас своих родителей из огня. Об этом сообщил журналист Джонатан Сноуден.

По имеющейся информации, 12 марта в доме Марка случилось возгорание. В этот момент все спали, а Коулмана разбудила собака. Когда экс-чемпион заметил пламя, он моментально среагировал и бросился в комнату родителей. Их бывший боец вынес на руках на улицу, а затем вернулся в горящий дом, чтобы спасти собаку.

К сожалению, вытащить из огня своего четвероногого товарища у американца не получилось. К тому моменту Коулман уже успел надышаться дымом, поэтому потерял создание. Благо на помощь пришли спасатели, которые приехали устранять возгорание. Они успели уберечь Марка от неминуемого летального исхода. В итоге бывший чемпион угодил в больницу, где теперь находится в реанимации.

Марк Коулман в реанимации Фото: Из личного архива Майка Дэвиса

Позже в Сети появились кадры с места происшествия, которые лишний раз доказывают, в какой плачевной ситуации оказались 59-летний Коулман и его престарелые родители. На фото видно, что от самого дома осталось лишь пепелище, он был разрушен пожаром практически до основания. Но главное, что все люди, которые на тот момент находились внутри, всë-таки были спасены. Благодаря геройскому поступку, который совершил Марк.

Что осталось от дома Коулмана Фото: twitter.com/JESnowden

Коулман – настоящая легенда смешанных единоборств. Он стал первым линейным чемпионом UFC, победив болевым приёмом Дэна Северна. Его бой с Питом Уильямсом позже был включён в Зал славы промоушена. А ещё Марк выступал в PRIDE, где стал победителем Гран-при и суперзвездой. Сам боец рассказывал, что является фанатом Последнего Императора – Фёдора Емельяненко. Хочется верить, что характер поможет Коулману преодолеть очередное испытание.