Дебют россиянки в лучшей лиге мира и возвращение Намаюнас. Где смотреть UFC Vegas 89

Дата и время турнира UFC Вегас 89

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» состоится турнир UFC Вегас 89. Особый интерес для болельщиков из России представляет бой с участием Дарьи Железняковой, которая дебютирует в UFC. Россиянка встретится с Монтсеррат Рендон, представляющей Мексику, и попытается сразу заявить о своих амбициях.

В главном событии вечера также сойдутся девушки. Бывшая чемпионка UFC в минимальной весовой категории Роуз Намаюнас предпримет вторую попытку покорить женский наилегчайший вес. А противостоять ей будет опасная и яркая бразильянка Аманда Рибас.

Предварительный кард турнира начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 5:00.

Прямая трансляция боя Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова

Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 89 с боем Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC Вегас 89

Основной кард

Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;

Карл Уильямс — Джастин Тафа;

Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;

Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;

Билли Куарантилло — Юссеф Залал;

Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.

Предварительный кард

Курт Холобау — Трей Огден;

Рикардо Рамос — Джулиан Эроса;

Майлз Джонсон — Коди Гибсон;

Ярно Эрренс — Стивен Нгуен;

Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова;

Игор да Силва — Андре Лима;

Мухаммед Усман — Мик Паркин.

Материалы о турнире UFC Вегас 89

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Прогнозы на турнир UFC Вегас 89 с боем Рендон — Железнякова

Дарья Железнякова рассчитывает быстро выиграть у Рендон, но при этом планирует грамотно вести поединок.

«Монтсеррат Рендон — частично боксёр, а частично классический борец. У неё крепкий верх. Она любит давить, прессинговать и прижимать к сетке. Я бы назвала её универсалом. Из её плюсов — она физически крепкая, а минус — медленные удары. Хочется быстро выиграть, но не буду заряжаться на один удар. Нужно грамотно вести поединок. Шаг за шагом — я хочу дойти до пояса», — приводит слова Железняковой «Спорт день за днём».

Аманда Рибас тоже рассчитывает на финиш и даже прогнозирует, что нокаутирует Намаюнас в третьем раунде.

«У Роуз хорошее кардио, и она по-прежнему быстрая. Мне нужно держать дистанцию и беречь энергию, потому что я не могу позволить ей достичь максимальной скорости или войти в состояние потока. Я буду держать её на расстоянии своими ударами, а затем нокаутирую в третьем раунде», — сказал Рибас на медиадне перед турниром.

Сама Намаюнас в разговоре с журналистами перед турниром заявила, что не оставила мечты о втором поясе: «Стать чемпионкой в двух дивизионах в этом году было бы потрясающе. Знаю, что это очень крутая гора для восхождения; знаю, что у меня были неудачи, но я верю, что это вполне реалистично. Пока я просто должна позаботиться о делах в эти выходные, и это то, что мы сделаем».