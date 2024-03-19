Бетербиев — удобный соперник для Бивола? Дмитрий идеально дерётся с ударниками

Начало лета станет знаковым для мирового профессионального бокса. В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится интереснейший поединок, в котором между собой схлестнутся Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Российские боксёры сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Два лучших представителя своего дивизиона выдадут настоящую битву стилей. Дмитрий – игровик, который великолепно двигается в ринге и практически не пропускает атак. Артур – мощнейший ударник, который 100% своих поединков завершает нокаутами. Складывается ощущение, что в более выгодном положении находится Бивол.

Стоит отметить, что в последнее время Дмитрий бьётся исключительно с мощными ударниками. Но против них россиянин выглядит практически идеально. Первым показательным примером стал бой Бивола с Саулем Альваресом. Согласно данным Compubox, Дмитрий нанёс суммарно 710 ударов, 152 из которых пришлись в цель. При этом россиянин провёл 418 джебов и 212 мощных панчей. Статистика Альвареса – 495 ударов в сумме (84 акцентированных): 229 джебов и 266 сильных ударов. Такая огромнейшая разница вызвана идеальным геймпланом Бивола. Он прекрасно двигался в ринге, минимизировал для Канело возможность подобраться на удобную дистанцию.

Сауль Альварес — Дмитрий Бивол

Любопытно, как количество ударов распределялось по раундам. Дмитрий выдал мощнейшее начало поединка, классно поработал на его экваторе, а также вчистую забрал «чемпионские» трёхминутки. Бивол умеет распределять свои силы на всю дистанцию противостояния. И против более возрастного Бетербиева это может оказаться определяющим фактором. Если Артур не найдёт возможность вырубить соотечественника до седьмого-восьмого раунда, дальше инициатива может полностью перейти под контроль Дмитрия.

Следующим соперником Бивола стал опаснейший нокаутёр из Мексики – Хильберто Рамирес. По данным системы Compubox, Бивол выбросил за бой 643 удара, из которых точным оказался 131. Рамирес бил намного больше — 878 раз, но у него до цели дошли только 107 ударов. У Дмитрия Бивола намного лучше работал джеб — 64 на 38, а вот по силовым попаданиям он даже немного уступил своему сопернику — 67 на 69.

И вновь ситуация была практически такой же, что и в противостоянии с Канело. Идеальный первый раунд и вчистую выигранные «чемпионские» трёхминутки. А главное — Бивол нашёл возможность уклоняться от длинных рук Хильберто. Рамирес пытался работать с дистанции, действовать в излюбленной манере. А Дмитрий, напротив, сокращал расстояние до минимума. Он даже придумал любопытную фишку, с помощью которой не отпускал оппонента. Россиянин наступал на носок ботинка мексиканца, поэтому тот не мог одним движением отскочить на удобную дистанцию. К заключительным раундам всё это попросту походило на издевательство.

ДМИТРИЙ БИВОЛ И ХИЛЬБЕРТО РАМИРЕС Фото: EPA/TASS

В последнем поединке Дмитрий столкнулся с Линдоном Артуром (23-1). Стоит отметить, что и британец считался профильным ударником. Из 23 поединков он завершил нокаутами 16. Но и с ним доминация россиянина была тотальной. Российский полутяжеловес превзошёл своего оппонента по количеству ударов в три раза — 226 (116 джебов + 110 силовых) против 71 (44 джеба + 27 силовых). Превосходство Бивола в определённый момент стало настолько сокрушительным, что не совсем понятно, как именно у британца получилось выдержать всю дистанцию.

Стоит отметить, что Дмитрий на все три поединка с яркими ударниками выбирал совершенно разные тактики. Но все они строились именно на игровом стиле россиянина. Он идеально находит для себя дистанцию, на которой и начинает работать на протяжении всего поединка. В отдельных раундах Бивол сознательно отдаёт инициативу и отходит на дистанцию. Но это делается для того, чтобы стабильно забирать «чемпионские» трёхминутки. И с Артуром ситуация может повториться. Бетербиеву уже 39 лет (а Биволу – 33). И преимущество в возрасте совершенно точно на стороне Дмитрия. Если дело дойдёт до заключительных раундов, перевес в функциональной готовности может сказаться. Бивол загонял и намного более молодых оппонентов.

ДМИТРИЙ БИВОЛ Фото: AP/TASS

Самый реальный шанс Бетербиева – нокаут. Переиграть Бивола по очкам будет практически невозможно. Об этом говорит и непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев: «Думаю, шансы 55 на 45 в пользу Бивола. Его стиль может затащить в этом бою. Однако Бетербиев – машина. 20 боёв – 20 нокаутов. Не каждый так сможет. Сильный, мощный. Но если только победит нокаутом. Если дойдёт до решения, Бивол заберёт бой».

Дмитрий – боец с идеальной подготовкой к поединкам и шикарным геймпланом. Он идеально сковывает ударников по рукам и… рукам. И поэтому можно ждать от Бивола очень осторожной и дисциплинированной работы на протяжении первой половины поединка. А после экватора Дмитрий может привычно включиться и спокойно «перебить» Артура. Чтобы нанести Биволу первое поражение в карьере, Бетербиеву придётся совершить маленькое спортивное чудо.