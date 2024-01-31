Харрисон — приманка для возвращения Нуньес. Только их бой спасёт женские ММА

В начале 2024 года в UFC переманили одну из главных звёзд PFL. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, победительница Гран-при PFL и одна из сильнейших девушек-бойцов Кайла Харрисон решила попробовать себя в лучшем промоушене мира. И это может стать отличным толчком для роста популярности женских боёв.

Во-первых, Харрисон – сама по себе боец с громким именем, и посмотреть на её выступление в UFC найдётся много желающих. Первая и единственная американка, выигравшая золото Олимпиады по дзюдо, которая после этого дважды выиграла Гран-при PFL и идёт в ММА с мощным рекордом 16-1: для величия ей не хватает лишь титула UFC.

Во-вторых, после ухода Крис Сайборг и Аманды Нуньес женские бои в UFC заметно просели в плане интереса, не осталось по-настоящему громких имён и звёзд, которые продавали бы PPV и билеты. И в этом плане подписание контракта с Харрисон – отличный ход: появление новой звезды плюс шансы на возвращение другой.

Кайла Харрисон Фото: Getty Images

Речь, конечно, о королеве легчайшего веса Аманде Нуньес. Одна из самых популярных и мощных девушек-бойцов завершила карьеру в июне 2023 года в статусе чемпионки UFC. При этом сама Аманда оставляет болельщикам надежду на возвращение в октагон, и потенциальный бой с Харрисон – это отличный повод для возобновления карьеры.

«Я чувствую, что ещё молода и свежа. Это моя работа, которую я очень люблю, так что даже не знаю. Мне по-прежнему нравится ходить в зал. Я всё ещё ощущаю себя чемпионкой, мыслю как чемпионка, так что посмотрим», – заявила Нуньес в интервью Меган Оливи.

Для Нуньес бой с Кайлой – тоже поединок за наследие. Аманда дважды выигрывала у Валентины Шевченко, побеждала Крис Сайборг, Ронду Роузи, Мишу Тейт, Холли Холм: этот список потрясает. И победа над такой соперницей, как Кайла Харрисон, сделает Нуньес однозначно лучшей спортсменкой в женских боях за всю историю.

Аманда Нуньес Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Конечно, бой между Нуньес и Харрисон должен быть титульным. Для этого Кайле нужно добраться до пояса, и в UFC, похоже, с этим затягивать не хотят: дебютный бой двукратная олимпийская чемпионка проведёт против пятого номера рейтинга легчайшего веса и экс-чемпионки лиги Холли Холм. Яркая победа над ветераном с громким именем откроет Харрисон дорогу к титулу, и, возможно, уже в этом году у Кайлы будет возможность завоевать пояс.

Есть, конечно, вопросы по сгонке веса, которая предстоит Кайле. На Олимпиадах она выступала в категории до 78 кг, в PFL – до 70 кг. Для дебюта в UFC ей предстоит согнать ещё 9 кг, лимит легчайшего веса – 61 кг. И это серьёзный вызов. Судя по последним фотографиям, Кайла уже начала заниматься сгонкой веса, поэтому к UFC 300 она должна подойти в оптимальной форме.

Сейчас на троне легчайшего веса находится Ракель Пеннингтон, а неподалёку есть Джулианна Пенья – та самая, которая в декабре 2021 года нанесла сенсационное поражение Нуньес и прервала победную серию бразильянки, длившуюся семь лет. Аманда, правда, в следующем же бою взяла реванш и вернула пояс, но в памяти это поражение у Нуньес осталось. Если же Харрисон отберёт титул у Пеньи или Пеннингтон и сделает это уверенно, то у Аманды просто не останется выбора, кроме как вернуться в октагон. Складывается ощущение, что в UFC подписанием Кайлы убили сразу двух зайцев: нашли лиге новую звезду, оживив женские бои, и нашли приманку для возвращения легендарной Аманды Нуньес, которая, безусловно, приносила организации огромную прибыль.

Аманда Нуньес Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Бой двукратной олимпийской чемпионки, двукратной победительницы Гран-при PFL против самой доминирующей чемпионки UFC в истории женских боёв – это лучшее, что мог организовать Дана Уайт. Теперь всё в руках Кайлы: громкая победа над Холм позволит ей сразу претендовать на титул, а в это время Нуньес уже наверняка отправится в тренировочный зал для подготовки к легендарному возвращению.

Уход Аманды оставил огромную дыру в дивизионе, там стало банально не за кем наблюдать. Те же Пеннингтон и Пенья во многом случайные пассажиры с поясом. Они не звёзды, они не привлекают к себе внимание, это автоматически ведёт к упадку в женских ММА. Противостояние Нуньес с любой из них не вызывает сильных эмоций, так как фаворит очевиден, даже несмотря на оплошность бразильянки в первом бою с Пеньей. А вот поединок с другой живой легендой Харрисон — другое дело. Этот поединок спасёт женские ММА.

К слову, Дана Уайт уже давно мечтал организовать поединок между Нуньес и Харрисон. Ещё в декабре 2021 года ходили слухи, что UFC ведёт переговоры с командой олимпийской чемпионки, но тогда договориться не удалось. И всё-таки через несколько лет план Даны может сработать, и, если это случится, интерес к женским боям взлетит на нереальный уровень.