Дебют россиянки в лучшей лиге мира и возвращение Намаюнас. Где смотреть UFC Vegas 89

Дата и время турнира UFC Вегас 89
В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене «Apex» состоится турнир UFC Вегас 89. Особый интерес для болельщиков из России представляет бой с участием Дарьи Железняковой, которая дебютирует в UFC. Россиянка встретится с Монтсеррат Рендон, представляющей Мексику, и попытается сразу заявить о своих амбициях.
В главном событии вечера также сойдутся девушки. Бывшая чемпионка UFC в минимальной весовой категории Роуз Намаюнас предпримет вторую попытку покорить женский наилегчайший вес. А противостоять ей будет опасная и яркая бразильянка Аманда Рибас.
Предварительный кард турнира начнётся в 2:00 мск, бои основного карда — в 5:00.
Прямая трансляция боя Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова
Посмотреть трансляцию турнира UFC Вегас 89 с боем Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Полный кард турнира UFC Вегас 89
Основной кард
Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.
Предварительный кард
Курт Холобау — Трей Огден;
Рикардо Рамос — Джулиан Эроса;
Майлз Джонсон — Коди Гибсон;
Ярно Эрренс — Стивен Нгуен;
Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова;
Игор да Силва — Андре Лима;
Мухаммед Усман — Мик Паркин.
Материалы о турнире UFC Вегас 89
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Прогнозы на турнир UFC Вегас 89 с боем Рендон — Железнякова
Дарья Железнякова рассчитывает быстро выиграть у Рендон, но при этом планирует грамотно вести поединок.
«Монтсеррат Рендон — частично боксёр, а частично классический борец. У неё крепкий верх. Она любит давить, прессинговать и прижимать к сетке. Я бы назвала её универсалом. Из её плюсов — она физически крепкая, а минус — медленные удары. Хочется быстро выиграть, но не буду заряжаться на один удар. Нужно грамотно вести поединок. Шаг за шагом — я хочу дойти до пояса», — приводит слова Железняковой «Спорт день за днём».
Аманда Рибас тоже рассчитывает на финиш и даже прогнозирует, что нокаутирует Намаюнас в третьем раунде.
«У Роуз хорошее кардио, и она по-прежнему быстрая. Мне нужно держать дистанцию и беречь энергию, потому что я не могу позволить ей достичь максимальной скорости или войти в состояние потока. Я буду держать её на расстоянии своими ударами, а затем нокаутирую в третьем раунде», — сказал Рибас на медиадне перед турниром.
Сама Намаюнас в разговоре с журналистами перед турниром заявила, что не оставила мечты о втором поясе: «Стать чемпионкой в двух дивизионах в этом году было бы потрясающе. Знаю, что это очень крутая гора для восхождения; знаю, что у меня были неудачи, но я верю, что это вполне реалистично. Пока я просто должна позаботиться о делах в эти выходные, и это то, что мы сделаем».