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Кайла Харрисон дебютирует в UFC, Харрисон — Холм, когда бой, Харрисон проведёт бой с Нуньес, Нуньес возвращается в UFC

Харрисон — приманка для возвращения Нуньес. Только их бой спасёт женские ММА
Игорь Некрасов
Харрисон — приманка для возвращения Нуньес
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Поединок двукратной победительницы Олимпиады и бывшей чемпионки UFC — лучший сценарий для промоушена.

В начале 2024 года в UFC переманили одну из главных звёзд PFL. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, победительница Гран-при PFL и одна из сильнейших девушек-бойцов Кайла Харрисон решила попробовать себя в лучшем промоушене мира. И это может стать отличным толчком для роста популярности женских боёв.

Во-первых, Харрисон – сама по себе боец с громким именем, и посмотреть на её выступление в UFC найдётся много желающих. Первая и единственная американка, выигравшая золото Олимпиады по дзюдо, которая после этого дважды выиграла Гран-при PFL и идёт в ММА с мощным рекордом 16-1: для величия ей не хватает лишь титула UFC.

Во-вторых, после ухода Крис Сайборг и Аманды Нуньес женские бои в UFC заметно просели в плане интереса, не осталось по-настоящему громких имён и звёзд, которые продавали бы PPV и билеты. И в этом плане подписание контракта с Харрисон – отличный ход: появление новой звезды плюс шансы на возвращение другой.

Кайла Харрисон

Кайла Харрисон

Фото: Getty Images

Речь, конечно, о королеве легчайшего веса Аманде Нуньес. Одна из самых популярных и мощных девушек-бойцов завершила карьеру в июне 2023 года в статусе чемпионки UFC. При этом сама Аманда оставляет болельщикам надежду на возвращение в октагон, и потенциальный бой с Харрисон – это отличный повод для возобновления карьеры.

«Я чувствую, что ещё молода и свежа. Это моя работа, которую я очень люблю, так что даже не знаю. Мне по-прежнему нравится ходить в зал. Я всё ещё ощущаю себя чемпионкой, мыслю как чемпионка, так что посмотрим», – заявила Нуньес в интервью Меган Оливи.

Как Аманда провела последний бой:
Нуньес — безупречная. Львица превратила очередной титульник в избиение
Нуньес — безупречная. Львица превратила очередной титульник в избиение

Для Нуньес бой с Кайлой – тоже поединок за наследие. Аманда дважды выигрывала у Валентины Шевченко, побеждала Крис Сайборг, Ронду Роузи, Мишу Тейт, Холли Холм: этот список потрясает. И победа над такой соперницей, как Кайла Харрисон, сделает Нуньес однозначно лучшей спортсменкой в женских боях за всю историю.

Аманда Нуньес

Аманда Нуньес

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Конечно, бой между Нуньес и Харрисон должен быть титульным. Для этого Кайле нужно добраться до пояса, и в UFC, похоже, с этим затягивать не хотят: дебютный бой двукратная олимпийская чемпионка проведёт против пятого номера рейтинга легчайшего веса и экс-чемпионки лиги Холли Холм. Яркая победа над ветераном с громким именем откроет Харрисон дорогу к титулу, и, возможно, уже в этом году у Кайлы будет возможность завоевать пояс.

Есть, конечно, вопросы по сгонке веса, которая предстоит Кайле. На Олимпиадах она выступала в категории до 78 кг, в PFL – до 70 кг. Для дебюта в UFC ей предстоит согнать ещё 9 кг, лимит легчайшего веса – 61 кг. И это серьёзный вызов. Судя по последним фотографиям, Кайла уже начала заниматься сгонкой веса, поэтому к UFC 300 она должна подойти в оптимальной форме.

Подробнее о карьере Кайлы Харрисон:
Деньги не решают. PFL пытается угнаться за UFC, но уже упустила одну из главных звёзд
Деньги не решают. PFL пытается угнаться за UFC, но уже упустила одну из главных звёзд

Сейчас на троне легчайшего веса находится Ракель Пеннингтон, а неподалёку есть Джулианна Пенья – та самая, которая в декабре 2021 года нанесла сенсационное поражение Нуньес и прервала победную серию бразильянки, длившуюся семь лет. Аманда, правда, в следующем же бою взяла реванш и вернула пояс, но в памяти это поражение у Нуньес осталось. Если же Харрисон отберёт титул у Пеньи или Пеннингтон и сделает это уверенно, то у Аманды просто не останется выбора, кроме как вернуться в октагон. Складывается ощущение, что в UFC подписанием Кайлы убили сразу двух зайцев: нашли лиге новую звезду, оживив женские бои, и нашли приманку для возвращения легендарной Аманды Нуньес, которая, безусловно, приносила организации огромную прибыль.

Аманда Нуньес

Аманда Нуньес

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Бой двукратной олимпийской чемпионки, двукратной победительницы Гран-при PFL против самой доминирующей чемпионки UFC в истории женских боёв – это лучшее, что мог организовать Дана Уайт. Теперь всё в руках Кайлы: громкая победа над Холм позволит ей сразу претендовать на титул, а в это время Нуньес уже наверняка отправится в тренировочный зал для подготовки к легендарному возвращению.

Уход Аманды оставил огромную дыру в дивизионе, там стало банально не за кем наблюдать. Те же Пеннингтон и Пенья во многом случайные пассажиры с поясом. Они не звёзды, они не привлекают к себе внимание, это автоматически ведёт к упадку в женских ММА. Противостояние Нуньес с любой из них не вызывает сильных эмоций, так как фаворит очевиден, даже несмотря на оплошность бразильянки в первом бою с Пеньей. А вот поединок с другой живой легендой Харрисон — другое дело. Этот поединок спасёт женские ММА.

К слову, Дана Уайт уже давно мечтал организовать поединок между Нуньес и Харрисон. Ещё в декабре 2021 года ходили слухи, что UFC ведёт переговоры с командой олимпийской чемпионки, но тогда договориться не удалось. И всё-таки через несколько лет план Даны может сработать, и, если это случится, интерес к женским боям взлетит на нереальный уровень.

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