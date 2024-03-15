Полутяжи — самые интересные, наилегчайший вес можно закрывать. Изучаем дивизионы UFC

На данный момент в UFC насчитывается 11 дивизионов – восемь мужских и три женских. Всего в лучшей лиге мира выступает чуть меньше 1000 бойцов, и, конечно, ростер UFC – сильнейший среди всех организаций. Но так ли всё хорошо во всех весовых категориях? Предлагаем детально ознакомиться со всеми дивизионами лучшей лиги мира.

Наилегчайший и легчайший дивизионы

Наилегчайший (до 56,7 кг) и легчайший (до 61,2 кг) – самые лёгкие весовые категории в UFC у мужчин. И несмотря на то что разница между ними меньше чем в 5 кг, уровень конкуренции в дивизионах и интерес к ним совершенно разный. Уже давно ходят разговоры о закрытии дивизиона в наилегчайшем весе, Дана Уайт лично хотел его ликвидировать, но тогда появился Генри Сехудо, который дал ему вторую жизнь. Потом были яркие противостояния Дейвисона Фигейреду и Брэндона Морено, а сейчас весовая категория вновь на грани клинической смерти. Нет громких имён, нет интересных поединков – есть ощущение, что Дана Уайт может вернуться к мыслям о его закрытии.

БРЭНДОН МОРЕНО Фото: Steve Marcus/Getty Images

А вот легчайший дивизион, напротив, набирает популярность. Чего уж говорить: UFC 299 собрал четвёртую в истории кассу, уступив лишь трём турнирам с участием Конора Макгрегора. И в главном событии турнира был как раз титульный бой в легчайшем весе. Шон О’Мэлли стал новой суперзвездой UFC, он приковывает интерес не только к лиге, но и к своему дивизиону в частности. А помимо Шона, есть Мераб Двалишвили, идущий на серии из 10 побед, есть вернувшийся Пётр Ян, нацеленный на пояс, есть перспективный и опасный Умар Нурмагомедов, мечтающий ворваться в титульную гонку. Да и в целом в топ-15 легчайшего дивизиона есть множество крепких бойцов, и в UFC могут свести каждого из них друг с другом и получить как минимум яркий бой для главного карда любого турнира.

В полулёгком весе — новый король, а в лёгком правит Ислам

Полулёгкий дивизион (до 65,8 кг) получил глоток свежего воздуха после того, как Илия Топурия совершил сенсацию и нокаутировал доминирующего чемпиона Александра Волкановски. Алекс до этого зачистил дивизион, и казалось, что весовая категория находится в подвисшем состоянии, но Топурия вернул интерес к дивизиону. Теперь хочется посмотреть на его бой, например, с Максом Холлоуэем, подбирается к титулу непобеждённый Мовсар Евлоев, в дивизионе скоро дебютирует Алджамейн Стерлинг, который в случае победы тоже включится в титульную гонку.

А вот в лёгком весе (до 70,3 кг) продолжается правление Ислама Махачева. И если взглянуть на топ-5 рейтинга, то новых лиц вы там практически не увидите. Представляете, если Арман Царукян проиграет Чарльзу Оливейре? Тогда из претендентов на титул останутся всё те же Джастин Гэтжи, Дастин Порье и Чарльз Оливейра, которые уже очень долго находятся около титула и не подпускают никого из новичков. Бенуа Сен-Дени попробовал приблизиться, но вы сами видели, что с ним сделал Порье. Так что если Арман не победит Чарльза, то у Ислама не останется выхода, и ему нужно будет выбирать соперника всё из той же вечной тройки.

В полусреднем весе стабильность, в среднем – хаос

В полусреднем дивизионе (до 77,1 кг) титул захватил Леон Эдвардс. Никто не ставил на британца, который шёл на длительной серии побед, но никак не мог получить титульный шанс. Эдвардс всё же добрался до пояса, нокаутировал Камару Усмана, победил его в реванше, а затем с лёгкостью разобрался с Колби Ковингтоном. Похоже, стабильный и универсальный Леон готов ещё долго править в дивизионе. Но при этом есть и достойные претенденты, которые вполне могут составить ему конкуренцию. В первую очередь речь о непобеждённом Шавкате Рахмонове и Белале Мухаммаде, у которых на двоих 15 побед подряд в UFC.

ШАВКАТ РАХМОНОВ Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

А вот в среднем весе (до 83,9 кг) началась настоящая чехарда. Доминирующий чемпион Исраэль Адесанья, который, казалось, зачистил весь дивизион, неожиданно проиграл Шону Стрикленду, который по большому счёту случайно получил титульный бой. Адесанья пропал из виду, а Стрикленд в первой же защите потерял пояс, проиграв Дрикусу дю Плесси. Есть ощущение, что и новый король дивизиона недолго продержится на троне. Адесанья хочет вернуться, Роберт Уиттакер ярко разобрался с Пауло Костой и готов к реваншу с дю Плесси, ну и не забываем про Хамзата Чимаева, который также претендует на титул. Каждый из этих трёх бойцов вполне может сместить Дрикуса с трона и продолжить круговорот с чемпионским поясом.

Полутяжёлый вес – самый интересный и конкурентный

Полутяжёлый вес (до 93 кг) в последнее время стал одним из самых конкурентных и интересных в UFC. На трон влетел Алекс Перейра, который после поражения от Адесаньи в среднем весе ушёл на повышение, победил Яна Блаховича, а затем нокаутировал Иржи Прохазку. Но при этом в дивизионе полно других бойцов, которые могут претендовать на пояс: Джамал Хилл подерётся с Перейрой уже на UFC 300, есть ещё и Магомед Анкалаев, идущий за головами и Хилла, и Перейры. Нельзя сбрасывать со счетов и Блаховича с Прохазкой, которые вполне конкурентоспособны. В общем, титульная гонка в полутяжёлом дивизионе в самом разгаре, и радует, что одним из претендентов на пояс является российский боец.

Тяжи на паузе из-за Джонса

Королевский дивизион (свыше 93 кг) оказался на паузе. Титул захватил Джон Джонс, который разобрался с Сирилем Ганом после трёхлетнего простоя. Вот только защищать пояс Джон собирается только против другого ветерана – Стипе Миочича. Мол, это бой за наследие. При этом сам Джонс травмировался, выбыл на неопределённый срок, так что титула в ближайшем времени никому не видать. Самый очевидный претендент – Том Аспиналл, забравший временный титул в бою с Сергеем Павловичем. Но с британцем Джонс не хочет рисковать и ждёт только Стипе, в то время как все остальные вынуждены претендовать только на временный пояс. Новых имён в дивизионе не так много, и есть ощущение, что, когда Джонс подерётся со Стипе, оба завершат карьеру, а Том станет полноценным чемпионом. Основным же претендентом будет Сергей Павлович, реванш с которым является самым очевидным вариантом.

Женские бои спасут Харрисон и Нуньес

В женских дивизионах также период застоя. В наилегчайшем весе (до 57 кг) всё внимание приковано к трилогии Валентины Шевченко и Алексы Грассо, которая должна завершиться после очередного сезона TUF. В минимальном весе (до 52 кг) царствует Вэйли Чжан, которой предстоит бой против соотечественницы, а в легчайшем дивизионе (до 61 кг) пояс принадлежит Ракель Пеннингтон. Но в скором времени всё может измениться. UFC подписала контракт с двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо Кайлой Харрисон, которая на UFC 300 подерётся с Холли Холмс. В случае победы Кайла вполне может получить титульный шанс, а если Харрисон завладеет титулом, то есть вероятность, что Дана Уайт захочет устроить самый громкий поединок в истории женских боёв между Харрисон и Амандой Нуньес. Да, бразильянка сейчас на пенсии, но она сама заявляла не раз, что готова вернуться, а поединок с Кайлой – отличная мотивация для возвращения. И этот бой может поднять интерес к женским боям на небывалый уровень.