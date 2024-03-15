Махачев отказался от шанса превзойти Хабиба. Другой возможности могут не дать

В октябре прошлого года на UFC 294 Ислам Махачев эффектно закрыл все вопросы в противостоянии с Алексом Волкановски, нокаутировав австралийца в первом раунде. Это была вторая успешная защита титула чемпиона в лёгком весе, и именно тогда россиянин впервые конкретно обозначил свои цели.

Махачев захотел попытать счастья в полусредней весовой категории и забрать второй пояс. На тот момент в этом дивизионе уже был анонсирован титульный поединок между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном, так что Ислам выразил готовность приехать на ивент и даже подстраховать этот бой. Смело, но российский чемпион действительно приехал, однако его услуги не понадобились. Более того, тогда руководство UFC и не помышляло о таком бое, а Дана Уайт недвусмысленно давал понять, что у Махачева есть дела в своём дивизионе.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Бой Эдварда и Ковингтона Ислама не впечатлил: «Я бы финишировал обоих этих парней. Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой был дерьмом собачьим. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе».

Дана Уайт на тот момент настаивал на реванше Махачева и Чарльза Оливейры, но не отрицал, что в какой-то момент UFC может выдать шанс Исламу. Он же продолжал настаивать на том, чтобы подраться за второй пояс: «Я уже дважды дал шанс бойцу не из своей весовой категории, дайте и мне возможность».

Ислам не получил бой в начале года, как ему хотелось, так как в феврале у него была небольшая травма, а в марте UFC уже запланировала ивент, который обязательно должен возглавить Шон О’Мэлли. Однако, как выяснилось, российский боец мог возглавить юбилейный UFC 300, но был вынужден отказаться от этого.

«Да, мне предлагали провести бой с Эдвардсом на UFC 300, но это было нереально, потому что у нас сейчас Рамадан. Будем голодать, в это время тренироваться будет очень сложно. Есть всего пять-шесть часов, чтобы поесть. Я спрашивал Али Абдель-Азиза, сможет ли он перенести UFC 300 на пару недель? Тогда я был бы готов. Конечно, мне очень жаль, потому что для меня это был бой мечты. Но я не видел ни малейшего шанса выступить на UFC 300, и поэтому я очень расстроен. Это большое событие, большой бой против Леона Эдвардса за второй пояс, но на этот раз я упустил свой шанс и очень расстроен. Надеюсь, однажды они снова позвонят мне с этим предложением», — рассказал Махачев в интервью MMAJunkie.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

В истории ММА было не так много российских чемпионов UFC, а двойных не было и вовсе. У Махачева был уникальный шанс войти в историю, но ему пришлось отказываться, и это тоже можно понять. Нельзя выходить на столь важный бой, будучи не готовым на все 100%. Тем не менее Ислам с двумя поясами мог бы обойти в иерархии лучших российских бойцов и своего друга Хабиба Нурмагомедова, который два пояса не брал.

Предложат ли Махачеву бой за титул в полусреднем весе в будущем? Это хороший вопрос. Обычно UFC начинает морозить тех, кто отказывается от боёв, независимо от причин. К тому же всегда можно сослаться на то, что у Ислама есть дела в лёгком весе: Дастин Порье, Джастин Гэтжи в случае победы над Максом Холлоуэем, реванш с Чарльзом Оливейрой или Арманом Царукяном. Опций пока вполне достаточно.

И вот в случае двух-трёх побед в 2024 году у Махачева, возможно, будет второй шанс, который уже нельзя будет упускать ни в коем случае. А пока Исламу придётся идти чуть более длинной дорогой к абсолютному величию. И тогда он вполне может по достижениям превзойти Хабиба. Жаль, что если это и случится, то уже не на историческом турнире.